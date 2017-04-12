自由限時批》任何人看到那樣的暴行，都不會無動於衷！那麼，李明哲呢？！

◎宋娣

美國聯合航空因超賣機位而無法空出座位給機組人員，近日竟粗暴地將一名亞裔醫生乘客強行拖下飛機，血濺現場，相關影片瘋傳，引發全球公憤！股價立即蒸發8億美元（約新台幣240億），而聯航總裁姆諾茲（Oscar Munoz）亦態度反轉，正式為此事道歉，還說：「沒有人應該受這種虐待！」而美國總統川普也看到了。

白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）在記者會上說，川普總統也看了這支影片。直指聯航以暴力方式驅逐乘客下機是「令人困擾」，「我認為任何看到影像的人，對一個人遭到那樣方式的對待，都不會無動於衷！」

中南海得好好盤算一下，做出明智之舉，儘快釋放李明哲，免得把事態搞到一發不可收拾的地步！（資料照，記者陳志曲攝）

截至目前，外媒的報導，不到兩天，已經有10萬多人簽署請願書要求白宮調查此事。屆時白宮將會作具體回應云云。

如果把場景拉到海峽兩岸，台灣的一位人權工作者李明哲，居然一踏上對岸，就莫名其妙地被北京以「涉嫌危害國安」為由逮捕，至今已逾25天。這種形同「綁匪集團」的行徑，比那名遭暴的聯航乘客還要嚴重百倍以上！不但真相未明，連關押地點都不知道，猶不讓家屬探視，真是天理何在！遑言什麼「兩岸一家親」！毫無基本人權和人道的關懷！

無怪「美國之音」近日報導台灣婦女團體的心聲，說李明哲事件讓台灣民眾感覺，「中國大陸」離台灣越來越遠，再一次認識到是什麼樣的國家！說翻臉就翻臉，那股強烈的不安全感，讓台灣對中華人民共和國更懂得保持距離。

從台灣各級民間團體，到國際各種組織，乃至政府、國會到聯合國，還有國際記者會、媒體、網路等等，接連發出譴責暴行和呼籲「北京放入」！但國台辦之類單位，竟然冷漠以對，還講什麼「依法辦案」、「依法維護當事人的合法權益」等的屁話！法新社就引述「國際特赦組織」看法指出，李明哲在中國遭拘押，名義是「空泛的國家安全理由，這令外界憂北京當局將擴大打壓進行合法活動的人士」。而今北京當局的不搭理，則更是將中國共產黨的猙獰真面貌，暴露無遺！

「國際特赦」組織更在11日發布「2016年死刑」指出，中華人民共和國一年處決數千人，數字超越全球總和！拿下「榜首」！但北京卻以「國家機密」為由拒絕公佈，不僅有違中共政權自己的提高刑事司法透明度主張，更對世界「領導最糟的方向」。

李明哲事件發展至今，國際間的連署則已有超過250個團體加入，並和國際人權聯盟、特赦組織及人權觀察等團體密切聯繫，也將有更多來自國際的聲援行動。但若能比照連署白宮請願方式（一個月內須連署10萬人）或許效果更為彰顯！

事實上，「We the People」是美國白宮官網的組成部分之一，於2011年9月22日開通。該系統達到一定數量（10萬人）的簽名的請願將會被政府官員審閱，並獲得官方回應。

台灣在2014年3月爆發太陽花學運時，學生因不滿政府黑箱通過《兩岸服務貿易協議》，進行一連串抗爭；並有網友陸續向美國白宮寄信請益，連署人數更突破11萬餘，且獲得白宮正面回應，指出服貿走向應由台灣人民決定，並反對任何恐嚇威脅的行為，來牽動整體走向，而美國則盼和平、理性討論云云。

是以，「We the People」為一可行的途徑，特別是川普核心團隊成員對中共政權並無好感，亦知有極糟的人權紀錄，只要逮到機會，就會大作文章，修理北京，俾索取更多利益。再者，習大大近來頻頻向川普示好，像李明哲事件，就會有損其聲譽。看來中南海得好好盤算一下，做出明智之舉，儘快釋放李明哲，免得把事態搞到一發不可收拾的地步！