深夜狼影》日本映畫物語：大阪藝術電影院巡禮（上）

大阪人被譽為天生骨子裡就流有搞笑的血液，因此到處可見脫口秀和喜劇的劇場。除此之外，大阪市內至少也有十數間的藝術電影院，都各具特色，讓喜好電影的人士可以找到自己心愛的場所。而這次作者挑選了三間來介紹，提供大家下次旅行時的參考。

雍小狼

大阪是日本關西首府，道頓堀上的固力果跑步人招牌、愛穿豹紋的大媽、各色平價美食和濃濃的人情味，是大阪給人的印象。其實大阪不僅是個商業之城，也有許多藝文活動在此發生。身為日式搞笑的重鎮，吉本新喜劇的大本營，大阪人被譽為天生骨子裡就流有搞笑的血液，因此到處可見脫口秀和喜劇的劇場。除此之外，大阪市內至少也有十數間的藝術電影院，都各具特色，讓喜好電影的人士可以找到自己心愛的場所。筆者這次就挑選了三間來介紹，提供大家下次旅行時的參考。

由觀眾選片的「逆指名」戲院，「天劇キネマトロン」

天劇キネマトロン外觀。（圖：作者提供）

曾在二次世界大戰遭受大規模空襲的大阪，市區留下的老屋並不多，位於JR大阪站附近的中崎町是其中一個稀有的老屋聚落。如同台南的「老屋欣力」一樣，中崎町的老屋也有許多都成了商業空間，變身為咖啡廳、雜貨店、書店等場所，吸引年輕人與觀光客駐足。其中這間「天劇キネマトロン」就是由一棟120年歷史的古老長屋改裝而來，古色古香的建築外觀十分具特色。

「天劇キネマトロン」入口。（圖：作者提供）

除了建築之外，「天劇キネマトロン」的放映方式在藝術電影院之中也是獨樹一格。這裡並沒有常態式的電影上映時間表，而是由觀眾集結一定的人數之後，選擇自己喜歡的電影，向戲院預定時間觀賞的「逆指名」制度。戲院方備有一些可挑選放映的片單（多半是具社會意識的紀錄片），只要觀眾有4人以上，就可以跟戲院約時間觀賞。拍攝獨立電影的人也可以跟戲院談包場，是一間非常有彈性的電影院。

「天劇キネマトロン」可供放映的片單。（圖：作者提供）

實際走訪之後，發現其實這間所謂的「戲院」只是咖啡店裡的一個小小放映室，空間和設備都稍嫌陽春了一點，與其說是電影院，不如說是咖啡店裡支持獨立電影的一個放映空間。筆者自己認為這是一個概念很有趣，但執行方式和軟硬體設備都可以再加強的地方，但因為中崎町本身很值得一逛，有空的話還是可以順道來這裡看看。

天劇キネマトロン

地址：大阪市北区中崎西1-1-18

「天劇キネマトロン」的放映空間。（圖：作者提供）

關西最著名的藝術電影院「シネ・ヌーヴォ（Cine Nouveau）」

「シネ・ヌーヴォ」外觀。（圖：作者提供）

稍微遠離鬧區，位於大阪九條地區的「シネ・ヌーヴォ（Cine Nouveau）」，成立到今年剛好滿20週年，是關西放映過最多電影，最具知名度的藝術電影院。至今放映過的電影有超過6千部之多！平均一年300部，等於幾乎每天都有新片上映，非常驚人。

除了與獨立片商合作放映院線電影之外，這間電影院還會自行企畫專題影展，甚至連影片拷貝都自行調度製作，深作欣二逝世時，他們就曾因為太想讓觀眾看到深作導演的電影，而多製作了一份拷貝，導致費用爆表差點破產關門，經營者對電影的熱情可見一斑。

「シネ・ヌーヴォ」一樓的膠卷放映空間，二樓還有一個數位放映室。（圖：作者提供）

相較於「天劇キネマトロン」的陽春，「シネ・ヌーヴォ」就顯得華麗許多。不僅入口處有非常惹眼的玫瑰花裝飾，一樓膠卷放映影廳的天花板也是美侖美奐，據說是以「水底電影院」為設計概念，所以上面那些垂吊物應該是水草或水母吧？

身為一間經營20年的電影院，「シネ・ヌーヴォ」的空間裡到處都有著歷史的印記。例如陳設在等候空間裡，20年來每一期的《電影旬報》（キネマ旬報）雜誌，據說是戲院老闆的個人收藏，只供現場翻閱不割愛出售。另外在等候區牆壁上也佈滿密密麻麻的影人簽名，彰顯了映後活動的豐富程度。

戲院老闆20年來搜集的。《電影旬報》雜誌（圖：作者提供）

戲院休息區牆上的影人簽名。（圖：作者提供）

這裡曾企畫過的影展專題五花八門，除了有成瀨巳喜男、小津安二郎、新藤兼人等名導系列，李香蘭、原節子等一代女優系列之外，也曾做過針對視障人士的朗讀上映會，和針對聽障人士的字幕上映會等（基本上在國外，放映本國語言電影時是不會打上字幕的，日本也是一樣），為無障礙電影環境盡一份心力。

在「シネ・ヌーヴォ」也能發現台灣與日本電影交流的痕跡。這裡開幕的第一檔專題就是侯孝賢影展，也曾放映過不少台灣電影。筆者造訪時，就看見《日曜日式散步者》（2015）即將上映的預告海報，並在影人簽名區發現了曾帶《愛你一萬年》（2010）來此放映的北村豐晴導演簽名。

《日曜日式散步者》海報。（圖：作者提供）

北村豐晴帶《愛你一萬年》來放映時的簽名。（圖：作者提供）

去年，「シネ・ヌーヴォ」曾在網上進行群眾募資，希望取得資金修繕影廳，讓這個空間可以繼續經營下一個20年，結果募得了791萬日幣，大幅超越原本設定的500萬元。去年底進行改裝工程後，重新開幕的「シネ・ヌーヴォ」有了更舒適的空間（廁所甚至有免治馬桶），要陪伴著關西的藝術電影愛好者們，繼續朝未來邁進。

シネ・ヌーヴォ

地址：大阪市西区九条1-20-24

「シネ・ヌーヴォ」售票區兼相關商品販賣部。（圖：作者提供）

由於第三間電影院實在太有特色，筆者在此先賣個關子，等待下篇再見分曉。