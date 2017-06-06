文化銀行》走進法國羅浮宮的台灣紙紮：百年糊紙店為傳統工藝煥發新機

自己做的糊紙登上國際舞台，張徐沛師傅欣喜之餘，手中的工作卻仍未停下。這位將近古稀之年的老人，已將其一生投入在糊紙工藝，他更希望把本職工作做好，把傳統文化延續下去。

圖、文／王亦信 責任編輯／邵璦婷

紙紮是台灣喪禮文化中常見的重要元素，喪禮儀式結束，紙紮伴隨親人的不捨與掛念，一起燒給另一個世界的往生者。這樣獨特的糊紙工藝越來越少見，也因它帶有禁忌色彩，這個傳統的行業如今已漸漸萎靡沒落。

出乎意料的，一個叫沙勉托的法國人，在台灣旅遊時發現了這種精緻的工藝，於是他找到了僅存不多的百年紙紮老店——「新興糊紙店」，並邀請新興糊紙店到法國巴黎設計師週參展。已經越來越少人關注的傳統紙紮，就這樣走上國際大舞台大放異彩，「新興糊紙店」成功的背後，是張徐沛十年如一日的堅持，更是張家傳承四代的百年好手藝。

新興糊紙店的作品-1。圖片來源/王亦信

新興糊紙店的作品-2。圖片來源/王亦信

傳承三代糊紙手藝 一度生意鼎盛

今年已經六十七歲的張徐沛，回憶起自己的一生，似乎和糊紙有著難以訴說的牽絆。

張徐沛的爺爺張根乞是台北市大龍峒「茂興齋」糊紙老店的創辦者，在松山慈祐宮、南崁五福宮、基隆中元祭都有他的作品。從小在紙紮堆裡長大，張徐沛國小畢業就回到家中，當師傅的助理，耳濡目染之下，學會了「紮竹」、「剪紙」、「彩繪」、「紙塑」……等等。

當年糊紙師傅在社會中的地位不低，張徐沛的爺爺更因手藝出色，是遠近聞名的糊紙師傅，和政商名流多有合作，生意也越做越大，店裡請了幾十個師傅、學徒幫忙。

張徐沛從小生長在糊紙世家，學習製作糊紙。 圖片來源/王亦信

從小習藝，最令張徐沛印象深刻的回憶是「出庄」。當時隔壁村的人家一旦有紅白事發生，糊紙店的師傅就會扛著大包小包的材料，像是刀子、剪刀、尺子的工具以及白紙、色紙、玻璃紙、冥紙等材料，翻山越嶺到顧客家裡去做糊紙，吃住都在那邊。短則一兩天，長則可能一兩個月。

「顧客會像招待貴賓一樣招待我們！」張徐沛說，甚至有時一天會吃六頓飯，只好趕快吃完又開始趕工，生怕延誤了時辰。

那是一個遠去的時代，結婚後張徐沛搬到了新莊，自立門戶開設「新興糊紙店」。幾十年過去，紙紮行業沒落，當年在萬華、大同同樣經營糊紙店的師傅們，紛紛凋敝關門。守著不咸不淡的生意，張徐沛年年如是地堅持了下來。

竹枝和紙張結合 打造精緻糊紙作品

追溯紙紮工藝的起源，最早可能是古代陪葬用的「俑」轉化而來。在唐朝，因為紙張的大量使用，廉價的紙人、紙錢代替了陶俑，成為民間用來燒化陪葬已故親人的習俗。張徐沛說，台灣的紙紮是從大陸福建省沿海地區傳來的，在經過台人匠師的精心打造，做出了更為精緻的作品。

許多人誤以為紙紮只能用於喪禮，其實紅事白事都適用。紅事紙紮主要見於各種喜慶類的生命禮儀，或是民間祭神、普度等諸般法事；而白事紙紮則專用於喪事或「做功德」法事。

紙紮工藝所使用的材料最基本的有兩項：竹材和紙張。製作過程先從竹材的處理開始，師傅會把竹子初步加工成細竹條或竹蔑，再視所要製作物品的體形製作骨架。如果是做人像，會先用竹枝紮縛成身軀、四肢，並放上頭部，再為人像穿著服裝，還要戴上裝飾品。張徐沛說，人像不會憑空捏造，而是會根據情境，運用不同的典故中的人物為主角，例如三國演義、封神榜、水滸傳、白蛇傳等。

張徐沛在處理竹材，把它加工成框架-1。圖片來源/王亦信

張徐沛在處理竹材，把它加工成框架-2。圖片來源/王亦信

若是做房屋的話，會把竹枝綁得更粗編成屋宇，再將紙糊黏上竹架，然後在屋身之上加以各種華麗的色紙和配件。房屋的大小是由師傅和顧客商量擬定，經濟富裕的人家，屋厝的形體更加龐大豪華，張徐沛曾經做過最大的，有到二十尺。

在製作工序上，張徐沛仍保留過去的技法，不過所使用的材料則因應時代有所不同。例如過去紮竹的紙筋由棉紙改為玻璃紙，傳統的紙張也有些改為尼龍布、塑膠製配件之類的現代機械化製品取代。張徐沛說，過去他們製作花紋都是手工捏出來的，做出來的紋路有凹凸的觸感，而現今都是機器印刷，觸面光滑，剪裁堪稱完美。但他依舊覺得，手工做出來的東西，有著機器無法取代的感覺。

和手作感一起消失的，還有淳樸的人情味。張徐沛說在過去，一戶人家中出了事，整個莊的人都會跑來幫忙張羅後事，有錢的出錢，有力的出力。現在取而代之的是標準化和專業化的殯儀館，即使糊紙依舊被使用，但那份人情味已經不復存在。

如今的糊紙房屋，大多採用現代化機器完成。 圖片來源/王亦信

創新行銷 讓糊紙走上國際舞台

看著父親辛苦地把經營糊紙店，張徐沛的一雙兒女張宛瑩、張徐展決心幫傳統紙紮找新的出路，希望讓已經傳承百年的工藝煥發新機。張宛瑩說，年輕的一輩很多人已不知道糊紙是什麼，因此他們開始推廣工作坊，和民眾互動，希望讓更多人知道這個傳統文化。在工作坊中，他們教大小朋友糊紙的技巧，讓大家盡情發揮自己的創意，做出許多有趣的作品。

新興糊紙店也有和插畫家詹昱筑合作，用糊紙製作立體故事書，不僅可以保存這項精緻的文化，也有效地推廣給更多人，更榮獲了「102年新北市薪傳獎傳統藝師獎」。

新興糊紙店在台南和小朋友一起完成立體故事書。圖片來源：張宛瑩提供

從2013年起，張宛瑩、張徐展開始經營臉書粉絲團「新興糊紙店-紙紮工藝美學」，在上面發表一系列台灣男女紙僕的故事，獲得許多關注，在去年更是被法國專業策展人沙勉托看到，邀請他們到法國巴黎羅浮宮參展。「當初看到訊息還以為是詐騙集團，後來驚訝地發現居然是真的！」

在法國，他們展出了一棟紙房屋，舞龍的龍頭龍尾以及龍頭骨架四件作品，歐洲的民眾相當驚訝，「這麼美麗的東西竟然要燒掉！」透過參展，張宛瑩真切感受到東方人對死亡的概念如此敬畏，也體會到糊紙是喪禮文化中瑰麗的寶藏。

自己做的糊紙登上國際舞台，張徐沛欣喜之餘，手中的工作卻仍未停下。這位將近古稀之年的老人，已將其一生投入在糊紙工藝，他更希望把本職工作做好，把傳統文化延續下去。

本文經授權轉載自文化銀行 走進法國羅浮宮的台灣紙紮：百年糊紙店為傳統工藝煥發新機