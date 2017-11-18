對於沒辦法以母乳哺育的嬰兒來說，嬰兒奶粉對嬰兒成長非常重要，因為是嬰兒唯一的營養來源。因此，目前國內法規規定，所有嬰兒奶粉都屬於特殊營養食品，上市前都必須經過嚴格的查驗登記，要核准後才能銷售。查驗登記的主要目的就是確認嬰兒奶粉符合嬰兒營養的需求及衛生之規格。所以不是甚麼來路不明的東西都可以當成嬰兒奶粉，因為嬰兒的營養需要與成人大不相同。

韋恩的食．農．生活

報載有位四個月大的小嬰兒長期吃了媽媽給他的大人用健身高蛋白奶粉，因為營養不良，所以緊急送醫。但是廠商還警告醫師刪文，實在是個很不負責任的廠商（據說是直銷體系）。看到相關數則新聞下來，令我感到心疼又憤怒。這根本是在虐待嬰兒！

心疼當然是小嬰兒這樣當然營養不良，身體搞出毛病來，幸好還不到不可挽救的地步。憤怒當然是廠商無良，因為今天有相關人士出來提出錄音檔，證明廠商說：

「0-99歲都能安心使用，媽咪和寶寶都可以喝的」、「媽：那可以直接取代奶粉，只喝這個不喝奶嗎？」、「廠商：可以唷！」…「哈囉，媽咪！如果妳想給用大豆蛋白來取代我們配方奶，當然是非常的好，其實配方奶的成份，那些牛奶類的，其實都是給牛的小孩、牛的小朋友喝的，也比較容易造成、容易生痰以及過敏的體質，所以妳要完全用大豆蛋白來取代寶貝的奶粉，是完全OK喔！」

而這位粗心的媽媽也要負起相當的責任，目前醫院的媽媽教室都會在出生前做好基礎的衛教，媽媽不該把這麼重要的事，推給廠商這樣說就了事，自己該有相當的判斷能力。

事實上，對於沒辦法以母乳哺育的嬰兒來說，嬰兒奶粉對嬰兒成長非常重要，因為是嬰兒唯一的營養來源。因此，目前國內法規規定，所有嬰兒奶粉都屬於特殊營養食品，上市前都必須經過嚴格的查驗登記，要核准後才能銷售。查驗登記的主要目的就是確認嬰兒奶粉符合嬰兒營養的需求及衛生之規格。所以不是甚麼來路不明的東西都可以當成嬰兒奶粉，因為嬰兒的營養需要與成人大不相同。

對於沒辦法以母乳哺育的嬰兒來說，嬰兒奶粉對嬰兒成長非常重要，因為是嬰兒唯一的營養來源。（記者蔡淑媛翻攝）

簡單說來，嬰兒營養的特殊之處在於：

蛋白質不能太高

嬰兒的腎臟發育還沒完全，所以對於太高的蛋白質無法承受。像這個大人用健身高蛋白奶粉，其實主體是大豆蛋白，而且還特別強調高蛋白，對嬰兒是很不好的。再來，大豆蛋白裡的胺基酸組成裡，一種人體的必需胺基酸甲硫胺酸含量比較低，也是比較不利的。

油脂對嬰兒很重要

嬰兒需要很多熱量，油脂是很重要的熱量來源，尤其嬰兒需要必須脂肪酸如亞麻油酸LA、次亞麻油酸ALA，都必須從油脂裡攝取，所以一般嬰兒奶粉都會添加棕櫚油、葵花子油、椰子油、大豆油、魚油等。而這個大人用健身高蛋白奶粉還強調低脂，所以當然會造成營養不良。

維他命、礦物質

這些微量的成份都必須添加在嬰兒奶粉裡，這個大人用健身高蛋白奶粉可能都沒有添加應有的量。

總而言之，嬰兒發育尚未完成，營養需求與大人不一樣，所以餵小嬰兒當然應該要用政府核准的嬰兒配方奶粉，其它大人喝的奶粉或甚至鮮奶都不行。而廠商為了推銷，竟然說嬰兒可以喝，更是觸犯了特殊營養品的法規，應該要受到重罰。

本文經授權轉載自：韋恩的食．農．生活：嬰兒營養需求大不同，奶粉亂吃會出人命