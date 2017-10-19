南風新生代》跨校創業簡報競賽，政大團隊榮獲佳績

本次的跨校競賽，並不只是為了比賽本身，而在於希望透過準備競賽的方式，讓新創團隊在準備過程之中，徹底的思考自身的市場評估、商業模式是否已經健全完善，並增加參賽經驗，以應付未來更高強度的社會競賽。

張進逸／南風四重奏計畫專案經理

第一屆南風盃跨校創業簡報競賽，在10月14日順利落幕。這場簡報競賽之所以重要，在於南風計畫跨出校園，不僅只有政大的團隊，而廣納合作學校的團隊一同共襄盛舉，在比賽之餘也促進跨校交流的機會。比賽當日，在台北的社企重鎮之一的Impact Hub Taipei湧入了滿場的觀眾，共同欣賞這場跨校簡報競賽，而許多團隊的技術與巧思，也獲得了在場評審及觀眾的一致好評。

滿場觀眾共同參與跨校簡報競賽活動。（南風四重奏計劃辦公室提供）

本次的跨校競賽，並不只是為了比賽本身，而在於希望透過準備競賽的方式，讓新創團隊在準備過程之中，徹底的思考自身的市場評估、商業模式是否已經健全完善，並增加參賽經驗，以應付未來更高強度的社會競賽。而南風計畫的特色之一，在於如何導入智慧生活科技，應用在東南亞領域上。也因此，本次的競賽規則，從一開始就設定團隊的創業發想，必須建構在運用科技技術，或者是與東南亞領域有所關聯。更重要的是強調參賽者都必須具備學生身分或為應屆畢業，讓學生也能夠站上創業舞台，嘗試與市場溝通的感覺。

為了籌辦這次的跨校競賽，南風計畫也一一親自拜訪各合作學校單位，爭取各校協助宣傳及推派團隊參賽。本次的競賽除了本校政治大學之外，總共與台灣大學、師範大學、台北大學、台灣科技大學合作，不僅只有本次的競賽，更承諾所有的參賽團隊，未來也能參與南風計畫所開設的業師諮詢課程，讓活動不只是單次性，而是能夠持續性的跨校交流以及資源共享，讓校園的新創圈也能逐步擴大能量。

南風計畫拜訪北大創創中心洽商活動合作。（南風四重奏計劃辦公室提供）

除此之外，為了讓團隊的簡報品質提升，也特別請所有團隊推派代表參與專業簡報課程，讓缺乏簡報經驗，或者尚未掌握良好簡報訣竅的團隊，也能在短時間內吸取關鍵知識，並豐富自己的簡報內容。課程不僅重視簡報視覺上的呈現，更針對如何有效率的討論、如何掌握在場聽眾的心理，提供客製化且具吸引力的知識。本次的簡報課程，最後的問卷調查也來到了計畫史無前例的100％滿意度，不分學校、系所，在一天的簡報課程當中，皆極為滿意所獲得的收穫。

所有參賽團隊齊聚一堂參加專業簡報課程訓練。（南風四重奏計劃辦公室提供）

本次競賽所請來的三位評審皆出身業界，即是希望帶給學生團隊市場真實的聲音。費德智庫、烏干達KOKO FARM AFRICA共同創辦人陳冠廷，除了本身有遠赴烏干達的國際創業經驗之外，也對於政府政策、新創事業有諸多研究，並在個人專頁及在許多媒體平台發表研究與觀察成果。大亞創投協理韓沛霖，對於投資團隊採取謹慎務實的態度，以合理可運作、可放大的商業模式為基準來評量團隊主題，並不吝給予新創團隊諸多意見。台灣天使會資深項目孵化總監王騰緯，有著長期輔導團隊申請政府計畫補助案的經驗，也多次擔任補助案的評委，對於創業主題採取的是直言不諱、針對重點的風格，為的即是讓團隊必須正視自己的問題點。

經過三個月的籌備，最終有了12支團隊參賽，其中有3支團隊更是剛獲得教育部U-start獎項肯定的勁旅。本次的評分規則，納入了在場觀眾參與的機制，為三位評審的給分總和平均，再額外加入觀眾投票的點數合計而成。經過一番激戰之後，很巧合的前三名團隊評審觀點與觀眾選擇完全一致，從分數到票數的多寡都與最終排名相同，也顯現出結果的客觀性。

獲得第三名的團隊為政治大學進駐創立方的Allen&Jimmy團隊。該團隊採取藥師獨特配方低過敏性的面膜，作為打開市場的先鋒商品，並已有接近200間藥局的通路合作，搭配著海外授權方案以及經營東南亞市場的實績，以及持續成長的營業額，獲得了不錯的評價。

南風四重奏計畫法律顧問、鵬耀法律事務所戴智權律師，頒發第三名獎狀予Allen&Jimmy團隊代表張家維。（南風四重奏計劃辦公室提供）

第二名的團隊則為南風計畫的輔導團隊，並參與玉山論壇展區活動的阿龜微氣候天眼通。藉由物聯網及大數據的技術，阿龜團隊致力於蒐集個別農地的氣候資訊，並能即時提供農民即時的農地氣候監測狀況，並可按照長期獲得的資料，搭配不同的作物，給予更精確的灌溉、防治病蟲害的建議，讓農民不僅只能靠天吃飯，更能靠科學技術提升收穫量。而未來阿龜團隊也將目標放在東南亞市場的經營，希望能靠著技術交流，讓東南亞的合作夥伴也同樣能受益。

國立政治大學創新育成中心張一成經理，頒發第二名獎狀予南風輔導團隊，阿龜微氣候天眼通代表吳君孝。（南風四重奏計劃辦公室提供）

第一名則由同為政治大學的點亮數據團隊獲得。點亮數據以活用大數據的技術，從不同的類別，如電影或美食領域裡，找尋出不同主題具高度影響力的潛在意見領袖，提供廠商更具效益的代言人選擇。例如同為電影類別，對於動作片、喜劇片、愛情片等的不同影評各自具有獨特領域的影響力，並非僅有名氣即可轉化為影迷的認同感。由於該技術不僅已經實際運用在警政刑案偵辦、金融徵信上，更取得了專利權的保護。點亮數據團隊所展現的高度技術力及運用潛力，獲得了在場一致的好評。

費德智庫、烏干達KOKO FARM AFRICA陳冠廷共同創辦人，頒發第一名獎狀予點亮數據團隊代表盧安邦。（南風四重奏計劃辦公室提供）

這次的競賽靠著合作友校的熱情參與，以及政治大學多組團隊的認真投入，最後圓滿落幕，也由政治大學團隊包辦前三名的佳績。僅僅相隔三天，前兩名的點亮數據團隊及阿龜微氣候天眼通團隊，更雙雙榮獲政大第四期創意實踐獎助金30萬元的肯定，也充分展現出團隊的競爭力，得獎絕非一時僥倖。

未來，南風四重奏辦公室仍然會持續協助學生新創團隊、持續關懷在地及應用科技，並且擴大與其他學校間的交流，發揮南風計畫的充沛能量。