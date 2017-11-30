韋恩的食．農．生活》對抗空氣汙染的食物營養

空氣汙染是最公平的，因為不管有錢人或是窮人都得呼吸一樣的空氣。既然髒空氣非吸不可，那麼，有沒有食物可以幫助我們呢？

韋恩的食．農．生活

今天空氣汙染的嚴重程度，應該幾乎全台灣人都見識到了。空氣汙染裡面含有PM10、PM2.5、硫化物、氮氧化物、揮發性有機物等等不良汙染物，除了會直接造成呼吸道與肺部的問題外，還可能產生自由基，引發慢性發炎，造成氣喘等免疫反應，還會造成壓力產生許多新陳代謝的問題，長期還會造成DNA損傷，因此有製造癌症的可能。

今天我就感到皮膚很癢、鼻子過敏很嚴重，不知道是不是很多人跟我一樣。所以有人說，空氣汙染是最公平的，因為不管有錢人或是窮人都得呼吸一樣的空氣。

只是面對這樣的空氣汙染，我們束手無策嗎？其實是有食物營養可以幫助我們的。

今年初就有一項人體實驗的成功結果（雖然人數不是很大） （B vitamins attenuate the epigenetic effects of ambient fine particles in a pilot human intervention trial），美國哥倫比亞大學的學者研究，每天補充維生素B群這麼常見的東西（含2.5 mg 的葉酸、50 mg 的維生素 B6、1 mg 的維生素 B12，其實劑量都高於每日建議攝取量），就可以成功降低空氣汙染的不良效應達28-56%。

維生素B6的食物來源主要是肝臟、雞肉或堅果；維生素 B12的來源主要是肉、魚、蛋、奶與穀類；而葉酸的來源是深綠色蔬菜、豆類、肝臟。所以大家可以多補充這類食物。有需要的話，選用比較高單位的錠狀維生素B群補充劑也是不錯。

除了維生素B群外，還建議大家可以多補充富含花青素的莓果類、以及富含多酚的綠茶，以提高抗氧化的能力，還可以對抗發炎現象。此外多補充富含纖維的蔬果、尤其是十字花科的蔬菜富含蘿蔔硫素，可以加強肝臟解毒酵素（如P450）的活性，都有助排出汙染物。

當然，根本之計是減少空氣汙染，不過這又牽扯到政治、經濟、能源諸多問題，談何容易，還是自己先自求多福了。

本文經授權轉載自韋恩的食．農．生活 對抗空氣汙染的食物營養