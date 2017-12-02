韋恩的食．農．生活》歐洲嘉磷塞大戰暫告一段落，但是德國關鍵的同意票會有變數嗎？

據路透社報導，德國總理梅克爾竟然對於德國代表投贊成票一事表達不滿，表達這決定與德國中央的政策指導不符，這應該下不為例。這事情多麼古怪？！國家領導人公開表達不同的意見？

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歐洲爭議一年多的嘉磷塞展延許可，終於在期限將到之前獲得共識，在11月27日歐盟執行委員會再度召集會員國投票是否接受新提案，讓嘉磷塞的許可獲得為期5年的展延，結果28票裡總共有18票投下贊成票。這次能夠順利通過，主因是因為歐洲強權德國改變立場這次投下贊成票，而法國與義大利仍維持反對立場。

歐洲爭議一年多的嘉磷塞展延許可，終於在期限將到之前獲得共識。（圖片來源: www.politico.eu）





但是這次的通過，是否會因為德國內閣的內鬨而投下變數呢？ 因為投票揭曉之後，據路透社報導，德國總理梅克爾竟然對於德國代表投贊成票一事表達不滿，表達這決定與德國中央的政策指導不符，這應該下不為例。這事情多麼古怪？! 國家領導人公開表達不同的意見？

而德國農業部長施密特說，德國代表投贊成票的指令是他下的，他事前沒有請示過梅克爾，這屬於農業部的職權，他負起責任。而德國的環境部長韓瑞克森表達堅決的不同意，說他在投票前就已經以簡訊對農業部長表達了反對立場。而綠黨也呼籲農業部長施密特違反總理的決定，應該要下台。

所以即使嘉磷塞5年展延的許可在驚濤駭浪中到手，爭議未來猶將不斷，法國與義大利的反對聲浪依然強烈。尤其是德國的情勢詭譎，更是讓人覺得裡面充滿政治算計，也投下更多變數。

但是對於德國的政治制度與運作更是讓我充滿疑惑，不知道能否有能人解釋一下，為何部長可以與總理唱反調。

附記投票的歷史紀錄：

贊成： 保加利亞，捷克，丹麥，愛沙尼亞，芬蘭，德國，匈牙利，愛爾蘭，拉脫維亞，立陶宛，荷蘭，波蘭，羅馬尼亞，斯洛伐克，斯洛維尼亞，西班牙，瑞典，英國

反對： 奧地利，比利時，克羅埃西亞，塞浦路斯，法國，希臘，義大利，盧森堡，馬爾他

棄權： 葡萄牙

本文經授權轉載自韋恩的食．農．生活 歐洲嘉磷塞大戰暫告一段落，但是德國關鍵的同意票會有變數嗎？