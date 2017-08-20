自由開講》反年改，鬧夠了沒？！

謝明冀

自年金改革開始以來，反年改團體簡直與鏡頭如影隨形，不論是總統巡視，外國總統來訪，立法院，甚至是全球關注的世界大學運動會開幕式都充滿著反年改團體的身影。反年改團體在這次開幕式「大展身手前」，不可否認取得了兩極的評價，一方面有人對其充滿了同情，也一方面有人認為只是老人家在要糖吃，但在經過這次「無法進場事件」後，反年改團體終於獲得了一面倒的評價，那就是「鬧夠了沒」!

昨晚（19日）世大運開幕，反年改團體在場外敦化北路與八德路口，和警方發生推擠衝突。（記者羅沛德攝）

一個無法引起社會共鳴的社會運動是無法成功的，當年的「太陽花運動」若不是成功說服了大眾，怎麼會有各界資源湧入，學生們串聯聲援的景象出現？而反年改團體不嘗試去說服大眾，反而是親手摧毀了大眾對其僅存的共鳴，這運動怎麼可能會成功？

此鬧場過後估計會引發如下諸多效應與問題，

（1）反年改團體的式微化以及極端化，支持者變少式微化是肯定的，但值得擔心的是極端化，眼見理念不被社會所理睬是不是會繼續進行一些過激的行為來引起社會關注，甚至成為中共操控台灣的旗子，這應該是台灣社會要關心的事。

（2）維安的究責，各國選手們是世大運的重中之重為何會輕易地被反年改團體的突擊所干擾，若是其餘有組織的恐怖攻擊，大會如何能安全渡過？

（3）民主的難題，國家發展的過程遇到的問題千奇百怪，有不同的聲音在所難免，但在發出不同聲音的同時，若沒有一個一個基本共識，那就是當以台灣之姿對外的時候炮口要一致對外。若當年英國在對抗納粹德國的入侵時，內部總是雜音不斷，而不是炮口一致對外「捍衛英國」，「捍衛民主」，英國會存留到現在嗎？當我們以台灣之姿面向世界的同時，卻透過鬧場來「揚名世界」，當台灣「真正」面臨挑戰的時候，我們引以為傲的民主是否有辦法繼續留存？

社會可以發出不同的聲音是民主的價值，但在發出聲音的同時應當遵守著「一致對外」的共識，若沒有這項共識民主堪憂。

（成功大學學生）

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