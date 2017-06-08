透視北京》李凈瑜應該為李明哲聘請律師

中共司法的不公正，已經是全球共識，並不會因為李明哲聘請了律師就會改變。世人也不會認為李明哲聘請了律師就是為中共的司法擦脂抹粉，因為這只是為了拯救李明哲不得不的手段。

范世平／國立台灣師範大學政治學研究所教授

中共國台辦5月26日證實，李明哲已因「顛覆國家政權罪」遭湖南省安全機關「依法逮補」。由此可見，李明哲案將從偵查階段進入起訴與審判的階段。

李明哲聘請律師並不表示認同中共司法公正

6月1日李明哲的妻子李凈瑜對外表示，「我如果聘請律師，等同承認其法庭已符合文明國家的程度，並將接受其判決的合法性，此舉無疑是置李明哲於險境，讓他任由中國『法庭』宰割」。李凈瑜對中共司法制度的不信任，可以理解；但她認為聘請律師就等於接受了中共這個司法制度的正當性，等於為中共的司法公正背書，恐怕有待商榷。

中共司法的不公正，已經是全球共識，並不會因為李明哲聘請了律師就會改變。世人也不會認為李明哲聘請了律師就是為中共的司法擦脂抹粉，因為這只是為了拯救李明哲不得不的手段。

李凈瑜對中共司法制度的不信任，可以理解；但她認為聘請律師就等於接受了中共這個司法制度的正當性，等於為中共的司法公正背書，恐怕有待商榷。（記者曹郁芬攝）

美麗島大審因龐大律師團讓國民黨有所顧忌

李凈瑜指出，1980年3月的美麗島大審，「聘請律師只是替法庭披上一件適法性的外衣而已，毫無助益」。事實上，當時美麗島大審組成了龐大的律師團，並沒有因此增加國民黨在司法體制上的合法性。反而這些律師在法庭上雄辯滔滔，幫台灣人上了一堂寶貴的民主課；也讓外界看到了美麗島事件的真相，進而拆穿了國民黨對該事件的污衊。特別是當施明德出庭時的神色自若與談笑用兵，反而讓外界看到國民黨以龐大之國家機器對付少數反對者的缺乏自信，施明德的「舉重若輕」與國民黨相比，真是高下立判。而原本國民黨想將首犯施明德判處死刑，最後擔心國際輿論壓力而改判無期徒刑，所以美麗島大審時聘請律師，從現實面來說並非毫無助益。

至於後來這些美麗島事件的受難家屬與辯護律師，都成為日後台灣選舉的明日之星，甚至促成民進黨的成立，都與美麗島大審脫不了關係。雖然兩岸的環境並不相同，但李明哲的審判過程，如果能透過律師與檢方進行攻防，進而能「一石掀起千層浪」的有助於中國的人權運動，應該是符合李明哲推動中國民主化的初衷？

中國維權律師建議李明哲聘請律師

曾經接過多起遭中共指控「顛覆國家政權罪」案件的廣東律師黃沙就表示，中國維權律師的立場並不是站在法庭和政府那一邊，而是為被告盡力辯護。雖然在現行體制下，這些律師可能無法為被告減輕罪刑，卻是正義的發聲，能對中國政府產生一定壓力。黃沙也指出，由於「顛覆國家政權罪」是很嚴重的指控，李凈瑜雖放棄聘請律師，但中共為了國際視聽，應該會為李明哲指派律師。官派律師則不像維權律師那樣為正義發聲。因此，不聘律師可能讓李明哲處於更「不利」的狀態。

美麗島大審組成了龐大的律師團，並沒有因此增加國民黨在司法體制上的合法性。反而這些律師在法庭上雄辯滔滔，幫台灣人上了一堂寶貴的民主課；也讓外界看到了美麗島事件的真相。（網路）

美麗島大審採取「律師戰線」與「國際戰線」交互支援策略

事實上，美麗島大審就是在「律師戰線」與「國際戰線」交互支援下迫使國民黨必須公開審判，進而允許台灣報紙刊載審訊過程與被告陳辭。陸委會發言人邱垂正於6月1日表示，在李明哲案的後續司法程序中，可以由「近親屬」（類似二等親，兄弟姊妹等）聘請律師。因此，37年前美麗島事件可以聘請律師的如此操作，李凈瑜何必只是「一邊倒」的只搞「國際戰線」，卻放棄「律師戰線」？

台灣各界應捐輸讓李明哲聘請律師

李凈瑜救夫的堅韌勇敢讓人敬佩，她說「人治社會裡的『法庭』長得什麼樣，我們台灣人都很熟悉，就像白色恐怖時代經常上演的政治秀，就是一個法西斯的劇場，有時候更像馬戲團。所以，我何必花大錢僱一個律師配合導演來演戲呢？」。

不可否認，從現實層面來說，李凈瑜一個弱女子，失去李明哲這個經濟支柱，即便她想聘律師，有經濟能力嗎？有管道嗎？ 陸委會既然認為李明哲聘請律師具有可行性，何妨透過海基會給予經費補助，或是進行募款，以實際的力量幫助李明哲聘請律師，讓李凈瑜感受到台灣的政府與民眾，都是她最堅實的後盾、最堅強的臂膀。