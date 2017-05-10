透視北京》台灣無法去 WHA，小英應走自己的路

習近平在去年可以乾綱獨斷的讓蔡英文派員參加WHA，今年反而無法說服黨內的強硬派。由此可見，經過一年後，習近平雖然在中共19大之前不斷鞏固權力，但反作用力也越大，迫使習近平也必須同意鷹派對台強硬的立場，讓蔡英文無法派員參加WHA。

范世平／台灣師範大學政治研究所教授

中共國台辦主任張志軍5月9日說「去年520以來，台灣當局不接受九二共識，不承認兩岸同屬一中，使得兩岸間有關部門的商談機制中斷，在這樣的大背景下，台灣出席WHA前提就不復存在。對這種情況，責任在哪一方，應該非常清楚」。

「鷹派」的張志軍終於志得意滿

好久沒看到張志軍如此志得意滿，因為自從2014年國台辦錯估太陽花學運的發展，也沒料到九合一大選國民黨的慘敗，加上他赴台參訪的草草結束，使得習近平對張的信賴降低。2016年他再度錯估民進黨在立委選舉中過半；2月中共外長王毅在華府CSIS指出：「台灣新的執政者，會以她自己的方式來表明，她願意繼續推動兩岸關係的和平發展，願意接受他們自己的『憲法』所規定的大陸和台灣同屬一個中國」，這麼重大與善意的對台政策宣示竟由王毅越殂代庖，張志軍感到地位不保，卻又不知該如何表現，加上他要被換的傳言早就不絕於耳，因此唯一不會犯錯的做法就是「寧左勿右」，自此之後張志軍與國台辦就成了「鷹派」，對台越強硬，他的位子就越穩。

去年9月，蔡英文希望宋楚瑜代表參加APEC，國台辦在國民黨的壓力下極力阻撓，但最後習近平仍拍板讓宋楚瑜成行；10月國台辦搞了「藍八縣市差別待遇」，最後無疾而終。張志軍的強硬立場一路受挫，如今終獲層峰青睞，當然是意氣風發的露出睽違已久的笑容。

張志軍９日表示，台灣當局不接受九二共識，不承認兩岸同屬一中，使得兩岸間有關部門的商談機制中斷，在這樣的大背景下，台灣出席WHA前提就不復存在。（中央社）

去年蔡政府參加WHA也沒九二共識

張志軍講錯了一件事，去年5月23日蔡政府能參加WHA，當時也沒承認九二共識。當然有人說5月6日台灣接到邀請函時還是接受九二共識的馬政府在執政，那如果是如此，邀請函為何與前年不一樣的出現「聯合國2758號決議」？可見這是替蔡英文量身定做的「特別安排」，如此蔡英文才能既不承認九二共識仍可參加WHA。

但為何去年可以，今年卻不行？

習近平在去年可以乾綱獨斷的讓蔡英文派員參加WHA，今年反而無法說服黨內的強硬派。由此可見，經過一年後，習近平雖然在中共19大之前不斷鞏固權力，但反作用力也越大，迫使習近平也必須同意鷹派對台強硬的立場，讓蔡英文無法派員參加WHA。蔡英文這兩天密集推文表達希望參加WHA的意願，展現她已竭盡所能地向對岸釋放訊息，如果台灣去不了就是中共打壓，這是訴諸「悲情牌」；另一方面也凸顯去年蔡政府可參加，一年來她竭盡所能地展現善意，但今年卻不行，這個「現狀」是中共打破的。

中共的說法自相矛盾

張志軍說，台灣去不了WHA的責任在蔡英文，蔡英文說是對岸。但台灣民意恐怕不會站在張這邊，也不會怪罪蔡英文，因為國台辦發言人安峰山說「大陸方面始終高度重視台灣同胞的健康福祉」，但如今卻因蔡英文不承認九二共識就要犧牲全體台灣人的健康福祉，安峰山的說法根本是打臉自己。

國台辦發言人安峰山說「大陸方面始終高度重視台灣同胞的健康福祉」，但如今卻因蔡英文不承認九二共識就要犧牲全體台灣人的健康福祉，安峰山的說法根本是打臉自己。（中央社）

國民黨的立場尷尬

國民黨說台灣去不了WHA，是因蔡英文不承認九二共識，但此說顯然無法引起共鳴。因為國民黨認為九二共識就是「一中各表」，但中共迄今只強調「一中」，不接受「各表」，而「一中」就是「中華人民共和國」，完全不承認中華民國迄今仍然存在的事實。

台灣今年無法參加WHA，若蔡英文「出口轉內銷」的要大家「化悲憤為力量」的團結一致，國民黨恐怕相當尷尬，因為他們的立場與中共完全一致，變成中共的同路人來打壓台灣參加WHA。

蔡英文應該走自己的路

未來，小英也不必太瞻前顧後了，該高調就高調，該強硬就強硬，走自己的路。當然，《環球時報》一定會歇斯底里的批判，國台辦也肯定嚴厲批評，但台灣早就習以為常了；倒是對台強硬與否的壓力，還是落在習近平身上。不強硬，習近平被批評縱容蔡英文；過強硬，台灣恐出更多招，讓習近平應接不暇，這不利於習在中共19大的權力穩固。