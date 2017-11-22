魔幻拉美》卡斯楚的女人

卡斯楚的私領域部分儼然祕密檔案，是街談巷議的話題，至今仍有許多謎。歐美媒體常以「情婦軍團」形容卡斯楚有多位親密愛人；的確，即便是叱吒風雲的游擊隊總司令，在改寫古巴歷史之際，也為自己寫下最浪漫的情史。

陳小雀

古巴前領導人卡斯楚（Fidel Castro，1926-2016）在2016年辭世時，到底有多少祕密隨他進入墳墓？尤其他個人的私領域部分，儼然祕密檔案，是街談巷議的話題，至今仍有許多謎。

卡斯楚很有女人緣是一個不爭的事實，但他從不主動談論自己的私生活。從一些歷史照片可看到，卡斯楚身邊常環繞著女人，其中不乏名女人。卡斯楚有兩段婚姻，與數名女子關係密切，歐美媒體甚至以「情婦軍團」形容卡斯楚的情史。據目前所知，卡斯楚計有十一名子女。那麼，就來談談卡斯楚生命中幾位最特別的女人。

卡斯楚身邊常環繞著女人，其中不乏名女人。卡斯楚有兩段婚姻，與數名女子關係密切，歐美媒體甚至以「情婦軍團」形容卡斯楚的情史。（CiberCuba）

1948年，卡斯楚與蜜爾達．迪亞茲．巴拉特（Mirta Francisca Díaz Balart，1928-）結婚，兩人於大學時代就相識，婚後生下兒子小菲德爾（Fidel Ángel Castro Díaz-Balart，1949-）。據信，在小菲德爾出生前六個月，卡斯楚曾與瑪莉亞．拉博德（María Laborde）有一段情，而有了私生子賀赫．安赫爾（Jorge Ángel）。

1948年，卡斯楚與蜜爾達．迪亞茲．巴拉特結婚，兩人於大學時代就相識，婚後生下兒子小菲德爾。（mirfaces.com）

卡斯楚與蜜爾達的婚姻維持了七年，因卡斯楚流亡墨西哥而勞燕分飛。蜜爾達後來再婚，並在卡斯楚革命成功後，與其家人移居西班牙。事實上，蜜爾達的娘家親戚有不少人流亡邁阿密，成為反卡斯楚政權分子。兒子小菲德爾雖然跟著父親，但父子關係不親，反而與叔叔弟弟勞爾．卡斯楚（Raúl Castro，1931-）較為親近。小菲德爾曾赴蘇聯攻讀物理，返回古巴後，一度任職於核能委員會。

除了瑪莉亞．拉博德之外，卡斯楚在第一段婚姻期間，尚和有夫之婦娜達莉亞．瑞維達（Natalia Revuelta，1925-2015）暗通款曲。娜達莉亞與丈夫過著上流社會的豪奢生活，她卻變賣珠寶暗中援助起義分子，甚至讓出她的別莊做為起義分子的祕密聚會場所，她在1952年認識卡斯楚，兩入立即陷入熱戀。在卡斯楚被捕期間，兩人藉祕密通信互吐愛意，也談論政治與哲學。卡斯楚流亡墨西哥後，兩人足足有四年未見面，娜達莉亞於1956年為卡斯楚生下女兒艾琳娜（Alina Fernández，1956-）。革命成功後，卡斯楚雖然立即與娜達莉亞會面，同時與親生女兒艾琳娜首次見面，但這段情終究隨著革命結束而劃下終止符。值得一提的是，艾琳娜於1993年毅然反對父親，持假護照逃至西班牙，隨後落腳邁阿密，並於1998年出版自傳《卡斯楚叛逆女兒的回憶》（Las memorias de la hija rebelde de Fidel Castro）。

娜達莉亞原本與丈夫過著上流社會的豪奢生活，她在1952年認識卡斯楚，兩入立即陷入熱戀。（The Times）

卡斯楚的女人之中，西莉亞（Celia Sánchez，1920-1980）應該最特別。

她係醫生之女，家境富裕，卻有志投入革命，並成為「七二六運動」（Movimiento de 26 de julio）織組成員之一，這個組織由卡斯楚與同志於1955年所成立。卡斯楚從墨西哥返回古巴時，西莉亞負責召募馬艾斯特拉（Maestra）山區農民，共同響應革命。西莉亞被譽為革命之花，習慣在耳鬢別上一隻白蝴蝶、或一朵鮮花，象徵自由信差。後來迫於當時政府的追捕，西莉亞進入山區與卡斯楚並肩作戰。革命勝利後，是卡斯楚的左右手，不幸在1980年死於肺癌。她終生未嫁，一直是卡斯楚的密友與紅粉知己，兩人情人關係的傳聞從未斷過。

西莉亞被譽為革命之花，她進入山區與卡斯楚並肩作戰。革命勝利後，是卡斯楚的左右手，不幸在1980年死於肺癌。（Granma）

最戲劇化的情人非瑪莉塔．羅倫茲（Marita Lorenz，1939- ）莫屬，彷彿電影情節一般。瑪莉塔是德裔美國人，父親是商船船長。1959年，瑪莉塔搭乘父親的豪華遊輪「柏林號」（MS Berlin）來到哈瓦那，在卡斯楚登船參觀之際，兩人相識，並成了卡斯楚的女人，也懷了孕，卻在孕期第七個月流產。之後，瑪莉塔返回美國，被中情局吸收而訓練成特務。1960年，瑪莉塔再度返回哈瓦那，意圖在卡斯楚的食物內下藥，被卡斯楚發現。纏綿情愫令她失手，也讓他原諒她。其實，瑪莉塔當年並非流產，而是早產，那孩子至今仍活著。

瑪莉塔（左二）是德裔美國人，父親是商船船長。1959年，瑪莉塔搭乘父親的豪華遊輪「柏林號」來到哈瓦那，在卡斯楚登船參觀之際，兩人相識，並成了卡斯楚的女人。（Translating Cuba）

妲麗亞（Dalia Soto del Valle）應是最甘於孤寂的女人，而且行事低調，為卡斯楚產下五子，在西莉亞過逝後，取而代之成為卡斯楚最倚賴的女人，於1980年正式成為卡斯楚的第二任妻子，伴卡斯楚走到他的人生終點。妲麗亞早年是教師，響應卡斯楚政府的掃除文盲運動，因而與卡斯楚結緣。不過，妲麗亞從未扮演第一夫人的角色，她在1999年才首次出現公開場合，陪卡斯楚出席古巴對委內瑞拉的棒球賽。2001年以降，隨著卡斯楚身體健康漸漸走下坡，妲麗亞的曝光率逐漸增高。

叱吒風雲的游擊隊總司令，在改寫古巴歷史之際，也為自己寫下最浪漫情史。不過強人也有服輸的一天，即便有眾多情婦，終需一個真正的妻子！