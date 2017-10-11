南風新生代》活動快報：校級實踐新南向能量，盡在玉山論壇「新南向體驗館」

玉山論壇共為期2日，歡迎在11日未能到場參觀的民眾，12日也可至君悅飯店會場參觀交流。

南風四重奏計劃辦公室

由民間主辦、政府參與的「玉山論壇：亞洲進步與創新對話」首度於10月11日與12日於台北君悅飯店盛大開幕。國立政治大學由南風四重奏計畫辦公室結合政大東南亞研究中心、東南亞語言與文化學士學位學程等政大深耕東南亞研究與教學單位，參加玉山論壇「新南向體驗館」展覽。

南風四重奏計畫辦公室結合政大東南亞研究中心、東南亞語言與文化學士學位學程等政大深耕東南亞研究與教學單位，參加玉山論壇「新南向體驗館」展覽。（圖：楊昊教授提供）

現場除了展示了政大推動東南亞教學與研究的整體能量及成果，同時也與社會大眾分享東南亞在台代表節慶活動華新街潑水節的VR軟體，透過VR科技結合東南亞多元文化的實際體驗，讓無法親自到場參加潑水節的民眾，也能感受潑水節的歡樂氣氛與細膩的文化特色。此外，由南風四重奏計畫辦公室的協力團隊「阿龜微氣候天眼通」及「亞希安」則分別展示了農業田間感測器及東南亞文化繪本作品，分享政大團隊投入新南向的想像與實踐。

「阿龜微氣候天眼通」及「亞希安」分別展示了農業田間感測器及東南亞文化繪本作品。（圖：楊昊教授提供）

南風四重奏計畫旨在結合政大長期積累的東南亞研究及教學成果，以打造關懷新住民社會、培育東南亞事務人才為目標。本次所分享的VR潑水節軟體，即為政大學生所發想及製作的作品，以每年一度在中和華新街所舉辦的潑水節為背景，透過小遊戲的方式重現台灣民眾與東南亞夥伴同樂的節慶氣氛，遊戲除了充分還原華新街場景外，對於東南亞各國的服飾考究也毫不含糊。本作品過去在計畫成果展上，獲得了體驗民眾高達96%的滿意度，不僅讓民眾藉此接觸到VR新科技與東南亞文化的細膩結合，同時也提升國人對於在台東南亞節慶的關注度。

VR潑水節軟體，為政大學生所發想及製作的作品（圖：楊昊教授提供）

「阿龜微氣候天眼通」現場展示團隊自製開發的農業田間感測器，透過感測器可將所在的農地環境資料上傳到雲端平台，顯現在前端視覺化的儀表板，讓農民即使不在農地，也可以隨時觀看各種關於環境監控的數據，作為農務決策的參考。這項微氣候管理技術，對於新南向政策五大旗艦計畫中「區域農業旗艦計畫」的微型在地實踐而言，極具新意，未來該團隊也將進一步與東南亞在地社區與夥伴合作，藉由蒐集更加完整氣候數據，讓台灣及東南亞的農業發展皆能雙向獲益。

由南風四重奏計畫所輔導的「亞希安」團隊，致力於文化繪本的創新敘事，同時結合數位文本的規劃與運用，希望能帶領孩童由「在台灣的東南亞」出發，逐步關心台灣移民社會並且理解亞洲世界。現場也展示繪本團隊的初步作品，未來預計以每季出版一本作品來與社會大眾分享，同時結合互動電子書、互動式繪本網頁的形式，讓更多孩童能以多元的方式來利用繪本，提升實用性及便利性。

「亞希安」團隊，致力於文化繪本的創新敘事，同時結合數位文本的規劃與運用，希望能帶領孩童由「在台灣的東南亞」出發，逐步關心台灣移民社會並且理解亞洲世界。（圖：楊昊教授提供）

東南亞研究與教學是政大致力投入發展與深耕的重要領域，透過參與玉山論壇「新南向體驗館」，政大更希望能將社會影響帶出校園，在民間社會分享青創、新創的具體實踐。我們更希望在未來能與東南亞各國夥伴團隊攜手並進，促進相互交流及理解，培育更多通曉東南亞事務人才，實現台灣與新南向區域、國家及社會發展共同體共榮的願景。

玉山論壇共為期2日，歡迎在11日未能到場參觀的民眾，12日也可至君悅飯店會場參觀交流。

透過參與玉山論壇「新南向體驗館」，政大更希望能將社會影響帶出校園，在民間社會分享青創、新創的具體實踐。（圖：楊昊教授提供）