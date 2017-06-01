自由開講》台灣人，你吃過期食品只是自作自受！！

韋恩的食．農．生活

在端午節前夕的5月26日，台北「福有企業有限公司」於高雄市的倉庫遭檢舉而查獲貯存過期的「斑節對蝦」61箱，北市衛生局獲報後，依《食品安全衛生管理法》開罰120萬元，同時廢止食品業者登錄字號，並認定福有公司涉嫌意圖欺騙他人，全案將移送台北地檢署偵辦。南市衛生局表示，依福有企業出貨紀錄，這些逾期蝦子主要供應德安百貨內的鮮洋食品、大大茶樓、精彩火鍋、快樂小館、威靈頓街1號等餐廳。

去年一月，北市衛生局就已稽查威靈頓台北館前店，自行銷毀過期臘腸5公斤。（台北市衛生局提供）

為什麼這種過期食材事情一再發生？

因為台灣人健忘而濫情，這個企業沒有用消費者的力量抵制，讓他一次倒，所以現在吃到過期食材也只能說是自業自得，怪不得別人。

慣犯的企業，卻被台灣人縱容。（北市衛生局提供）

這個企業體根本是慣犯，但是被台灣人縱容。

福友企業根本就是精彩國際開發股份有限公司（精彩國際開發集團）其中的 一員，食材專門供應集團裡其他餐廳，包含上閣屋、大大茶樓、精彩火鍋、快樂小館等知名餐廳。說他們餐廳知名不只是因為確實這些餐廳曾經紅極一時，而是這些餐廳去年就上過報，用了過期食材：2016年1月18日台南市衛生局查獲「鮮洋食品股份有限公司」，在德安百貨14樓的倉庫儲存大批逾期食品，並將這些食材提供給同集團的精彩火鍋、大大茶樓、上閤屋與威靈頓街1號等4家餐廳全台多家分店使用。其中冷凍生鱈魚卵購自台北姮興開發股份有限公司，梅花豬肉來自台北福有企業公司。

是不是感覺劇情很面熟？ 一樣是福有企業公司供應鮮洋食品、大大茶樓、精彩火鍋、快樂小館、威靈頓街1號這些餐廳？ 所以這根本令人懷疑是集團犯罪，而且是慣犯。

查公司登記資料就可以看出來，其實精彩開發股份有限公司是福有企業公司的唯一股東，福有企業公司的董事代表是賴偉琨，同時也是精彩開發股份有限公司的監察人，同時也是股份所有權人兩家公司登記地址也在同一個地方，所以兩家公司可以說根本就是同一個老闆！（董事長及其他董事持股都是零！為何股份都在監察人手上，而不出來當董事長就很更耐人尋味了） （登記資料如附圖）。

兩家公司登記地址也在同一個地方，所以兩家公司可以說根本就是同一個老闆！（作者提供）

但是為何慣犯可以一犯再犯？因為台灣消費者就是縱容的共犯！

這些餐廳根本商譽有問題，竟然還會有人一再去消費，大大茶樓、上閤屋與威靈頓街1號等等就是吃定台灣人根本健忘，而且貪小便宜，重視食安都是嘴巴講講。

而政府呢？ 抓到一次就只會罰最多１２０萬、移送檢調，但是繼續讓廠商做生意，而不加強稽核檢查，這樣根本是放水縱容壞人！

台灣消費者還不醒醒嗎？對敵人仁慈就是對自己殘忍，縱容壞人就是自找死路，對於這種無良企業，我們絕對不該再去消費，一定要抵制讓他倒。

本文經授權轉載自韋恩的食．農．生活 台灣人，你吃過期食品只是自作自受！！

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