自由開講》高中文言選文調整，是「浩劫」嗎？

廖振富

據報載：高中國文課綱8月20日開始進行審議，就在會議剛開始的上午，聯合報網路版即出現以下標題的報導：「高中國文課綱選文有嫖妓、歧視。師批：浩劫時刻來臨」。細看內容，重點是批評課審委員的建議案：「欲將高中推薦選文中的文言文由20篇降為10篇，並網路票選出10篇文言文，其中6篇是台灣古詩文」。報導內容引述批評意見，認為課審委員無權越俎代庖提出選文建議，且此舉是意識形態掛帥，選文都是一些糟糕無趣的文章，藝術性不足，會讓學生更討厭國文。新聞標題甚至將建議案中的蔣渭水〈送王君入監獄序〉一文，簡化為「講嫖妓」，容易使讀者對該文主題產生嚴重誤解。而將絕大多數台灣人都非常陌生的中村櫻溪，誤以為是灣生，是女性，更是匪夷所思的誤解。

高中國文課綱8月20日開始進行審議。（資料照，記者廖振輝攝）

高中國文課綱文言白話的比例問題，已爭議多年，此處不擬多談。但文言選文是否要規定必選的範文？如果要選，該由誰來選？選哪些範文？選多少篇？乃至課審委員有無權力提出具體的課文建議案？這些議題都應該透過理性的討論、爭辯，以求取最大交集。但上述充滿誤解、錯誤的新聞報導，卻再度反映一個事實：高中國文、歷史課綱爭議，不僅是教育問題，更充滿政治與文化認同之爭。

筆者同意蔣渭水的〈送王君入監獄序〉一文，藝術性不高，選作範文的適切性有問題，但本文是篇充滿強烈反殖民意識的文章，主題嚴肅，不應輕蔑誤導將本文簡化為「講嫖妓」。而報導提及的日人中村櫻溪本名中村忠誠（1852~1921），是日本著名漢學家，他留台將近9年，對台灣有非常深厚的感情，甚至曾想要終老台灣。他的〈七星山蹈雪記〉一文，文字優美，描寫百年前台北盆地周遭景觀，以及老師帶領台灣學生登山賞雪的現地體驗教學，不論是文字的藝術之美，或在地生活經驗的親切感與共鳴，都深具閱讀價值。有鑑於各界對台灣古典文學的陌生，早在2011~2013年間，筆者就曾應當時台灣文學館館長李瑞騰教授邀請，策畫一套「台灣古典作家精選集」，由相關學者合力完成38冊選集，涵蓋44位台灣古典文學作家，堪稱洋洋大觀。其中最後一冊由筆者與助理張明權編選的《在臺日人漢詩文集》，收錄四位日本漢學家在台詩文作品，加以註釋賞析，中村櫻溪〈七星山蹈雪記〉便收錄其中。

關於高中國文文言選文，筆者認為如果要保有一定數量必選的範文，基於經典性、藝術性與在地性的平衡，中國古典與台灣古典詩文適當的比例，大約是7比3或6比4。筆者出身台灣師大國文系，碩士論文研究唐詩，博士論文研究台灣古典文學，擔任國文教師超過20年，擔任台灣文學系所教師也有10多年，去年9月起被派任為台灣文學館館長。對中國與台灣的古典詩文都曾長期鑽研，並同樣有深厚感情。

從教育角度而言，筆者認為不宜排斥中國古典，但從喚醒學生在地經驗的啟發與共鳴而言，選入更多台灣古典詩文絕對是有必要的。至於擔心台灣古典詩文藝術性不足，只要去除偏見，從上述38冊選集中，挑選8~10篇兼具藝術性與時代性的範文並不困難。而認定調整選文是意識形態掛帥，進而論斷是「浩劫」，這樣的指控不但太沉重，更是多慮了。

（台灣文學館館長）

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