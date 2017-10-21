深夜狼影》日本映畫物語：大阪藝術電影院巡禮（下）

位於通天閣旁巷弄裡的「新世界國際地下劇場」，是一個集「新世界」發展歷史於一爐的地方。這棟建築在1930年竣工，外觀是大正末期到昭和初期流行的裝飾藝術風格，依然殘留著當年關西小巴黎的風韻。原本經營的是「南陽演舞場」，是個從事舞台表演的場地。到了戰後的1950年代，配合高度國際化發展的需求，這裡改為「新世界國際劇場」，放映新舊西洋電影。70年代蕭條後，受到成人產業進駐的影響，原本地下放映經典老片的影廳轉為「新世界國際地下劇場」，專門播放三級片尺度的「粉紅電影」。

雍小狼

大阪的地標之一，通天閣所座落的「新世界」地區，對筆者而言是一個獨具大阪特色與魅力的所在。這裡有平價的庶民美食，有誇張突出的大阪式炫麗招牌，加上街道充滿復古的「昭和風味」，一踏上這個區域就有一種走入時光隧道的感覺，實在非常有趣。

新世界的開發源起可追溯自明治時期1897年舉辦的「內國勸業博覽會」，是仿造萬國博覽會的形式，向國內業界人士與民眾展現最新的產業技術。博覽會結束後，原址成了現在的天王寺公園，西邊的這一片區域經過大阪當地財閥的出資開發後，則在1912年命名為「新世界」開幕，成為模仿巴黎和紐約的街景的特色鬧區，例如通天閣周邊的放射型道路，就是模仿巴黎的凱旋門周邊而設計的。歷經大正年間的興盛，戰火的摧殘，戰後的復興，以及1970年代後的長期低迷，原本摩登新穎的「新世界」，已經成了保留復古昭和風味的歷史街區，吸引新舊世代的旅客們前來緬懷體驗。

大阪「新世界」夜景（圖：作者提供）

由於長期來客人數低迷的緣故，「新世界」曾經是成人產業進駐的三不管地帶，70、80年代時這裡流鶯橫行，到處都是脫衣舞劇場、色情電影院和情趣商店。2000年後因為晨間劇在此取景找回了觀光客源，街道重新被小吃店佔據，才發展為現在我們所看到的樣子，然而時至今日，走到「新視界」大路後方的窄巷裡，還是能發現一些成人產業的蹤跡。此外，「新世界」也是大阪第三大同志聚集地，通天閣以北之處匯聚了25間同志酒吧，甚至還有一間專放男男情色電影的「日劇ローズ」戲院，也為「新世界」帶來了更多元的氛圍。

當情色遇上藝術，兼容並蓄的「新世界國際地下劇場」

「國際地下劇場」外觀（圖：作者提供）

位於通天閣旁巷弄裡的「新世界國際地下劇場」，就是一個集「新世界」發展歷史於一爐的地方。這棟建築在1930年竣工，外觀是大正末期到昭和初期流行的裝飾藝術風格，依然殘留著當年關西小巴黎的風韻。原本這裡經營的是「南陽演舞場」，是個從事舞台表演的場地，因此現在的影廳內還保有二層樓的座位，以及觀劇特有的包廂座席。到了戰後的1950年代，配合高度國際化發展的需求，這裡改為「新世界國際劇場」，放映新舊西洋電影。70年代蕭條後，受到成人產業進駐的影響，原本地下放映經典老片的影廳轉為「新世界國際地下劇場」，專門播放三級片尺度的「粉紅電影」。

一走到巷口，「地下劇場」的情色電影海報便大剌剌地映入眼簾，搭配「母子相姦」、「三十歲人妻的誘惑」之類的聳動標題，實在非常香豔刺激。跟台南的全美戲院一樣，這裡的電影看板數十年來都堅持請老師傅手繪，除了「地下劇場」之外，「國際劇場」放映的西洋電影標題也全部是手寫的。根據戲院經理表示，由於外牆海報十分露骨，戲院曾有接過街坊鄰居抗議不堪入目，但他們還是堅持用這樣的視覺「服務」經過的路人，此外，目前這位手繪師傅年事已高，而且似乎沒有弟子傳承，或許再過幾年，這樣的手繪官能衝擊也將成為絕響。

「新世界國際地下劇場」外牆看板（圖：作者提供）

「新世界國際地下劇場」外牆看板（圖：作者提供）

「國際劇場」放映的影片為二輪西洋電影，從片單看來是屬於台灣獨立片商操作的片型，其中也不乏影展肯定的藝術電影，戲院更是以專題的形式包裝選映的電影，簡直就是一檔又一檔的迷你影展。筆者去年造訪時，此處放映的主題是「生存與掙扎」，片單分別是獲得坎城最高榮譽金棕櫚獎的《索爾之子》（Saul fia，2015）、坎城影展與多倫多影展選映的《性本愛》（Love，2015），以及《科洛弗10號地窖》（10 Cloverfield Lane，2016）。今年造訪時放映的主題是「黑幫動作片」，片單為《金爆內幕》（Gold，2016）、《狗咬狗》（Dog Eat Dog，2016）以及台灣未上映的《626 Evolution》（2017）。

根據戲院經理表示，負責選片的人員曾在片商界工作過，「國際劇場」的西洋電影和「地下劇場」的粉紅電影片單都是由他挑選的。戲院經理更特別推薦粉紅電影的片單，認為這樣忠於慾望的電影反而更貼近庶民的真實樣貌，其中有許多是昭和時代的舊片，也就保留了當時人們日常生活的細節。

「新世界國際地下劇場」售票機（圖：作者提供）

「新世界國際地下劇場」入口處公共電話（圖：作者提供）

「新世界國際地下劇場」販賣部（圖：作者提供）

「新世界國際地下劇場」處處充滿復古的味道，例如很像以前長春戲院時期由親切阿姨們鎮守的販賣部，賣的全都是便利商店找不到的古早味零食；手機時代幾乎快要絕跡的公共電話，如此理所當然地佔據在入口處最顯眼的位置；大型影城的自動售票機都使用觸控式螢幕，這裡卻是用像餐飲店購買「食券」的販賣機售票。戲院經理認為，「新世界國際地下劇場」確實像是一個昭和時代的時空膠囊，儲存了許多歲月的痕跡，但這裡並不像主題樂園一樣，只給來賓看見美好的一面，新世界過去曾有過的混沌、陰暗面，也原封不動地保留在這裡。

放映粉紅電影的「地下劇場」是情慾流動的空間，在情慾市場中較邊緣的遲暮大叔與跨性別性工作者，在此尋得一個容身之處，有人獲得安慰，有人賺取生計。不論「國際」或是「地下」，都是一票看到底的不清場制度，因此根據戲院經理表示，有許多無法負擔房租或旅館費用的人，就會選擇在這裡休息，戲院方即便知情也不會趕走他們，反而希望像我這樣的臨時訪客不要打擾他們。或許就是戲院經營者的寬宏，成就了此地的獨特風情吧。

「新世界國際地下劇場」內部使用放映時刻表（圖：作者提供）

在辦公室與戲院經理訪談時，筆者瞥眼看見了一張內部使用的放映時刻表，好奇上面除了開始與結束時間、畫面比例等技術規格外，為何還有影片的基本資料與劇情介紹。戲院經理表示，現在網路時代大家都很容易就能上網查詢電影資訊，但他們沒有經營網站或社群媒體，他們的主要客群也不擅長使用網路，因此當客戶來電詢問今日放映片單時，工作人員就能根據這張單子做一些簡單的說明。舊時代的人情味，在這裡也展現無遺。

筆者詢問戲院經理會不會想要跟影展或其他單位合作放映，吸引更多年輕人來增加新客源，戲院經理表示，他不希望因為多了新的客源就把原本的老顧客趕走，所以他會一直維持目前的營運形式，直到經營不下去為止。問他財務會不會吃緊，他笑笑說還過得去。訪問結束後，經理投販賣機請筆者喝了一杯熱茶，握在手裡暖暖的，跟他的招呼一樣熱情。希望在每一座城市裡，每個人都能找到一個溫暖容身的地方。

新世界國際地下劇場

地址：大阪府大阪市浪速区恵美須東2-1-32