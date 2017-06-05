透視北京》只有洪秀柱與吳敦義不聲援六四與李明哲？

六四事件28週年，不只蔡英文總統、時代力量就連馬英九都呼籲平反六四，同時聲援李明哲，唯獨洪秀柱與吳敦義避談六四與李明哲。因為兩人一個想參加「海峽論壇」、一個想舉行「國共論壇」，目的都是為了與習近平見面。

范世平／國立台灣師範大學政治學研究所教授

昨天是六四事件28週年，蔡英文在臉書上強調「中國崛起是事實，民主缺席是遺憾」，也再度呼籲中共應該釋放李明哲。「時代力量」則針對六四事件表達「早日平反，中國民主加油」，並凸顯李明哲事件。連馬英九都再度重申「六四不平反，統一不能談」，也聲援李明哲。

洪秀柱與吳敦義避談六四與李明哲

當台灣政界因為李明哲事件而使得今年對六四事件特別有感之際，只有洪秀柱與吳敦義靜悄悄，不敢妄議六四，不願聲援李明哲，因為洪秀柱想參加「海峽論壇」，想與習近平再見一面；吳敦義也表達想舉行「國共論壇」，想與習近平見面，所以都不能講煞風景的話，果然這就是國民黨。

當台灣政界因為李明哲事件而使得今年對六四事件特別有感之際，只有洪秀柱與吳敦義靜悄悄，不敢妄議六四，不願聲援李明哲。（記者廖振輝攝）

洪秀柱想再與習近平見面

「海峽論壇」是中共每年針對台灣基層進行統戰的大拜拜活動，都在福建舉行，因為強調「向南移，向下沉」，所以著重邀請中南部的地方民代與村里長參加。國民黨過去都是由副主席參加，洪秀柱6月18日卻要以主席的身份跑去參加，有違慣例。對洪秀柱來說，參加「海峽論壇」只是幌子，真正目的是見習近平。因為她等不到下一次的「國共論壇」，等不到第二次的「洪習會」。

其實去年「洪習會」時，習近平是給洪秀柱穿小鞋的，除了在見面的前一天才臨時告知延遲會面時間外，沒有給洪秀柱安排家宴，也沒有兩人的私下會面，顯示習近平根本看不起洪秀柱，因為洪秀柱無法讓國民黨重新執政。但洪秀柱並不計較，她把習近平當偶像，認為與習近平見面是光宗耀祖之事；也是提高自身政治能量的萬靈丹，更有助於日後卸任黨主席後到中國發展，因此要利用黨主席這個身份，把握最後機會的硬要與習近平再見一面。

基本上，習近平應該會見洪秀柱這個「鐵粉」的，她沒有功勞也有苦勞，也趁機展現台灣還是有統派的，還是有台灣人堅持「兩岸同表一中」的，因此習近平與洪秀柱是相互利用。

吳敦義再次展現白海豚性格

至於吳敦義，原本外界都認為他對中共是比馬英九強硬的，因為當他5月20 日黨選國民黨黨主席，習近平捎來的賀電稱「你」而不是「您」，凸顯善意不夠。吳敦義的回電則把「一中各表」重申一遍，是軟中帶硬的回應。而過去馬英九、洪秀柱、朱立倫在對中共的回電中皆提及「兩岸人民同屬中華民族」，但吳敦義卻僅提「兩岸人民」，並且不提「兩岸同胞」一詞，也沒提反台獨。 結果，吳敦義遭到對岸媒體與學者的一連串狂批。之後他在接受《亞洲週刊》的專訪時就釋出了「堅決反台獨」的善意，強調「一中各表」不會表成「兩個中國」或「一中一台」，稱中國國民黨不會改名也不會改姓，更大談中華文化。吳敦義此一轉變，又讓人不禁想起他被人稱「白海豚」的原因。

如果吳敦義見到習近平不敢談李明哲，仍以為蔡英文上台後兩岸關係低迷，而國民黨的「兩岸牌」將可重出江湖，將會大有票房，恐怕是過於樂觀。（記者張聰秋攝）

如果吳敦義見到習近平不敢談李明哲，仍以為蔡英文上台後兩岸關係低迷，而國民黨的「兩岸牌」將可重出江湖，將會大有票房，恐怕是過於樂觀。

馬曉光講話讓台灣人傻眼

最搞笑的是國台辦發言人馬曉光，對於蔡政府今年擴大聲援六四事件，他表示，中國政治經濟社會發展情況，「只有大陸人民才最有發言權」。如果連北大教授賀衛方因帳號頻頻被封鎖，宣布終止在社群媒體上發文，要台灣人如何相信大陸人民有發言權？