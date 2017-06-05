自由談》強國就是強在…被失蹤！

強國就是強在…被失蹤！六四遭殘殺的冤魂、受難者家屬天安門母親們、肉身阻擋坦克的坦克人王維林等等等，全都在中共政權暴力鎮壓下「被失蹤」，連八九、六四等字詞，統統都「被失蹤」！而且，被失蹤是現在進行式，台灣人李明哲等就是這樣被失蹤…。

「被失蹤」就是專制政權暴力統治的工具與武器，六四血腥屠殺事件，二十八年了，中國仍然被同一個專制政權在統治、仍然以被失蹤的恐怖手段，當做政權維穩的工具，透過現代科技、強國搞被失蹤的技術更強了。

二十八年來，中國強了，但「強國」卻變本加厲搞被失蹤，黑色魔爪更肆無忌憚向外擴張，伸向香港、台灣，香港銅鑼灣書店林榮基、李波，台灣的李明哲就遭到被失蹤的黑色魔爪。過去、現在、未來，已有多少及還有多少像王維林、李明哲等被失蹤案件？不計其數的案件，當然也都被失蹤了。

如果，大家因恐懼而選擇遺忘、因怕惹惱中共政權而不敢正視、因商業利益誘惑而向中國屈膝臣服，接受中國那套說法，當它的宣傳工具，吹捧強國的強，無視強國的暴與虛，那麼，人人都可能是王維林、人人都可能是李明哲…。

這裡舉喬治．歐威爾名著「動物農莊」的一段，統治者大豬的宣言「動物主義戒律」─所有動物一律平等，但一些動物比其他動物更加平等。

對於滿口人民、民族偉大復興宣言的專制政權，萬萬不能寄予任何希望，台灣必須自立自強，更要保持距離、愈遠愈不會被失蹤。

對於自認「比其他動物更加平等」的紅朝權貴統治集團，以及扈從投靠者、依附專制政權尾巴搖旗吶喊、亂台邀功的嘍囉爪牙們，當有一天紅朝權力轉換，「你」也可能被失蹤！（胡文輝）