魔幻拉美》墨西哥亡靈節：幽默與色彩兼具

死有重於泰山、輕於鴻毛。既然人生終究得面對死亡，與其擔憂害怕，不如正面看待，甚至以幽默詼諧的態度面對，而這就是今日墨西哥人民舉行亡靈節時的心情寫照。

陳小雀

每年十月三十一日是英美的萬聖節（Halloween），大人小孩於當天晚上打扮成各種嚇人的模樣，小孩甚至忙著挨家挨戶要糖果，並說：「不給糖，就搗蛋！」。晚近，萬聖節在台灣也頗為流行，除了化裝晚會外，不少餐廳業者也跟著推出「鬼餐」。

若提到「鬼」、「死亡」之類的議題，應屬墨西哥最為大膽、最不忌諱。

十一月一日是墨西哥的亡靈節（Día de Muertos），這個節慶結合了原住民傳統與天主教信仰，再加上墨西哥人的藝術創意，不僅展現出慎終追遠的精神，也在絢麗燦爛色彩的襯托下，成為獨具風格的民俗節慶。2003年，聯合國教科文組織將墨西哥亡靈節列入人類非物質文化遺產名錄。

2003年，聯合國教科文組織將墨西哥亡靈節列入人類非物質文化遺產名錄。（Festival de Vida y Muerte）

墨西哥繼承馬雅、阿茲特克等原住民文化，在前哥倫布時期，即有活人獻祭儀式，而這個祭典蘊涵犧牲個人救贖群體的美德，展現利他主義，豐富人的存在意義，將死亡昇華至神聖境界，消除人民對死亡的恐懼。為了安慰亡靈，前哥倫布文明根據其太陽曆節氣，於六個不同月份裡舉行相關儀式。

墨西哥淪為西班牙殖民地後，人民被迫改信天主教，殖民政府根據天主教曆法訂定每年十一月一日為「諸聖節」、十二月二日則為「追思已亡節」。在拓殖初期，原住民不時揭竿起義，殖民政府為了改變原住民無懼於死亡的觀念，於是引進歐洲中世紀有關死亡的文學、戲劇、繪畫等作品，強調死亡乃受撒旦誘惑所引來的後果，任何人一旦做惡，便會招致不幸而身亡，藉此令原住民害怕死亡，並效忠殖民政府。

由於馬雅、阿茲特克等古文明並無地獄的觀念，殖民政府不斷傳遞「最後審判」的觀念，在世界末日時天主會按公義懲罰惡人，所有的惡人最後會進入地獄，並遭烈火永遠焚燒。雖然，人民接受「最後審判」的信仰，但是受到母土文化的濡染，天主教信仰悄悄產生在地化特色，民間在「諸聖節」和「追思已亡節」這兩天舉行亡靈節祭典。

在拓殖初期，殖民政府為了改變原住民無懼於死亡的觀念，於是引進歐洲中世紀有關死亡的文學、戲劇、繪畫等作品，強調死亡乃受撒旦誘惑所引來的後果。（GQ Mexico）

墨西哥獨立建國後，社會動盪不安，尤其在爆發於1910年的「墨西哥大革命」，造成軍民死傷無數。面對國家的長期動亂，人民藉亡靈節緬懷先人之際，也學習如何與死亡共處。亦即，從原住民文明的利他主義，到天主教文明的最後審判，再到大革命的流血衝突，對墨西哥人民而言，死有重於泰山、輕於鴻毛。既然人生終究得面對死亡，與其擔憂害怕，不如正面看待，甚至以幽默詼諧的態度面對，而這就是今日墨西哥人民舉行亡靈節時的心情寫照。

在亡靈節來臨前，市面上便開始販賣萬壽菊、剪紙掛飾、糖霜骷髏頭、亡靈節麵包等應景物品。萬壽菊的色調從黃色到橘紅色不等，象徵太陽，用於指引亡者魂魄，在前哥倫布文化裡即被用在各種宗教儀式中。剪紙掛飾五顏六色，圖案不外乎是骷髏頭和骷髏小姐「卡特莉娜」之類。糖霜骷髏頭大小不一，個個表情也不盡相同，但都妝扮得十分花俏，額頭上可書寫已往生或仍在世的親友名字，親友間不避諱互贈寫有對方名字的糖霜骷髏頭。亡靈節麵包是從天主教的聖體所衍生而來，形狀從圓形到方形皆有，麵包表面灑上薄薄的沙糖，還有骷髏形狀的裝飾。

糖霜骷髏頭大小不一，個個表情也不盡相同，但都妝扮得十分花俏。（www.cityexpress.com/）

十一月一日，墨西哥人民在掃墓時，會以萬壽菊及其他飾品裝飾墓園，原本陰森的墳場在橘黃色調的輝映下，頓時活潑起來，甚至為了增添歡樂氛圍，還會請樂隊表演，彷彿同樂會一般。入夜後，墨西哥人民在墓園裡點上無數的燭火，讓墓地一片火樹銀花，光彩奪目。在有些村落，村民會在墓園通向住家的路線上撒上萬壽菊花瓣，好讓往生者沿著花瓣回到生前的居所。晚近，各國觀光客紛至沓來，參與五光十色的亡靈節，體驗這充滿幽默的生死觀。

除了掃墓外，家家戶戶也利用這個節日，在家中擺設祭壇。以一個紫色系、或其他色系的四方形祭壇，鋪設出大自然的四個方位。祭壇上必須有剪紙掛飾、穀物、蠟燭、淨水四項主要供品，各自代表風、土、火、水四大元素。剪紙掛飾婆娑搖曳，正是風吹過的痕跡，為第一個元素。穀物係農產品，象徵土，淡淡穀香，正是亡靈的食糧，係第二個元素。火是第三個元素，以蠟燭呈現，點點燭光代表每一位所懷念的往生者。至於淨水，是第四個元素，當亡靈千里迢迢從冥府返回人間，那正是為亡靈解渴的甘露。

祭壇上有剪紙掛飾、穀物、蠟燭、淨水四項主要供品，各自代表風、土、火、水四大元素。（維基共享）

此外，祭壇上少不了應景的萬壽菊、亡靈節麵包、糖霜骷髏頭，以及水果、食鹽、香料、南瓜糖、龍舌蘭酒等，還有亡靈生前喜歡的各類食物。十字架、玫瑰念珠等天主教聖物，有所懷念親友的照片，與他們生前所喜愛的物品都是必備品。祭壇色彩繽紛，供品琳瑯滿目，充分展現出墨西哥地方風采。祭壇可設為兩層，代表天與地；或設為三層，象徵天廷、人間、冥府。祭壇擺設時間因人而異，長可達一週、或更久，短則兩天，一般會在十一月二日午後撤下，家家戶戶利用這天團聚，分享祭壇上的佳餚、亡靈節麵包。

墨西哥人民融合原住民習俗和天主教信，藉由五花八門的骷髏頭，凝聚了歷史、智慧和創意，以色彩和幽默方式慎終追遠，度過最歡騰的節慶！