胡，怎麼說》葉部長、柯市長態度比一比...

中國派那種「貨」在台灣以暴力「促統」，好像唯恐台灣人不夠厭惡統一、唯恐台灣人不夠遠離中國，結果是促統反而促獨，也只是剛剛好而已！

影片中帶頭打人的灰衣男子（圖右）即為白狼張安樂次子張瑋。（翻攝自youtube）

當然，中國在台灣搞統戰促統，絕不止那種貨而己，政界、學界、宗教界、社運界、媒體...，充斥各類促統貨，平常他們披著各色外衣，避免露相，即使露相，人們也不會太在意。

台大校園發生的「促統」黨徒用甩棍打傷學生事件，手段太過粗暴惡質，白狼還口出狂言稱:「黨員打的好！」更讓暴力促統露餡，引發各方撻伐 。

「中國新歌聲」現場外，統促黨成員施暴打傷台大生 警逮胡姓男子。（本報合成）

我們除了對勇於維護台灣價值的台大學生表示敬意，看來，我們也應該感謝那些促統黨徒，因為他們狠幹，台灣人民才警覺，原來他們侵門踏戶猖狂到這般境地！

為何他們如此囂張猖狂？擁有公權力者的態度是關鍵！

23日，台大事件發生前一天，台北市長柯文哲還在為市警局長易人不爽批中央，稱政黨政治不能變「黑幫政治」。

24日，暴力傷人事件當天，北市府文化局是引發衝突的「中國新歌聲」協辦單位，他卻好像神隱了。

25日，事件發生後，柯P還稱「扺抗力強，就不怕外面的細菌」、「做為協辦機關到現在沒看到什麼疏失，該做的都做了...」。

內政部長葉俊榮對台大事件震怒，要求警察單位即時嚴正執法，誓言「要將不法幫派暴力集團連根刨起」。（資料照，記者王藝菘攝）

內政部長葉俊榮則對台大事件震怒，要求警察單位即時嚴正執法，誓言「要將不法幫派暴力集團連根刨起！」遭柯P杯葛的新任北市警局長陳嘉昌，事發後立即查緝暴徒到案，並對當天處置失當的派主所主管、員警做了懲處。

部長、市長態度比一比，高下立判！