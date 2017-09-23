社論》台灣南向的烏雲與沙塵

中華民國駐菲律賓代表林松煥（前左4）日前接見東吳大學馬尼拉志工團一行，慰勉志工來菲關懷弱勢，促進台菲人民友誼。（駐菲代表處提供）

針對台灣學者參加美國「美中關係全國委員會」與中國「南海研究院」共同主辦的美中海上問題與國際法對話，陸委會重申兩岸在南海主權的議題上無合作空間，不會與陸方採取共同立場或進行共同維護南海主權的作為。而政府為推動新南向政策，下年度除了加碼新南向總預算至七十一．九億元，也將成立國家級智庫專責相關事務。政府將在十月十一日至十二日舉辦區域論壇「玉山論壇」，蔡英文總統傳將在會議上宣布成立「臺灣亞洲交流基金會」，預計明年一月正式運作。際此新南向政策增溫，政府似乎也應重視台灣在東南亞國家的形象問題。

菲律賓總統杜特蒂日前表示，毒品是有組織的犯罪，如果沒有在中國、台灣或菲律賓的上游製作過程，就無法運作。我國駐菲律賓代表林松煥隨即指出，菲國毒品主要製造來自中國，大毒梟都是大陸人，但台灣也牽涉其中，有台灣人民到菲國從事販毒、車手與製毒師，也有台灣漁船涉入運毒工作。這個問題點出，我國公民在東南亞國家從事不法活動，包括販毒、詐騙，一旦出事被當地國政府逮捕，又引起國內的人權關切；乃至於不時發生的漁事糾紛，國人每每以愛國情緒高調抗議。二○一三廣大興事件，導致台菲關係緊張，馬政府甚至以「護漁聯合軍演」展示戰力。國人在外權益受損，政府當然要挺身而出。但也有案例顯示台灣與他國的關係，竟然是因為國人在該國的不法活動而陷入緊張，而且加深該國人民對台灣的負面評價，那麼一味護短就更該深切檢討了。

日前在台中，一名越南口音女子在停車糾紛時說，「你們台灣就欺負我們越南」。上月底在新竹，一名越南籍逃跑移工在警方追捕過程中，遭員警近距離連開九槍身亡，死者父親來台處理後事並向我國政府陳情「人權在哪裡？」姑且不論個案，為何在越南人民的腦海中，會有台灣欺負越南的感受，值得探究。二○一四，越南民眾示威抗議中國在南海鑽油，胡志明市周邊的台商也遭洗劫。中越之間的糾紛，台商居然也池魚遭殃，台灣被排華浪潮掃到。背後原因，是不是傳聞所言，有些台商企業欺壓越南勞工，所累積的社會怨氣。果真如此，從南向到新南向鼓勵台商投資越南，原本是互惠雙贏的美事，結果竟落得越南社會對台灣的反感，情何以堪。

東北亞跟台灣關係密切，東南亞也跟台灣息息相關。但以往台灣的對外經營，相對忽視東南亞國家，往往將它視為無關緊要的後院。從南向到新南向，儘管致力扭轉這種思維，但是力度仍然有待加強。此時，成立「台灣亞洲交流基金會」，專責新南向相關事務，值得期待。台灣的國際處境特殊，政府不宜直接出面之處，透過非政府的基金會，進行第二軌道的外交活動，至少可以化被動為主動，彰顯台灣主體的對話效果。但駐外代表處的換血強化，仍屬不可忽視。而長期以來，台商在東南亞的當地人脈，台灣培養的東南亞留學生，以及東南亞外配的台灣之子，堪稱新南向不可或缺的夥伴，如何引為推動新南向的新動力，政府必須長期性規劃經營。

台灣南向，中國是籠罩的烏雲，但也有國人自己揚起的沙塵。近年，馬來西亞、印尼、泰國、柬埔寨，接連發生我國籍詐騙犯被捕後遣送中國之事。我國政府爭取遣送回台，固然是維護主權與人權的應有之舉，但這對當地國的社會觀感恐怕不會是正面的。警政高層洗牌之後，打擊跨境犯罪，防患於未然，也該加把勁了。再者，我國的東南亞外勞，人數已超越原住民；這個新族群是否受到友好對待，當然也影響母國對台灣的印象分數。新南向政策逐步開展，很重要的成效指標之一，便是提高當地國對台灣的好感度。杜特蒂所言，其實台灣的家醜不怕外揚，怕的是不設法減少、消除家醜。如果政府未能改善東南亞國家對台灣的負面印象，則連到當地建立民間感情都會事倍功半，遑論東南亞國家將台灣視為重要夥伴。