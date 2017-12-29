法操》18歲可以投票卻不能開戶？

一個19歲的大學生，他具有可以投票表決公共議題的素質、且能夠對自己的犯罪行為完全負責，但是卻不一定能自己到銀行開戶、或買一台一直想買的遊戲主機。這樣想想是不是有點詭異呢？

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，由於公投法修正後，年滿18歲的民眾就能參與公投，因此有立委建議是否也應將銀行開戶年齡採取同一標準。對此金管會主委顧立雄表示支持，並指出只要下修民法「完全行為能力」的年齡，從現行的20歲下降為18歲，就可以解決。

什麼是「行為能力」？

所謂的「行為能力」，是指一個人能夠以自己的意思為私法上行為，進而發生法律效果的能力。而法律上，依據一個人的年齡（註）將人區分為「無行為能力」、「限制行為能力」及「完全行為能力」三種。未滿7歲者，為「無行為能力」；7歲以上，未滿20歲者，為「限制行為能力」；年滿20歲者，則是「完全行為能力」。

這三種人的差別在於：為法律行為是否需要「法定代理人同意」。無行為能力人是完全不能自己為法律行為；限制行為能力人雖然在部分情況下可以自為法律行為，但原則上應得到法定代理人的事前的「允許」或是事後的「承認」；完全行為能力人則完全可以自己為之。

舉例來說，同時有5歲的A、12歲的B及25歲的C三個人向機車行發出購買機車的意思。由於A是無行為能力人，他向機車行發出的買機車要約是無效的。B因為是限制行為能力人，他要發出要約必須要得到法定代理人的事前同意或事後承認，所以當法定代理人不願同意或承認時，這樣的要約就是無效。至於C因為他是完全行為能力人，要約的表示為有效，所以可以和機車行訂立契約。

為什麼會討論年齡下修

經過了最近的公投法修正，可以參與公投的年齡已經從原本的20歲下修到18歲，這也代表立法者認為，一個人只要滿18歲就能夠理性地表達自己對公共議題的意見，具有成為公民的素質。同時，在看看刑法有關「完全責任能力」之規定，也是以18歲作為劃分，只要年滿18歲就必須對自己的行為負完全的責任。

然而，反觀民法20歲才有完全行為能力的規定來看，我們就會發現一個十分詭異的狀況。一個19歲的大學生，他具有可以投票表決公共議題的素質、且能夠對自己的犯罪行為完全負責，但是卻不一定能自己到銀行開戶、或買一台一直想買的遊戲主機。這樣想想是不是有點詭異呢？

反觀國外，一個人是否具有完全行為能力，目前美國、中國、英國等地是以18歲作為劃分，奧地利為19歲，而我國及日本則為20歲。雖然年齡的規定，立法機關本身具有形成自由，是否下修也與當地的國情有關，並不是下修就代表是先進國家。但是否要在邏輯上統一，讓青年能夠擁有更多自主的能力，就讓我們繼續看下去吧！

註：也會以精神狀態進行區分，但在此先不討論。

本文經授權轉載自法操：18歲可以投票卻不能開戶？