法操》其實你「不會知道」自己被「限制出境」？！

大家或許會覺得限制出境離我們很遠，以為只要是一般善良老百姓，就不會被限制出境。但事實真的是如此嗎？根據本報記者報導，在2005年，台灣共有9萬多人被限制出境，以總人口2300萬人來計算，平均每255人，就有一人被限制出境。

◎法操司想傳媒

您是否有過經驗，安排了一場家族旅遊、安排了一場國外的重要會議，卻在機場被攔截下來，因為海關說：「您被限制出境無法出國。」這樣的狀況，不僅時常造成國人在安排好行程，卻被卡在國門內，使得人身自由遭受侵害外；還因為欠缺標準流程，常讓已經被限制出境的人，可以抓準時間差，進而大搖大擺地走出國門。

在欠缺法規範下，限制出境的處分到通知、解除都沒有一定的標準流程可以遵循，近期，也因為高知名度的逃犯，讓此議題受到各方的重視。

媒體報導：每255人，就有1人出不了國！

大家或許會覺得限制出境離我們很遠，以為只要是一般善良老百姓，就不會被限制出境。但事實真的是如此嗎？根據媒體報導，在2005年，台灣共有9萬多人被限制出境，以總人口2300萬人來計算，平均每255人，就有一人被限制出境。

有哪些情況會被限制出境？

在台灣，限制出境不只在刑事訴訟上，被當作羈押的替代手段，以防止被告潛逃；因為欠稅而無法出國的人，也大有人在。依照稅捐稽徵法第24條第3項規定，個人若欠稅或罰鍰超過100萬，或公司行號積欠200萬以上，財政部就可以函請內政部入出國及移民署限制其出境。根據2015年的統計，有超過6000人，因為欠稅而被限制出境。

過去，內政部「限制欠稅人或欠稅營利事業負責人出境規範」，並未區分欠繳金額的高低、是否有刻意逃漏稅的嫌疑，只要欠稅，皆可函請移民署限制出境。基於限制出境影響人民基本權甚鉅，在2015年修訂該規範，增訂其他審酌條件，主要考量為一、欠稅者是否「出國頻繁」？二、「長期」滯留國外。三、行蹤不明。四、「隱匿或處分財產」等。

最後修改的標準：欠稅額在100萬元至300萬元間者，稅捐機關需要證明欠稅者有意圖隱匿財產，才能限制出境；欠稅300萬元至1000萬元間者，需要具備出國頻繁、長期滯留國外等情形，才可對其採取限制出。據媒體統計，在這樣的規範下，將有4000多人因此解除限制出境的限制。

便民服務？可使用自然人憑證，上網查詢是否被限制出境。

限制出境的處分作成，通常人民是無法預先得知的。在刑事案件的處理上，會先經過開庭訊問審理，民眾才知道自己是否會被限制出境。但其他狀況下，民眾是不會收到任何通知及裁定，告知自己被限制出境的事實。實際上，限制出境的裁定下來後，都是機關間互相溝通聯繫，並不會正式作出處分書或函文，告知人民。

移民署為了避免國人到機場才發現自己無法出境，特別提供以自然人憑證的方式，網路查詢自己是否被限制出境。但要這麼做之前，必須先有「自然人憑證」，還要有一個讀卡機。如果沒有上述的東西，想要查詢還有另一個辦法，就是攜帶您的雙證件，至移民署臨櫃查詢。

在刑事訴訟上，檢察官或法官作出的處分或裁定，得以提起準抗告或抗告的方式，做為救濟。另外，若是稅務主管機關所作的行政處分呢？雖然不利益的行政處分可以進行訴願、行政訴訟的救濟程序，但就如同我們在先前的文章提到的，訴願和行政訴訟進行的同時，限制出境的處分執行力，與抗告程序一樣，並不會馬上停止，限制出境的效力仍然存在。況且抗告或行政救濟後，拿到的書狀，會是具體的理由，還是又只是一份例稿呢？

再者，通常限制出境處分，不會先跟人民溝通，甚至連張通知書都沒有。即便有救濟管道可以依循，人民在不知道自己被限制出境的情況下，也無法及時提起救濟！

政府資訊的「不」公開

為了想了解目前限制出境的現況，小編在網路上查遍了一切資訊，希望能獲得目前被限制出境的人數，但發現並沒有任何資料。電洽移民署詢問後回覆是，為在網頁上公開的資料，不能以電詢方式提供給我們，只能請我們用函詢的方式。

在這樣講求透明公開的社會下，為什麼連一個限制出境的總人數都無法直接公開呢？但為了更了解目前的現況，《法操》將會去函詢問移民署，有關限制出境人數的內容，為您提供更進一步的詳細報導。

本文經授權轉載自法操：其實你「不會知道」自己被「限制出境」