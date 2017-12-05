自由廣場》從假烈士到偽潮流 與鄭麗君談吳天賞

◎ 呂清夫

最近文化部鄭麗君部長說要開始重建台灣藝術史，並列入前瞻計畫的一環，還要在大學設立藝術史研究中心，並欲回應近年全球化下台灣文化，以迎接台灣文藝復興。我們樂觀其成的同時，也不禁要問，為何要重建？難不成裡面也有假的嗎？其實最大問題應是藝術史研究岑寂太久，純學院派的史學研究，還碰到一個另外的問題，那就是懂史學未必懂藝術。

歷史不是小說，切忌主觀投射，故意歪曲歷史。幾年前台北傳出太原五百完人是「假烈士」，大家都不敢相信，小時候課本中讀過的歷史居然是假的，那我們還能相信誰？五百完人的故事之所以被揭穿，大約在解嚴之後，兩岸學者研究發現，根本沒有五百完人，實際上僅四十六人，而且是怕被共軍報復才自殺的。所以五百完人是灌水的結果，想直追田橫五百壯士的數目，可說是一種主觀投射。這些五百完人有的直到一九八七年還活著，有的早已死亡，有的還是日本人，但不管怎樣，總讓人覺得歷史怎麼可以這樣寫？

台灣在二戰末期，居然有個文學家吳天賞跳出來說，當時的藝術潮流已經回歸古典，因為當時大家在忙著畫日本的所謂「聖戰」，這種畫如果不用古典手法便無人看懂，史學家也看不懂，但是吳天賞偏偏又把這件事說成是國際潮流。他說：「無論喜歡或不喜歡，目前的時代已經回歸古典，正由古典重新出發，目前的時代，超現實派受到輕視，畫家也轉向……。」這簡直是偽潮流，他恨不得大家都去畫人人看懂的寫實繪畫，以符合「聖戰」的需要。就像史大林為著某種政治目的，去推動古典寫實那樣，要把藝術當做宣傳的工具。

但在當時戰雲籠罩之下，大家還有心情去玩古典寫實嗎？因為時代越恐怖，藝術就越抽象。這就是為什麼中國在天下大亂的五代，畫家貫休的人物畫會像鬼一樣，而天下太平的唐朝，畫家周昉的仕女畫就很古典、很唯美。因之，若說中日戰爭帶來了美美的古典潮流，不但不懂藝術，也不懂歷史！

這個吳天賞居然被史學研究者捧得很高，他們說他是英語系畢業，具有理想主義色彩，提倡古典寫實主義，其實他是虛擬了一個偽潮流，希望透過虛擬的潮流來推動戰爭畫。他更被文建會編入《臺灣美術評論全集》，這是一套類似BOT的全集，但因為是外包，也就沒了文建會自己的立場，文化部要重建藝術史，是否要先自我重建？

（作者為輔仁大學應用美術研究所教授）