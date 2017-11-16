魔幻拉美》查薇拉：同時擄獲男人與女人的心

男人愛她，女人也愛她；她比男人更有氣概，比女人更具魅力。這麼一個奇女子，用生命吟唱墨西哥民歌，竟然原籍是哥斯達黎加。她抽煙、酗酒，放浪形骸，行徑比芙麗達．卡蘿（Frida Kahlo， 1907-1954）、艾娃．嘉納（Ava Lavinia Gardner，1922-1990）更驚世駭俗，她的傳奇非知不可。

陳小雀

十九世紀末，墨西哥發展出名為「蘭切拉」（ranchera ）的曲種，即「牧場歌舞」之意，以吉他伴奏，可歌可舞。起初，流行於牧場，因而得名，吟唱鄉村壯闊無邊的美景、牛仔馳騁草原的英姿、男女風花雪月的情愛。在墨西哥大革命之後，衍生為愛國流行樂，並加入手風琴、小提琴、小號樂器伴奏，成為最具墨西哥精神的歌舞之一。墨西哥歌手在其歌唱生涯中，幾乎無人不演唱、或不錄製「蘭切拉」歌曲、甚至拍攝與「蘭切拉」風格有關的電影。

另外，從西班牙傳入的「波麗露」（bolero）舞曲，先在古巴受到黑人音樂與「特洛巴」（trova，一種古巴情歌）的濡染，而演變為歌曲，再於十九世紀末傳入墨西哥，在多位墨西哥作曲家的改良下，變身成墨式風情的鄉村歌謠，也因街頭樂團瑪利亞齊（mariachi）的演奏而流行。

在眾多知名的「蘭切拉」及「波麗露」歌手中，有一位十分特別，就是人稱「紅斗篷女士」（la dama del poncho rojo）的「查薇拉．格瓦爾加斯」（Chavela Vargas，1919-2012）。查薇拉乃藝名，原籍是哥斯達黎加，本名很長，為瑪麗亞．伊莎貝．安妮塔．卡門．德赫蘇斯．格瓦爾加斯．利薩諾（María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano）。查薇拉的童年過得不幸福，父母離異，係由親戚扶養長大，但因疏於照料，而不幸染上小兒麻痺症。不過，她的小兒麻痺症在巫醫的治療下，得以減緩症狀，不僅讓她有了「巫女」的綽號，也叛離天主教而改信原住民宗教。

眾多知名的「蘭切拉」及「波麗露」歌手中，有一位十分特別，就是人稱「紅斗篷女士」的「查薇拉．格瓦爾加斯」。（Proceso）

十四歲時，她決定以演唱為生，並於十七歲赴墨西哥討生活，遠離那個缺乏溫暖的祖國，展開傳奇人生。 查薇拉的個性相當叛逆，散發波希米亞式風情，終日不離煙酒，放浪形骸。早期在墨西哥從事過不少職業，三十歲以後才以歌唱為正職，投入「蘭切拉」及「波麗露」行列，其中「蘭切拉」將她的演唱事業帶至高峰。

「蘭切拉」曲風粗獷豪邁，早期大多由男歌手演唱。查薇拉以極富磁性的嗓音與特立獨行的風格，為「蘭切拉」注入新生命，詮釋歌詞所闡述的痛苦、悲傷、情愫，令聽眾如痴如醉，並隨她的情感起伏而澎湃洶湧。如此深深抓住聽眾的心，而讓她在1950年代聲名大噪。

為了營造出自己的「男子氣概」，查薇拉決定在演唱時換下高跟鞋，改穿斗篷與長褲的中性打扮，好讓她與墨西哥作曲家兼歌手的奧古斯丁．拉剌（Agustín Lara，1897-1970）、或阿根廷的民謠唱作歌手法昆多．卡布拉（Facundo Cabral， 1907-1954）等並駕齊驅。此外，查薇拉從未隱藏自己是女同性戀，與彼時的名女人時而傳出緋聞。據信，在伊莉莎白．泰勒（Elizabeth Taylor，1932-2011）與第三任丈夫邁克．托德（Michael Todd，1909-1958）的婚禮上，她與艾娃．嘉納（Ava Lavinia Gardner，1922-1990）邂逅，而一度成為親密愛人。

為了營造出自己的「男子氣概」，查薇拉決定在演唱時換下高跟鞋，改穿斗篷與長褲的中性打扮，好讓她與墨西哥作曲家兼歌手的奧古斯丁．拉剌、或阿根廷的民謠唱作歌手法昆多．卡布拉等並駕齊驅。（lesbiannews.com/）

查薇拉有無盡的愛，同時也有無窮的孤寂。她與芙麗達．卡蘿（Frida Kahlo， 1907-1954）及其夫婿里維拉（Diego Rivera，1886-1957）係莫逆之交，並與他們一起生活長達一年之久。芙麗達．卡蘿曾對她說：「我不僅為里維拉而活，也為妳而活。」對查薇拉而言，芙麗達．卡蘿儼然一匹難以馴服的野馬，與她之間有相似之處，兩人惺惺相惜，更發展出情人關係。

查薇拉於1961年推出首張唱片專輯後，演唱事業如日中天，遠赴紐約、巴黎、巴塞隆納等地演唱，卻因酗酒而在1970年代後期隱退演藝圈。酒精幾乎毁了她的事業及人生。她過午才起床，起床後便沉溺於杯中物直到深夜，就這樣日復一日、年復一年，長達二十年，至少喝下四萬五千公升的龍舌蘭酒。她常自嘲，身體在酒精的浸淫下狀態相當良好。

對查薇拉而言，芙麗達．卡蘿（左）儼然一匹難以馴服的野馬，與她之間有相似之處，兩人惺惺相惜，更發展出情人關係。（La Vanguardia）

西班牙導演阿莫多瓦（Pedro Almodóvar，1949-）將查薇拉比擬為法國女歌手愛迪．琵雅芙（Édith Piaf，1915-1963），並邀請查薇拉為他的電影演唱主題曲。查薇拉努力戒酒，並於1991年重返歌唱舞台，爾後更因《揮灑烈愛》（Frida，2002）、《火線交錯》（Babel，2006）等電影而再度走紅。尤其，她為《揮灑烈愛》所演唱的那首〈憂羅娜〉（La Llorona），嗓音渾厚，感情豐富，唱出昔日摯友在暗夜哭泣時的鬱結情緒。

2012年，查薇拉以九十三歲高齡辭世，而那喚醒心靈的嗓音依舊迴響，在拉丁樂壇、女權主義思潮、或LGTB團體，寫下傳奇的一頁。的確，她不僅擄獲男人與女人的心，甚至可說比男人更有氣概，也比女人更具魅力！