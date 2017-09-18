胡，怎麼說》冷眼看柯P，選舉seafood，只是see fool！

胡文輝

這裡不談妙禪，只談選舉老話，自封選舉seafood（師父），其實只是see fool！

目前最熱的選舉話題，就是台北市長柯P與民進黨的和戰、競合關係，兩陣營都有不少選舉「seafood」或「see fool」，各自盤算。

政治人物很會算計，現在算眼前的2018年市縣長選舉，再算2020年總統及國會大選，又算2022年市縣長換屆，更算2024年總統、國會又換屆了...。但千算萬算，算不出民意如流水甚至像雪崩。

回顧柯P與民進黨關係，2014年市長選舉是一次「各取所需、各盡所能」的完美結合， 無黨的柯P大敗國民黨連勝文，「柯P旋風」席捲，民進黨從小勝變大勝。勝利氛圍及於2016年總統及國會選舉，民進黨在立委選舉拿下逾六成席次。

目前最熱的選舉話題，就是台北市長柯P（右）與民進黨的和戰、競合關係，兩陣營都有不少選舉「seafood」或「see fool」，各自盤算。（資料照，記者張嘉明攝）

此後雙方各有所謀，扞格增多，漸行漸遠。今年八月2017台北世大運，是一個重要轉捩點，台北世大運從不被看好到爆紅，柯P聲勢水漲船高，被認為連任有如無敵鐵金鋼，還上看2020、2024總統大選。

政治人物因勢而興，得意便忘形是大忌！世大運功勞苦勞大家都看著，沒人可以從柯P手中割稻尾，卻見他上媒體大談兩岸、修憲、前瞻，選2020總統曾想過三秒，唱衰年改讓民進黨很慘、哽咽批國安部門放他跟老共單挑...。

老天！如非得意忘形，直白怎變白目？世大運高潮很快折損大半，真是「成也柯P，敗也柯P（自己）」！自以為是選舉seafood，其實是see fool。

民進黨內的seafood、see fool更多，各自盤算2018北市如何、2020總統大選如何。提醒那些seafood、see fool，民進黨2018年若雙北兩都敗陣，2020年恐怕比2004那一仗更難打。