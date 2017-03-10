深夜狼影》古都：在不同的時空裡，女人仍不斷尋找自己

《古都》中的女主角們都在思索自己究竟想過怎樣的人生，她們所處的時代之中，雖然傳統與未來似乎正朝著相反的方向分道揚鑣，但根基卻是緊緊相連的。她們在經歷了「見山不是山」的自我質疑與追尋之後，最終領悟了「見山又是山」的境地，重新回到自己的位置上面對人生的挑戰。

雍小狼

《古都》電影海報（圖：天馬行空）

導演：Yuki Saito

主演：松雪泰子、橋本愛、成海璃子

千重子是京都一間和服批發商的千金小姐，但她從小就知道自己不是這個家的親生女兒，因此她對於自己的身分，以及與家人之間的關係，一直有著不確定的心情。在20歲成人之際，站在時代前進的洪流之上，千重子猶豫著：她應該順從父母的意願，依媒妁之言選擇對家族企業有意的夫婿，還是追隨自己真心所愛的對象？在和服產業越來越沒落的趨勢下，她應該選擇繼承家業，還是找尋新的目標？一次偶然的巧遇，千重子發現自己有一位雙胞胎姊妹—在北山杉林區從事林業工作的苗子。千重子與苗子雖是同卵雙生，際遇的差異卻使得她們有著截然不同的人生。在她們相遇後，她們悄悄轉動了命運的齒輪，開始尋找真正屬於自己的方向。

在新版《古都》電影中，一人分飾千重子與苗子二角的松雪泰子（圖：天馬行空）

這是川端康成1962年發行的中篇小說《古都》，順著一年四季春夏秋冬的時序，將一對孿生姊妹的命運寫進了京都的風情畫中，不僅描繪了這座千年古都的經典景物，也標誌出女性在傳統與時代的壓力之下，在順從世俗與忠於自我之間，必須面對的艱難抉擇。

《古都》高深典雅卻又具現代性的文學成就，終究使川端康成在1968年獲得了諾貝爾文學獎，成為史上第一個獲此獎項的日本人。

《古都》一書曾在日本多次被改編為影視作品，光是電影就拍過三部，而且女主角一定要一人分飾千重子與苗子二角。在原著出版的隔年（1963年），松竹製作推出了第一版翻拍的《古都》電影，由中村登導演，一代女優岩下志麻主演。這種大片商製作，改編知名暢銷文學作品，搭配大明星卡司的拍片模式，原來在當年就已經建立了。這部《古都》入圍了1963年的奧斯卡最佳外語片，不過當年獲獎的是費里尼的曠世奇作《8又1/2》，也算是敗得服氣吧。由於年代久遠，片源難以取得，目前我還無緣目睹第一版《古都》電影中岩下志麻的身影。

1963年版《古都》電影海報（圖：http://music.x0.com/ds01/detail.php?css=001&serial=3557）

1980年時，東寶電影公司找來市川崑導演，翻拍了第二版的《古都》電影，主演的是永遠的偶像山口百惠，沒想到拍完之後山口百惠突然宣布結婚退隱，因此這部電影也成了她的謝幕之作。市川崑導演深具特色的字幕、色彩、運鏡，在這部片中仍表現得淋漓盡致；融合爵士樂、日本演歌特色，相當走在潮流前端的配樂也令人耳目一新。市川崑將60年代的小說改編到80年代的時代之中，讓千重子面臨傳統與現代之間的掙扎更糾結，並在原著的骨幹上，增添了許多描繪女人心境的對白與細節。而山口百惠在大銀幕上的最後倩影，更是影迷不斷回味的經典之作。

1980年版《古都》電影海報（圖：http://eiga.com/movie/36530/）

相較於前二個版本忠於原著的翻拍，最新的電影版《古都》則另闢蹊徑，將時空置於2010年代的現在，把原著情節放在回憶之中，主線劇情則描寫千重子與苗子在原著結局一別，各自成家、生下女兒之後，不僅繼續面臨時代洪流的衝擊，還要接受二代價值觀碰撞的新挑戰。

千重子（松雪泰子飾）的和服店經營越來越慘淡，除了增加外國觀光客導覽等新服務之外，她仍堅持傳統的經營模式，不願像丈夫家那樣轉為現代化的婚顧公司。千重子的女兒舞子（橋本愛飾）雖然是個乖寶寶模範生，照著媽媽的期待學習書法、日本舞等傳統技藝，但她卻一直懷疑自己，擔心繼承家業後會被現代化的浪潮沖垮，又不知道自己真正想做的事情是什麼。

最新版《古都》電影版中的千重子（松雪泰子飾）與舞子（橋本愛飾）母女（圖：天馬行空）

另一方面，在北山販售杉木的苗子（松雪泰子飾）也同樣面臨經營困境，她的女兒結衣（成海璃子飾）則因早慧的藝術才能，已出發去巴黎攻讀現代繪畫。然而人外有人，天外有天，到了巴黎的結衣深覺自己才華並不特別出眾，陷入了深深的瓶頸之中。雖然新版《古都》電影將原著的孿生姊妹延伸為她們與女兒之間的二代關係，但二部作品的核心價值其實是相同的。故事中的女主角們都在思索自己究竟想過怎樣的人生，她們所處的時代之中，雖然傳統與未來似乎正朝著相反的方向分道揚鑣，但根基卻是緊緊相連的。她們在經歷了「見山不是山」的自我質疑與追尋之後，最終領悟了「見山又是山」的境地，重新回到自己的位置上面對人生的挑戰。

最新版《古都》電影版中的苗子（松雪泰子飾）與結衣（成海璃子飾）母女（圖：天馬行空）

1979年出生，在好萊塢學習8年電影製作，曾參與過金獎導演阿利安卓崗札雷伊那利圖製作團隊的Yuki Saito，首部商業長片就挑戰川端康成的經典巨作，想必壓力不小。面對市川崑導演的珠玉在前，Yuki Saito不僅決定在劇本上發展為原著的「續篇」，更力圖在影像上呈現一股新的氣象。相對於原著與前版電影中描繪的傳統手工織布技藝，新版電影第一個畫面就是機器織布機運作的樣貌，機器織岀一條北山杉林圖樣的和服腰帶，從第一個畫面就點破了千重子與苗子這對孿生姊妹相異卻又殊途同歸的命運，並碰撞出最新科技與傳統藝術之間的火花。接著一連串京都傳統屋宅的局部鏡頭，在觀眾腦中建立出一個古色古香的世界觀，隨即瞬間拉遠，看見傳統宅邸被包圍在現代公寓中的窘境，打破原本傳統美好的的想像。這個開場著實精彩，而且帶有與經典一別苗頭的強烈企圖心。 老屋與京都塔、和服與洋裝、傳統髮髻與電熱直髮夾、相親結婚與自由戀愛、電音舞廳與日本舞、算盤與筆記型電腦、書法與現代藝術，以及穿著和服拍紀念照的外國人，各式新舊時代的符號並置於電影中，既衝突又有自己一套和諧共存的方法，正是京都這個千年古都的忠實寫照。

電影《古都》中，橋本愛飾演的舞子優雅跳起日本舞（圖：天馬行空）

在川端康成的《古都》原著中，千重子送了一本表現主義畫家保羅克利（Paul Klee）的畫集給父親，刺激他設計出新穎的腰帶花色。新版《古都》電影中的舞子和結衣，則是都到了巴黎之後，身處異國文化與環境之中回首自己的故鄉與原點，才找到重新面對自己的方法。千重子與舞子母女穿著和服，分別在兩個鏡頭中，站在鴨川和塞納河畔對望的蒙太奇，也是Yuki Saito一個非常詩意的設計，二代母女、從異鄉對原鄉的回望，或許這也是導演自己人生的一個寫照吧。根據日本文學權威林水福老師表示，川端康成本人搜集了許多現代藝術作品，對繪畫也有相當深的造詣，導演在電影中讓結衣攻讀現代繪畫，並將場景拉到巴黎的設計，想必也是對川端康成做了相當的研究吧。

原著中千重子和苗子在神社參拜時相遇，新版電影的舞子和結衣則在教堂相逢，二部作品的結局也都是嘎然而止，新版《古都》電影在創新的同時，可看見導演保留原著精神與韻味的努力。觀眾在比對原著與新版電影時，應該也會得出一番新的趣味吧。

新版電影《古都》在異鄉巴黎回望原鄉京都（圖：天馬行空）

《古都》已於2月24日上映，中文預告片