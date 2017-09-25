胡，怎麼說》憲政改革工程，我來「說3道4」 ...

胡文輝

蔡總統說出口了，憲政改革工程又將啟動，這是為台灣打地基的大議題，別管政治主張，也別管政治算計，請先看政治算術「說3道4」。

圖為民進黨主席、蔡英文總統24日出席民進黨第17屆第2次全國黨員代表大會。（記者羅沛德攝）

這次憲改至少要過3關:

第1關，1/4立委提議。立委總額113人，1/4是29人，民進黨團（69人）、國民黨團（35人，其中1人停權中）都能提出修憲案。

第2關，3/4立委（85人）出席，出席立委3/4決議。國民黨立委逾1/4席次，對修憲案有否決權。修憲案必須政黨協商同意，才能過立院關。

第3關，立院通過修憲案，公告半年後交公民複決，通過門檻是選舉人總數過半，2016年總統大選的選舉人總數是18782991人，過半為9391496人。門檻相當高，必須社會有高度共識，才能過公民複決關。

修憲實質內容目前大致可分下列4大項:

1，公民權從20歲降為18歲。18歲公民權條款各方共識很高，但如與其他修憲案綁在一起，則前途未卜。

2，憲政體制。大家都批評現制，都要建立「權責相符」制度，但要走總統制或內閣制，共識不高，工程則都不小。

3，票票不等值。立委選制改革包括立委總額增加、席次分配等，各黨有實際需求就有協商空間，但政治算計都不小。

4，人權條款擴充。範圍很廣，入憲具宣示意義，但爭議不小。

以上只是就憲改工程程序與實質「說3道4」，3關如何過？4內容多少能入憲？或直接制憲正名新國家，這就不是說3道4的範圍了。

其實，過去7次憲改都充斥政治算計，當了8年總統，卻批評制度「烏魯木齊」，豈不是承認當了8年「烏魯木齊總統」？