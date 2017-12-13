自由開講》呂清夫斷章取義 亂批「假潮流」

吳群也

呂清夫教授12月5日在自由廣場的投書，對吳天賞於74年前發表的文章論述冠以「假潮流」而大加撻伐。其文斷章取義，給過世的人亂戴帽子，真是豈有此理 。

提起「潮流」兩個字，對我們上了年紀的人來講，最切身的感受莫過於現今Internet、手機等科技的衝擊。這簡直是個陌生的世代！二十年前，有誰能想像當今的「低頭族」現象呢？今天拿著手機的，看古人打電報很落後，若是稱呼古人打電報是「假進步」，那還算合理嗎？潮流的定義是「流行趨勢的動向」，它隨著世代的演進而改變。討論潮流可以分為「對未來的預測」，或是「對過去或當時現況的描述」。前者是猜對或猜錯的問題，後者如果忽視客觀資料的佐證而用「假新聞」為凖，那才是「偽潮流」。

重建台灣藝術史需要的是甚麼樣子的人才與資源，需要審慎的評估，以求客觀公正，以免落入窠臼。（取自網路）

吳天賞在1943年發表的「台灣美術論」裡面所言「時代正回歸古典，由古典重新出發。目前的時代，超現實派遭受輕視⋯⋯」是在描述正值第二次世界大戰之中的日本/台灣美術潮流。他引用當時的幾個畫展為例，來支持他的論點。平常的讀者不會將此文解讀成是他對未來藝術走向的預言。其實，文章中的另一個重點，在肯定當時一些寫實派畫家，長年耕耘，嚴謹作畫的態度。鼓勵所有各派的畫家充實自己， 不抄短路，以求台灣藝術的長期發展。

呂教授也沒有提供什麼數據或資料， 以2017年的後知後覺，主觀地斷定74年前所寫，有例為證的論述是在鼓動「偽潮流」， 簡直是無理取鬧。呂教授又故意曲解吳天賞討論「戰爭畫」時的本意，憑空杜撰地結論「他恨不得大家都去畫人人看懂的寫實繪畫，以符合『聖戰』的需要」。藝術史學家黃琪惠所著《台灣美術評論全集 吳天賞 陳春德 卷 》是引用當時發表的文獻（光吳天賞的部分就有94則），加上對相關親戚朋友的訪問資料而寫成，描述平實客觀。該書第114頁的結論篇裡清楚寫道「吳天賞雖然觀察時代潮流走向戰爭畫製作，但他並非戰爭畫的鼓吹者，相反地，他因此批判『台灣獨立展派』轉向戰爭畫的創作成果」。呂文所用的詞句口氣荒謬刻薄，像是共產黨的清算鬥爭手段，竟然還是位大學教授所為！

呂文抬頭裏標明這篇投書是寫給文化部長鄭麗君的。他謫貶學者黃琪惠1999年的研究成果，動機大概是想插手文化部的「重建臺灣藝術史計畫」吧。 其實這種計畫要是有藝術家的參與也不是壞事，不過無論是史學家或是藝術家，要是不能保持學術上的客觀，那作出的結論就沒有意義了。

（吳天賞之子）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com