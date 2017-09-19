胡，怎麼說》伐柯，赦扁，黨領政？

胡文輝

24日將登場的民進黨全代會兩場大戲，一是反對柯文哲條款，另一是特赦陳水扁案。

伐柯、赦扁兩案，效應都不只是民進黨內家務事，兩案同時在民進黨全代會發動，目標都是全黨決議，令人質疑民進黨在走「以黨領政」老路？

其實兩案性質不同，應分開檢視。

先看討伐柯P案。民進黨、柯文哲關係冰凍沒三尺也二尺多，黨內興起一股切割柯文哲浪潮，反柯勢力發動圍剿，提案要求明年台北市長選舉自提候選人。

首都市長選舉是否提名？這是民進黨的事，怎麼決定都可以，不過，外溢效應及後座力一定不小，恐將波及2018、2020兩次選舉，這就不能只考慮民進黨內而已。何況，藍軍虎視眈眈，準備在柯、綠、藍三角大戰坐收漁利。

柯P近來太得意忘形，壓壓他氣焰是好事，但如此時就決定切割宣戰，反而壓縮民進黨因應空間。

台北市長柯文哲。（記者方賓照攝）

再看赦扁案，民進黨基層呼聲愈來愈大，這次民進黨全代表正式提案，目前已獲逾85%黨代表連署，聲勢浩大，已列入全代會討論議程。

特赦是總統特權，陳水扁如獲特赦免刑，不必再保外就醫言行受限，但罪刑在法律上未消滅。蔡英文總統兼民進黨主席，如蔡主席主持的民進黨全代會決議，轉蔡總統決定，左手交右手，將幾無迴旋空間。

赦扁案是政治問題、也是司法問題，如何決策也需同時考量，但在程序上，特赦案是否適合黨決議、政執行？恐怕待斟酌。

圖為前總統陳水扁（中）出席凱達格蘭基金會感恩募款餐會。（資料照，記者簡榮豐攝）

民進黨完全執政得來不易，執政後卻一路走低，賴揆上任推出新政，才把氣勢拉起來，應該好好珍惜人民給予的機遇，以民之所欲為最優先。

此時千萬不要被黨內那些老seafood左右，那些老seafood一直想藉黨意壓民意，甚至把黨當做可操控的大白鯊。