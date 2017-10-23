自由開講》玉山論壇不論劍：「一個中國的幽靈」何時休？

張春炎／國立暨南國際大學東南亞學系助理教授

第一屆的玉山論壇於上週順利完成，讓台灣再次展現參與國際的誠意與新能量，值得肯定；另一方面，卻也見到論壇結束後遭到部分媒體刻意批判的現象，檢視箇中內容，不免是老問題再復辟。

玉山論壇緊接雙十國慶後舉辦，無疑是一項重要的新國際交流活動，在時間與活動安排上深具意義。這場以促進新南向國家連結、為期兩天的論壇與展覽，別出心裁地用「鬥陣打拼」作為論壇主軸，跳脫利益為導向的框架，期望建立一個能深耕亞洲的交流平台，讓公民社會交誼能常態化，本是立意良善，卻在近一星期來，受到某些媒體刻意批評。之所以說是刻意，是若干媒體內容將玉山論壇輕易畫入原有的兩岸政治思維與框架上，進而批判是浪費公帑、指責台灣是自不量力、不應該挑戰中國。本文認為，民主國家就事論事、公開表達意見是常態，亦是展現民主社會價值的好事。

只是，任何批評討論都應該建立在一個基本原則上，方能成就民主的美麗：也就是就事論事、就事實論事實。否則只能創造一個「不太美麗的誤會」：也就是錯把玉山論壇當成是兩岸的華山論劍。 這不僅誤解了玉山論壇的價值，也可能在批判台灣是夜郎自大的同時，反倒是召喚出「一個中國的幽靈的夜郎自大」。豈不矛盾？殊為可惜！

玉山論壇緊接雙十國慶後舉辦，無疑是一項重要的新國際交流活動，在時間與活動安排上深具意義。（記者廖振輝攝）

「一個中國的幽靈」何時休？

眾所周知，不論在亞洲甚或全球，台灣在戰後一直面臨著嚴峻的國際情勢。不僅國際地位不斷受到壓迫，各種正式的政治對話都難以成行。然而台灣在亞洲和在國際的實存地位，自然不應該妄自菲薄，畢竟隨意輕視自己（國家）的努力，同時這樣的輕視又是建立在原就知道自己國家被打壓的地位，那麼若還是認為凡事努力不對，豈不怪哉。難道處處順應對岸，接受對岸掣肘，就能夠獲得更好的國際地位進展嗎？難道台灣做任何國際交流的努力，即便不是建立在政治上，也都要被視為是與對岸論劍？競爭？為敵？ 照這個邏輯，台灣做什麼國際交流，都可能都不對，都是討罵。豈不怪哉？

況且，輕易自輕自己國家的努力，其他國際力量即便是對台灣民主和成就抱以肯定，恐怕都只能袖手旁觀，任台灣被打壓。但事情應該有一個更合理和美好的故事開展。

作為一個學者或公民，當我們看見玉山論壇的籌辦內容，就應該更加樂見，這場是由智庫而不是政府所主辦的論壇。更要樂見，論壇主軸和議題設計，不再是走向跨國政治關係或經濟合作的菁英宣示或者是大拜拜。因為玉山論壇，不再是一個建立牟利或政治角力的競技台。

媒體或專家學者應該讓國人正面看待，利用有限的經費所舉辦的玉山論壇，實際議程是大幅度地強調亞洲各國之間的交流，包括與東南亞、南亞的「公民團體」、「智庫」及「青年領袖」的連結，建立共同願景及平等對話等等。這種訴諸於交流的網絡建立、知識人才交流和國際社會的互惠關係，不僅令人耳目一新，自然也讓人看見了臺灣正逐漸擺脫「一個中國的幽靈」困境。 一個中國的幽靈，是許多爭端和漫漫批評之所在，一個中國的幽靈，將台灣殷實的努力，以及種種為國家、為社稷、為區域共同發展、向上的力量，輕易打入陰暗的角落。

也許是時候反思，「錯把玉山論壇當華山論劍」，終究會不會只是重複一個中國幽靈的盤旋？到頭來，會不會只是創造「夜郎自貶」而不是自大？！

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com