這是假消息》【真影片】充電寶（行動電源）木馬程式一插就中？駭客是真的有機會完成轉帳交易的

其實這的確有可能被惡意設計在行動電源裡面，這是除了電池和穩壓晶片之外，再偷偷加入一塊小電路板，很容易發生在 Android 手機，也非常有可能發生在中國的「共享充電寶」上。所以到中國洽商或是旅遊的人要注意喔！

◎這是假消息

中國稱的充電寶（行動電源）最近傳出容易被駭客木馬，LINE 瘋傳內容為「充電寶只要插入你的手機裡」、「銀行的錢不需帳號密碼通通被領光光」這樣類似的影片訊息，這還真的有機會做到，尤其是中國的「共享充電寶」容易被駭客利用，遠距控制進行線上交易付款，各種手機應用程式都可以被打開，即使拔開行動電源，還是能持續被控制，事實上還是有辦法可以預防的啦！

行動電源被執行木馬的影片

原始訊息版本：

充電寶只要插入你的手機裡的資料通通被考備過去，銀行的錢不需帳號密碼通通被領光光。

訊息說明：

其實這的確有可能被惡意設計在行動電源裡面，這是除了電池和穩壓晶片之外，再偷偷加入一塊小電路板，很容易發生在 Android 手機，也非常有可能發生在中國的共享充電寶上，所以如果手機連接進來就像連到一台微型電腦一樣，就算拔開只要還在 WiFi 環境內，就還能繼續運作竊取個資或操作你的手機。

專家實際狀況解釋：

根據東網的報導，專家表示目前市面上絕大多數的行動電源都是安全的，但如果像這樣的改造其實只需 300 元人民幣（大概 1300 台幣左右），在外觀上也完全看不出來差異，但實際上還是能防範的，駭客一般有機可乘是因為 Android 系統有「ADB 開發者模式」，原本是給開發者使用的，所以預防的最直接方法就是進入手機設定，把開發者模式關閉，就能預防這種狀況，當然不明的行動電源也不要亂用啦！

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



資料來源：蘋果新聞 - 【共享尿袋】一插即中「木馬程式」 黑客可遙控手機畀錢



資料來源：東網 - 木馬程式攻陷共享尿袋 黑客可操控轉帳交易

本文經授權轉載自 這是假消息 : 充電寶（行動電源）木馬程式一插就中？駭客是真的有機會完成轉帳交易的