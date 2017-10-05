深夜狼影》內田英治：在骯髒的俗世裡打滾，然後狠狠愛一次吧

內田英治的電影，融合絕望、孤獨、底層、暴力與慾望於一爐，恥度無下限，價值觀扭曲到讓人不忍卒睹，用影像赤裸裸揭露社會的病灶，詰問慾望的本質。是什麼樣的人，才會拍出這樣的電影呢？

雍小狼

感恩Seafood邪教混搭日式純愛，《愛情，最好是這獸》劇照（圖：高雄電影節）

高中男生得知世界即將末日，他不遵循神的指示打倒魔鬼拯救世界，反而打死班上的惡霸、綁架心儀的女同學，只想在死前脫離處男之身（《世界最後一日》，2011）。被父母遺棄獨力長大的少女，以旁觀他人的孤獨與痛苦為樂，發現觀賞對象遇到義工伸出援手，她馬上發火殺死義工（《終極性愛死》，2013）。曾經得過某個小獎的導演活在自己的電影夢中，他開演員訓練班行詐騙之實，一天到晚拉女演員上床，靠吸食別人對夢想的付出維生（《廢柴電影夢》，2015）。失去家庭的女孩到處尋找不同的寄生之處，曾加入邪教的她最後進了色情行業成為性愛教主，男孩為了守在女孩身邊，卻陷入暴力與幫派鬥爭的無盡迴圈（《愛情，最好是這獸》，2017）。

這是內田英治的電影，融合絕望、孤獨、底層、暴力與慾望於一爐，恥度無下限，價值觀扭曲到讓人不忍卒睹，用影像赤裸裸揭露社會的病灶，詰問慾望的本質。是什麼樣的人，才會拍出這樣的電影呢？

《廢柴電影夢》劇照（圖：高雄電影節）

內田英治，1971年生於巴西里約熱內盧，因為父親工作的關係經常遷居巴西各地，甚至在阿根廷住過一年。他10歲時回到日本，或許由於語言的生疏，使他一直無法融入社會，交不到朋友，因此逃避到電影的世界裡，結下不解之緣。出社會後，他先進電視台擔任綜藝節目助理導播，然後成為《花花公子》週刊的寫手，執筆11年間曾訪問過椎名林檎、THE YELLOW MONKEY等著名音樂人，並因電影的採訪而認識傳奇攝影師篠田昇，觀摩了岩井俊二的《燕尾蝶》（スワロウテイル，1996）拍片現場，重新燃起他對電影的渴望。

內田英治照片（圖：高雄電影節）

內田英治在2004年33歲時初執導筒，拍攝由忍成修吾主演的首部長片《GACHAPON!》，接著連續拍攝多部青春電影，累積了一些名氣。2009年接到大型製片《所以我們要等待早晨》（だから俺達は、朝を待っていた）邀約，明星和資金都到位，眼看就要擠進票房大導之林。然而，生命卻給了他一個轉折。該片主角押尾學在2009年8月因使用娛樂性藥物被逮捕，造成軒然大波。由於片中有用藥的畫面，原本已拍好的電影只好被封印，無限期停止上映。

「說實在我鬆了一口氣，自己原本就覺得沒有拍得很好，選角是別人選的，劇本不是自己撰寫，也絲毫沒有改動。我發現我果然還是不適合這種，完全遵從指示的世界。我早期拍攝的多是偶像電影，後來才知道自己不適合呈現別人的世界觀。」

內田英治在訪談裡如是說。

《廢柴電影夢》劇照（圖：高雄電影節）

接下來的二年他完全沒拍攝電影，只是一心沈醉於欣賞搖滾音樂表演。他在這段時間裡寫下《終極性愛死》的劇本，僅靠數千萬日幣預算拍完這部電影，沒想到獲得許多影展邀約，成為首次進軍國際的踏板。他在英國的雨舞影展結識製作人亞當托雷爾（Adam Torel），在英國製片公司「第三扇窗」（Third Window Films）的奧援之下，內田英治終於獲得較日本獨立電影相對優渥的資金、完全自主的作者導演空間，以及國際發行的管道。

《搖滾喪屍重金屬》劇照（圖：高雄電影節）

內田英治曾說過，他最想拍的是像美國新浪潮那樣的電影：反芻類型、批判社會、導演具有高度的作者自覺、回溯過去的電影傳統。所以，你可以在《世界最後一日》中看見公路電影，在《搖滾喪屍重金屬》中看見音樂與殭屍，在《終極性愛死》中看見如《大逃殺》（バトル・ロワイアル，2000）般的黑色喜劇，在《愛情，最好是這獸》中看見《漂撇男子漢》（クローズZERO，2007）般的混混幫派（ヤンキー）。

至於貫串所有電影的，則是日系青春電影裡的那種熱血、純粹、率真，以及所有角色心中渴望的純愛。 《愛情，最好是這獸》劇照（圖：高雄電影節）

父親喜愛的，今村昌平導演的《楢山節考》，啟發了內田英治熱愛並走上電影一途。因此從他的電影中也能見到日本新浪潮的影響，同樣充滿了本能的獸性、赤裸的慾望、人性的黑暗、毫不掩飾的殘酷現實，以及無底的絕望。然而，就如《楢山節考》的結尾一般，屈於貧賤的現實，被拋棄在山中等待自生自滅的母親，在銀白雪景中雙手合十，像尊神聖莊嚴的菩薩。內田英治的電影也總在最後綻放出溫暖的人性光芒，讓觀眾與片中角色，一起得到（或許短暫的）救贖。

內田英治的創作能量十分驚人，自2004年初執導筒至今已經有15部長片上映，光是2017年就有3部。期待接下來他能端出更多異色作品，持續震撼並感動觀眾的心。

《終極性愛死》劇照（圖：ARK Entertainment）

今年推出「日本獨立製造：內田英治的魯蛇爛漫」導演專題的高雄電影節，將於10/20至11/5於高雄市圖書館總館、MLD台鋁、高雄市電影館登場。

2017年高雄電影節海報（圖：高雄電影節）

「日本獨立製造：內田英治的魯蛇爛漫」專題預告：