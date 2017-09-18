胡，怎麼說》冷眼看柯P，選舉seafood，只是see fool！
自由首頁 即時 報紙 影音 體育 娛樂 評論 時尚 3C 汽車 健康 玩咖 食譜 地產 專區

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載

TOP
自由評論網 >

胡，怎麼說》冷眼看柯P，選舉seafood，只是see fool！

作者： 胡文輝
2017-09-18 00:00
 | 2017-09-18 00:00

胡文輝
這裡不談妙禪，只談選舉老話，自封選舉seafood（師父），其實只是see fool！
目前最熱的選舉話題，就是台北市長柯P與民進黨的和戰、競合關係，兩陣營都有不少選舉「seafood」或「see fool」，各自盤算。
政治人物很會算計，現在算眼前的2018年市縣長選舉，再算2020年總統及國會大選，又算2022年市縣長換屆，更算2024年總統、國會又換屆了...。但千算萬算，算不出民意如流水甚至像雪崩。
回顧柯P與民進黨關係，2014年市長選舉是一次「各取所需、各盡所能」的完美結合， 無黨的柯P大敗國民黨連勝文，「柯P旋風」席捲，民進黨從小勝變大勝。勝利氛圍及於2016年總統及國會選舉，民進黨在立委選舉拿下逾六成席次。

目前最熱的選舉話題，就是台北市長柯P（右）與民進黨的和戰、競合關係，兩陣營都有不少選舉「seafood」或「see fool」，各自盤算。（資料照，記者張嘉明攝）
此後雙方各有所謀，扞格增多，漸行漸遠。今年八月2017台北世大運，是一個重要轉捩點，台北世大運從不被看好到爆紅，柯P聲勢水漲船高，被認為連任有如無敵鐵金鋼，還上看2020、2024總統大選。
政治人物因勢而興，得意便忘形是大忌！世大運功勞苦勞大家都看著，沒人可以從柯P手中割稻尾，卻見他上媒體大談兩岸、修憲、前瞻，選2020總統曾想過三秒，唱衰年改讓民進黨很慘、哽咽批國安部門放他跟老共單挑...。
老天！如非得意忘形，直白怎變白目？世大運高潮很快折損大半，真是「成也柯P，敗也柯P（自己）」！自以為是選舉seafood，其實是see fool。
民進黨內的seafood、see fool更多，各自盤算2018北市如何、2020總統大選如何。提醒那些seafood、see fool，民進黨2018年若雙北兩都敗陣，2020年恐怕比2004那一仗更難打。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

快加入！新聞送上來！

iOS

Android

LINE加入好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
本文相關： 妙禪 胡，怎麼說 Seafood see fool
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.