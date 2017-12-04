自由開講》「功德誦經團」只是搞笑諧謔劇 對勞基法修法恐無助益

◎卓不林

立法院週一（4日）再審《勞基法》，青年團體要到行政院前舉辦「過勞功德法會」，有代表落髮抗議，並集體念誦「勞基法經」，嘲諷閣揆賴清德的功德說。如看做是戲劇表演、演出，這青年誦經的戲或許有觀眾與票房。如當做是抗議或呼籲勞基法的修改，則民眾可能霧煞煞，不知是怎怎麼回事。

立法院週一（4日）再審《勞基法》，青年團體要到行政院前舉辦「過勞功德法會」，有代表落髮抗議，並集體念誦「勞基法經」，嘲諷閣揆賴清德的功德說。（過勞功德會臉書）

他們目標、目的不明。他們的作為、他們的行動，和太陽花學運、野百合學運或520農運（林國華蕭裕珍等）等實在無法比。照說他們宜如學運農運或其他工運提出主張，可行主張；但他們給人的印象不是這些。什麼英文天尊、清德老君、過勞功德會，只是KUSO只是搞笑罷了。或許他們對休假例假對工時對加班有他們的主張；但是否可行，也是要檢視檢討的。所以，勞資要有對抗對戰的停火期，雙方各自退讓的平衡點；以求互利雙贏，而非兩敗俱傷或獨肥獨包。對立對抗不能漫無限制、汎濫無涯。把行政院貼紙為功德院，站牌、道路名稱改為功德路，這會讓路人乘客迷失，誤事，造成混亂與破壞。這是他們的用意嗎？柯P說kuso一下，事後改回來就好。話是沒錯，但名稱名字的改變是大事，事關重大、關係全民。當然，行政院所做所為就是要嘉惠國家人民，要立德立功，稱為功德院也沒錯；但名稱不能由私人個人更改。

為什麼台灣有那麼多的外勞外傭或移工以及外籍新娘？因為台灣有些人不從事某些工作，對工作與薪資或對婚姻家庭看法與期待過高。所以，資方或新郎新娘轉而他求，而到大陸或南向南洋或遠赴中南美與非洲。資方或老闆籌碼多，這是勞工要認清的。

當然，每天工時不能逾越一般慣例，應參考先進國家的情況，法規與慣例。加班不能連續太多天，應合理設斷點，工時長，連續太久，要有足夠間隔、休息，使其不過勞。衛幅部對所謂過勞，何謂過勞，應有所說明。有人在網咖電玩店日以繼夜打電玩而猝死；有人喝酒猝死，有人厭世跳樓，有人與妻子與父母爭吵上吊跳河。都發生了異常的、不尋常的死亡。這些能不能說是過勞死？或者該休息不休息，該睡覺不睡覺，去抽菸喝酒賭博甚至哈草來一粒或安一下而猝死；或像土豪哥小模一夥應當不是過勞的吧，卻死了人。所以過勞死應有較理性較醫學衛生的討論。

功德誦經團只是取材政治的搞笑諧謔劇。對勞基法修法恐無助益。台灣政治人物有喜表演，做戲劇性演出的癖好。如台南市議會的幾位男女議員，另外中北部也有。他們喜歡變裝演出，裝扮織女女超人等。市長則當推柯文哲最喜歡變裝，奇裝異服表演、演出。誦經團可說也是政治戲劇表演風氣濡染薰陶下的產物。

（退休教師）

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