胡，怎麼說》柯P的二聲無奈，一聲半沒理...

台北市長柯文哲（右）對邱豐光（左）被調職認為是「被偷襲」、「不受尊重」。（資料照，記者廖振輝攝）

◎胡文輝

台北市警局長換人，邱豐光被調職由原台中市警局長陳嘉昌接任，柯P超不爽，缺席交接典禮，派副市長鄧家基代打，二度講「百般無奈，萬般不捨」！

鄧家基那「二聲無奈」，應是代表柯P發聲，柯P在警界人事調動布後就曾講「被偷襲」、「不受尊重」云云。

柯P那二聲無奈，應該分拆看有沒有道理：

第一聲無奈，邱豐光被調走。

邱豐光該不該調職？世大運開幕維安出大包，各國選手差點進不了場，署長固然有責，直接負責維安的邱豐光，竟在狀況外，難道不該負責？還有，近一年來在首都的反年改等陳抗，處理標準不一，零零落落凸槌不少，邱豐光難道不必負責？

警政署長、首都警察局長兩大要職被警界形容為「天敵」，保位、搶位，一向扞格不少，現在被民進黨政府借力使力雙雙調職，也只是剛剛好而已。柯P這聲無奈，真的沒啥道理！

台北市副市長鄧家基21日主持警察局長交接典禮，左起副局長林順家、警政署長陳家欽、副市長鄧家基、新任警察局長陳嘉昌。（記者方賓照攝）

第二聲無奈，市警局長人事主導權之爭。

依地制法，局長任免權未列為市長職權，中央擁有主導權，但局長為市長部屬、市警局預算由地方編列，市長有權監督指揮。

制度上的問題，導致人事權爭端，當中央與市府不同政黨執政就時生衝突，扁、馬、柯主市府時都曾發生，最後都是協調解決，市長常是不太爽那方。

這回內政部長葉俊榮與柯P對口，看來雙方各持己見，內政部即逕行宣布人事，過程與結果令柯P超不爽，缺席局長交接典禮抗議。但綜合評論，第二聲無奈，柯P一半有理、一半沒理。

二聲無奈，一聲半沒理，柯P不應再說三道四，還是去督責新任局長陳嘉昌拚好治安吧!