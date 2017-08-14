自由開講》中國的善意從未缺席？ 細數中國對台不友善的那些事

青欣

自去年政黨輪替，小英總統上任迄今，在兩岸政策上持續堅守「新三不」的兩岸政策，盡力維繫台灣的主權地位，引來中國大陸強烈不滿。

近日，中國官方媒體《中國台灣網》以「還敢跟大陸講『善意』 細數蔡英文言行不一的那些」為標題，羅列13項蔡政府「去中國化」的罪狀。

中國官方媒體《中國台灣網》。（翻攝網頁）

不禁令人好奇，中國大陸認為蔡小英「罄竹難書」，並強調「大陸善意從未缺席」，那麼中國大陸「善意」究竟何在？

回顧過去520政黨輪替以來，中國大陸對我的「善意」，無不圍繞「一中」原則，強迫台灣吞下「九二共識」這糖衣毒藥。

不然，小則管制陸客、「勸說」陸生不要來台，利用「一中承諾書」控制兩岸學術交流和學術自由、對國際施壓，強迫押解我國海外電信詐騙嫌犯到中國等小動作；大則「常態化」軍機繞台、運用大陸的金錢外交攻勢，挖我邦交國、打壓中華民國駐外代表處、打著「一中」的旗幟，打壓我外交空間，去年下旬的ICAO、今年的WHA大會等，都因中國的施壓，將台灣拒於門外，更別提已經在中國大陸被無理關押四個多月的國人李明哲了。

面對洋洋灑灑的中國對台灣的惡質行徑，一年多來，台灣政府沒有屈服，仍持續為台灣守住主權，也努力嘗試對話。但換來的，仍是中國一而再，再而三的跳針回覆，強調「一個中國」的「九二共識」，就像心懷不軌之人，對手無寸鐵的獵物伺機冠迷藥，欲霸王硬上弓，做法非常拙劣又霸道。

《中國台灣網》的文章中指出「大陸的善意從未缺席」，並列舉出多項最近中國正在研擬的惠台「國民待遇」政策，其中項目包山包海，從台生在陸求學、實習、台商優惠、交通、生活等等內容多元。

然而，中國祭出的惠台政策的背後，如司馬昭之心，路人皆知，其目的就是統戰台灣，一統兩岸。

《中國台灣網》羅列出所謂蔡政府的「去中國化」罪狀，不但無助於拉攏民心，更再次凸顯這個國家的玻璃心和短見識。

嚴以律人、寬以待己的中國政權，就這麼脆弱到只能透過其國內媒體來打打嘴砲，卻不敢面對自己在國際上惡名昭彰的窘境？對比起中國大陸所犯的罪行，《中國台灣網》羅列所謂蔡政府的「去中國化」等罪狀，根本還太過溫和！

近日，小英政府提出，希望海峽兩岸能一起找出互動的新模式，幫助兩岸的穩定及繁榮。但雞腸小肚的中國是否願意做出適度的回應和善意，還是繼續文攻武嚇、秀下限，就讓我們拭目以待。

（自由作家）



《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com