韋恩的食．農．生活》台北市設食安官！務實還是虛名？

台北市近日新發明了一個「食安官」的職務，不過仔細研究了一下不禁發出莞薾一笑，食安官不僅沒銓敘職務，也無法定權責，法源中也沒有相關配套。讓人不禁懷疑，這樣的「官」合法嗎？！

韋恩的食．農．生活

如果今天我把家裡的貓咪牽出來，然後跟他說明天你就改名叫做Tiger！ 難道我就可以期待他從此就可以去抓山豬丶趕羚羊了嗎？務實的人應該不會這樣想吧，一個人的能力不在於他的名字叫什麼吧？

今天看到新聞才發現，原來台北市新發明了一個食安官的職務，不過仔細研究了一下不禁發出莞薾一笑，因為從台北市議員的質詢裡就可以看出「柯市長從善如流，領先6都設置食安官，但議員點出，食安官不僅沒銓敘職務，也無法定權責，法源中也沒有相關配套。」所以簡單講，這是個黑官。

北市第一任食安官、北市衛生局食藥科長王明理（記者蕭婷方攝）

然後這位第一任的食安官呢，是「僅讓衛生局食品藥物科長陞任簡任參議，並兼食安官⋯⋯負責跨局處督導食安維護工作，相關局處都積極配合」。所以是個實際為市府參議的兼差。

所以這樣一個黑官，然後又是兼差，能夠發揮多大的功效，實在令人捏一把冷汗。像中央行政院下的新增的食安辦公室，再怎麼說也是法有依據，然後有新增員額的實際單位，不像台北市這樣只是個虛銜。

所以怎麼叫我想不是最重要的，怎麼做應該才是根本。不過我看這位食安官王明理說「原本只擔任衛生局的食藥科長，對於台北農產公司的採樣結果不是每一樣都能拿到資料，擔任食安官後，更能有效管控食安。」我覺得這其實只是在說明，之前衛生局食藥科是不是沒什麼功能？為什麼對果菜市場的抽樣結果都拿不到呢？如果之前就能發揮功能的話，還需要掛這個食安官的牌嗎？

講到這裡，對於之前常常自詡有外科醫師務實精神的柯市長，不免打上問號，可不要學起了政客的務虛了。

本文經授權轉載自韋恩的食．農．生活 台北市設食安官！務實還是虛名？