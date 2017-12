韋恩的食．農．生活》印度總理莫迪美白的秘密，就是每天吃5顆要價3.7萬台幣的台灣蘑菇！（大誤）

韋恩的食.農.生活

自由時報今天(12/13)報導: 印度吉古拉特邦議員候選人塔寇爾( Alpesh Thakor)最近在一個選舉造勢場合上,大開印度總理莫迪(Narendra Modi)奢華愛美的玩笑,他說:「莫迪愛吃來自台灣的蘑菇。每顆蘑菇要價8萬盧比(約3.7萬元台幣)而他每天吃5顆。他本來像我一樣黑,但吃了這些進口蘑菇後就變白了。」台下觀眾聽了則是哈哈大笑。

#WATCH Modi Ji eats mushrooms from Taiwan, one mushroom costs Rs 80 thousand & he eats 5 mushrooms a day. He was dark like me but he became fair because of imported mushrooms: Alpesh Thakor, activist & Congress leader #GujaratElection2017 pic.twitter.com/jh5QPN27SD