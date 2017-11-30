深夜狼影》蒲公英：食色性也，荒誕犀利的美食喜劇經典

伊丹十三的《蒲公英》是一部經典的美食電影，不僅拍得令人垂涎三尺、讓觀眾更了解拉麵這道料理，更用食慾對照性慾，映射出社會各階層荒謬卻現實的處境，可謂是大師之作。但這部以女性為主角的電影，卻很難視為一部女性電影。

雍小狼

《蒲公英》美國版海報（圖：Janus Films and the Criterion Collection）

某個暴雨的夜晚，大貨車司機五郎（山崎努飾）開車前往送貨目的地路上，聽同事阿剛（渡邊謙飾）讀著品味拉麵的心法而食指大動，決定臨時停靠路邊小店吃麵解饞。碰巧拉麵店老闆娘蒲公英（宮本信子飾）正受兒時玩伴阿健（安岡力也飾）騷擾，見義勇為的五郎拔刀相助擊退惡黨，並決定協助獨力撫養兒子的蒲公英做出美味的拉麵，振興店內生意。

演而優則導的伊丹十三，身兼文學作者、廣告創意人、插圖畫家及商業設計師等多重身分，才華洋溢。51歲才正式執導第一部長片《葬禮》（お葬式，1984）便已展現才華，榮獲超過30座日本國內電影獎項，廣受好評。但《葬禮》片中引用許多3、40年代好萊塢經典作品畫面，遭受知名影評人蓮實重彥抨擊，因此他從第二部電影《蒲公英》（タンポポ，1985）開始，便全面轉為娛樂導向，擁抱觀眾。喜劇的基調使伊丹十三的電影大受歡迎，通俗題材中同時埋入鋒利的社會觀察、諷刺的黑色幽默、精心設計的鏡頭語言與影像符碼，使其作品在爆笑之外仍有許多可觀之處，經得起時代的淬煉。

《蒲公英》電影劇照（圖：東寶）

《蒲公英》是一部道道地地的美食電影，從食材選用、烹調手法、廚師的職人精神、品味的禮儀與方法論，無一不備，非常完整。在女主角蒲公英不斷嘗試錯誤，精進手藝的過程中，觀眾也一邊上了一堂拉麵概論課，舉凡材料特性、湯頭熬法、麵條性質、佐料搭配、溫度拿捏、服務細節，甚至店內裝潢的功能性，通通都涵蓋到了。看完這部片，彷彿就已學會足夠開設拉麵店的知識，不僅令人再次佩服日本人講究細節的民族性，編導（同出於伊丹十三之手）的細膩度也是可圈可點。除了食物本身之外，拉麵的文化背景也自然地交織在電影之中，例如蒲公英造訪中國人開設的館子偷學湯頭配方，以及「來來軒」這個引用1910年（明治43年）日本拉麵創始店的店名，都展現了日本拉麵受中華料理影響的脈絡；拉麵是市井階級填飽肚子的食物，不餓就不要來吃，剩下太多麵條對店家而言是大不敬，而喝完最後一滴湯頭則是極致的禮讚，這些品味拉麵的細節也都在片中呈現出來，相當面面俱到。

《蒲公英》也是一部向美國西部片類型取材的電影，不是因為主角五郎始終戴著牛仔風格的寬沿帽（連洗澡都不肯拿下），也不僅是因為片中行俠仗義的情節、堅強而沈默的邊緣漢子、英雄之間惺惺相惜的兄弟情誼（bromance）以及闖蕩未知領域的拓荒精神。伊丹十三將西部片裡「憑藉自我努力必能實現心中夢想」的美國夢精神，移植到了女主角蒲公英的奮鬥歷程中；主角五郎在任務完成後瀟灑離去的英姿，更是完美符合了西部片裡荒野一匹狼的孤膽英雄形象。

《蒲公英》電影劇照（圖：東寶）

除了主線故事之外，伊丹十三還在電影中塞入了許許多多的支線情節，包括學習西式餐桌禮儀的假貴婦課程、擺出權威架子實力卻遠遠不如底層員工的老闆、窮到餐風露宿卻從殘羹冷炙中學會品味美食的乞丐團體⋯⋯等。看似與劇情無關，卻從飲食這個生活中不可或缺的環節，呈現出社會各個階層的眾生百態。其中役所廣司飾演的白衣黑幫分子，一邊浸淫女色一邊大快朵頤，連死在美女懷中之前，都還念念不忘曾經嘗過的珍饈佳餚，完全是「食色性也」的最佳詮釋典範。

受到妻子（宮本信子，本片女主角）娘家經營葬儀社事業的影響，伊丹十三經常在作品中討論死亡。雖然《蒲公英》是一部基調活潑明亮的喜劇，死亡的陰影卻始終纏繞著整部電影：女主角蒲公英是死了丈夫的單親媽媽，役所廣司飾演的白衣男子在街頭槍戰中浴血身亡，其中更令人哭笑不得的，是在支線劇情中一位垂死邊緣主婦的故事。好不容易趕回家中的丈夫，得知妻子已回天乏術，為了讓妻子保持清醒留在人間，丈夫下令要她做菜，只剩半條命的妻子拖著搖搖晃晃的身軀切菜、起鍋，用生命最後的力氣炒出一盤炒飯，然後斷氣身亡。丈夫含淚要孩子們仔細品嘗媽媽親手做的最後一道料理，看了真不知該為這段夫妻情感動，還是該為女人到死都要做牛做馬的遭遇心痛。

《蒲公英》電影劇照（圖：東寶）

伊丹十三是說故事的高手，他的劇本情節本身已足具魅力，光是文字敘述就相當吸引人，處處都有梗。而他的影像也是精心經營，與原本就很精彩的故事碰撞出更熾烈的火花。例如開場的第一幕戲中，伊丹十三拍攝了正在等待電影開演的戲院，銀幕內外情境相同，交相對照辯證。忽然，白衣男子對著鏡頭大談電影哲學，打破了銀幕內外之間的第四道牆，像是在對觀眾下挑戰書，也表現出導演對電影作品的無比自信。又如白衣男子與女伴在旅館房間一邊尋歡、一邊大啖美食，男子在女伴身上撒胡椒鹽、擠檸檬汁、用乳房沾鮮奶油、將蜂蜜流過雙唇、使泡了酒的活蝦在白皙的肚皮上翻跳，最後二人以口舌互相傳遞蛋黃，直至咬破流出蛋液、達到高潮，這幾個鏡頭的蒙太奇，雖然完全沒有交媾畫面，卻極盡所能挑逗了觀眾的味蕾與性慾。

五郎和阿健在蒲公英店裡起衝突時的長鏡頭調度也十分精彩，先用深景鏡頭拍店內，以前（兩方的手下）、中（五郎）、後（阿健與蒲公英）景的層次營造主角被包圍的危機感；隨後鏡頭推出店外，以中景旁觀打鬥場面，建立店門口的空間感，並製造手下被打飛的效果；最後鏡頭拉近成蒲公英母子特寫，僅用影子描繪打鬥的激烈程度，焦點則是蒲公英母子既害怕又崇拜五郎的眼神。在一氣呵成的長鏡頭裡完成三個別具意義與功能的分鏡，可見導演對鏡頭語言與場面調度的嫻熟掌握。據說伊丹十三曾嚴格指示演員必須照著劇本的台詞演出，一個字都不能增減，對畫面中會拍攝到的所有道具也都嚴格把關（這點跟小津安二郎滿像的），或許就是這樣的要求，才能使他拍出節奏如此精準的畫面吧。

《蒲公英》電影劇照（圖：東寶）

伊丹十三的《蒲公英》是一部經典的美食電影，不僅拍得令人垂涎三尺、讓觀眾更了解拉麵這道料理，更用食慾對照性慾，映射出社會各階層荒謬卻現實的處境，可謂是大師之作。但這部以女性為主角的電影，卻很難視為一部女性電影。

女主角蒲公英在片中原本只是勉強渡日，到最後成功脫胎換骨，成為亮麗的熱門拉麵店老闆，表面看起來是個女性賦權（empower）當自強的故事，其實不然。開拉麵店其實是蒲公英亡夫的夢想，她只是代替死去的先生守住店面而已（守護父權的幽靈），而蒲公英對男性情慾的渴望：尋找第二春，在片中則是早早就被扼殺了。蒲公英雖然努力向上，提升自己的競爭力，但所有提攜她的師長清一色全是男性，蒲公英在學習的過程中是相對被動的。本片或許呈現出女人的強韌、可塑性，以及不亞於男人實力的潛能，但女人的能動性全都是男人賦予的，這或許是那個時代悲哀的現實吧。

《蒲公英》電影劇照（圖：東寶）