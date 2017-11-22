韋恩的食．農．生活》從「糞腸球菌」看補充「益生菌」之道

其實「糞腸球菌」及「屎腸球菌」挺無辜的，就是天生名字不太好聽，糞啊屎的，其實這也充分說明它們是在人的腸道或糞便裡分離純化出來的。它們也算是「乳酸菌」的一種，也是人體腸道菌裡的一部分，作為益生菌培養食用，也有幾十年以上的歷史了，甚至製做起司時，也會添加它們。

◎韋恩的食．農．生活

食藥署日前發出公告，提出草案預告「糞腸球菌」及「屎腸球菌」，因為菌株變異性大，不得作為食品原料使用。頓時造成一些消費者一陣慌亂，紛紛翻找自己吃的益生菌裡面有沒有糞腸球菌及屎腸球菌這兩種菌，不然就是以防萬一，不管三七二十一把益生菌就丟掉了。我說其實大可不必緊張。



其實糞腸球菌及屎腸球菌也挺無辜的，就是天生名字不太好聽，糞啊屎的，其實這也充分說明它們是在人的腸道或糞便裡分離純化出來的。它們也算是「乳酸菌」的一種，也是人體腸道菌裡的一部分，作為益生菌培養食用，也有幾十年以上的歷史了，甚至製做起司時，也會添加它們。只是現在為甚麼又禁用了呢? 主要是這兩株菌很容易加入其它外來的DNA，這也就是公告裡講的菌株變異大。尤其是近來發現它們有時會帶有對抗生素有抗藥性的基因，這樣對人體是很不妥當的，會增加有抗藥性病菌的機會。所以多國政府已經不再建議他們作為益生菌使用了，如今台灣也是跟進而已。

糞腸球菌（enterococcus faecalis）。（圖片來源：https://goo.gl/k2VD5o）

那到底以後該怎麼補充益生菌才好呢？ 其實所謂益生菌，指的是一些活菌補充後，對人體會產生益處。益生菌影響最大的是腸道菌，經過美國最新的人體腸道菌研究計畫之後，這幾年內科學界對腸道菌的觀念大為改觀，

►糞便裡有75%的重量是細菌

►腸道內有1.5公斤的細菌（大概等於肝臟重）

►人身上有100兆隻細菌（主要在腸道），是人體細胞數的10倍

►腸道菌至少有2000種

這些人身上的細菌（主要是腸道菌），以現在的理解，與人的關係像是一種共生關係，而且許多人體的活動會受腸道菌調節或影響。所以很多人的疾病可能都跟共生菌失調有關，包含腸躁症、新陳代謝症候群、過敏、甚至老人癡呆、憂鬱等等，幾乎無所不影響。因此現在新形成的觀念是，人的腸道就像一個生態圈，如同熱帶雨林，要維持健康，就要維持腸道共生菌的生態平衡與生物多樣性。

因此，要維持腸道健康補充益生菌的觀念是，缺甚麼就補甚麼，生態系裡缺鄉民，我就多補充一些鄉民進去。所以會培養主要的腸道菌，然後吃下去補充它。

而後下一代的觀念是，不見得缺甚麼補甚麼，而是要補充可以幫助有益菌生長的其他菌，就像請來大批外籍傭兵當好菌的保鑣，然後外籍傭兵就功成身退。

更新一代的觀念是，不管補充鄉民或外籍傭兵，一天能吃的菌數有限，可能就是十億、百億的數量，而腸道菌可是十兆百兆的數目，吃下去根本是杯水車薪，進到肚子裡根本是滄海一粟，沒有作用。所以真正有效的反倒是調整好生態環境，讓好菌易於生長。這就是補充纖維的觀念，提供好菌的食物，讓好菌自己好好生產繁衍。

但是有時也會有些特例，有的人因為急病或是抗生素處理後，腸道缺乏好菌的種子，所以生態環境好也沒辦法，針對這種現象，醫學界甚至開發出糞便移植、糞便銀行的概念。這就像補充益生菌，不僅數量少、品種也少，益生菌一包可能只能提供1-10種菌種，但腸道可是有2000種菌才對，所以靠吃純化的益生菌是不夠的。所以要靠健康人體來源糞便裡，帶有的數百甚至上千種的腸道菌，經過大腸鏡等手術方法植入受贈者的盲腸，或是用吞膠囊的方式帶進腸道。所以國外有糞便銀行的存在，保存健康捐贈者的糞便，或是趁自己年輕健康時保存下的糞便。

總之，補充益生菌很好，但不是根本之道。重點在於腸道環境健康，維持一個好的生態環境，然後多吃高纖的食物來養好菌。共生菌相好，對人體的健康調節大有好處。

本文經授權轉載自韋恩的食．農．生活 從糞腸球菌看補充益生菌之道