韋恩的食．農．生活》印度總理莫迪美白的秘密，就是每天吃5顆要價3.7萬台幣的台灣蘑菇！（大誤）

其實這是一個政客胡謅的笑話，大家別當真。事實上，吃了蘑菇不會變白，有些蘑菇（如香菇）對某些體質的人還可能產生光敏感性，吃後照了陽光，會造成皮膚發炎、紅腫，說不定還會變黑。

韋恩的食．農．生活

自由時報今天（12/13）報導: 印度吉古拉特邦議員候選人塔寇爾（ Alpesh Thakor）最近在一個選舉造勢場合上，大開印度總理莫迪（Narendra Modi）奢華愛美的玩笑，他說：「莫迪愛吃來自台灣的蘑菇。每顆蘑菇要價8萬盧比（約3.7萬元台幣）而他每天吃5顆。他本來像我一樣黑，但吃了這些進口蘑菇後就變白了。」台下觀眾聽了則是哈哈大笑。

#WATCH Modi Ji eats mushrooms from Taiwan, one mushroom costs Rs 80 thousand & he eats 5 mushrooms a day. He was dark like me but he became fair because of imported mushrooms: Alpesh Thakor, activist & Congress leader #GujaratElection2017 pic.twitter.com/jh5QPN27SD — ANI （@ANI） 2017年12月12日

塔寇爾此言其實是諷刺莫迪和部分執政黨官員生活豪奢，但網友聽得很認真，製作出一系列「吃蘑菇前、吃蘑菇後」的對比照。

Pic 1: Modi Before eating imported mushroom



Pic 2: Modi After eating imported mushroom pic.twitter.com/QNxrGXm57h — PhD in Bakchodi （@Atheist_Krishna） 2017年12月12日

如果真的有這種吃了就會變白的蘑菇的話，簡直比馬利歐的蘑菇還神奇，那雪肌精就不用賣了吧!? 台灣真的出產這種蘑菇，台灣愛美的女士就吃不夠了，還可以出口？ 台灣曾經是洋菇王國，出口是世界大國，生物科技研究確實也很厲害，但是也沒能生產出這麼厲害的蘑菇。

其實這是一個政客胡謅的笑話，大家別當真。事實上，吃了蘑菇不會變白，有些蘑菇（如香菇）對某些體質的人還可能產生光敏感性，吃後照了陽光，會造成皮膚發炎、紅腫，說不定還會變黑。

這故事告訴我們，政客的話不能聽，但是反過來以市場調查的角度看「台灣農產品是高價品」、「台灣保健食品功效好」這種形象似乎在國外消費者心目中已經建立了，也許這是新南向或走向全世界的利多？！

本文經授權轉載自韋恩的食．農．生活 印度總理莫迪美白的秘密，就是每天吃5顆要價3.7萬台幣的台灣蘑菇！（大誤）