自由開講》昆蟲蛋白質是未來趨勢，《上下游》的質疑有點好笑

韋恩的食．農．生活

今天《上下游》來了一篇沒頭沒腦的報導，劈頭就講「蟋蟀是昆蟲還是食物？晁陽綠能蟋蟀餅乾 法規三不管地帶」。這種二分法的引導式問句，還真像《壹週刊》慣常製造對立的問法呀！出現在《上下游》，還真令人意外。正巧本人上禮拜才從泰國買回一包油炸蠶蛹，吃起來真是香香酥脆，又像炸溪蝦、又像蠶豆酥，一邊吃一邊看到這新聞，還真是發笑。

不用問了，告訴你答案，蟋蟀既是昆蟲又是食物，不行嗎？蟋蟀作為食物，沒什麼疑義的，也沒有三不管四不管的。

泰國買回的油炸蠶蛹，吃起來香香酥脆，又像炸溪蝦、又像蠶豆酥。（圖：作者提供）

為甚麼呢？《上下游》質疑的部分其實把兩件事混為一談，並不時地偷換概念。討論蟋蟀可不可以吃，該分為哪兩件事呢：一是法規到底允不允許，二是到底安全衛生有沒有問題。

法規到底允不允許吃蟋蟀

《上下游》質疑的依據是食藥署《可供食品使用原料彙整一覽表》裡面找不到蟋蟀，所以有問題。但是文中其實也告訴我們了：「食藥署食品組科長高怡婷解釋，食品原料不可能正面表列..食品原料不是走事前審查制，也不需要許可證。」...談到蟋蟀這案例，除非有人檢舉，食藥署才會要求業者提供相關食用歷史資料，並請專家、醫師評估，沒問題就列入一覽表。」翻成白話，不是說沒放進一覽表的東西就代表不能合法的拿來吃。我舉個例吧，如果到食藥署《可供食品使用原料彙整一覽表》去查，你會發現豬肉查不到、雞蛋查不到、小麥也查不到。怎麼回事？！ 這些不都天天在吃嗎？ 難道吃這些不合法？這不是笑掉人家大牙嗎？

蟋蟀沒有TGAP代表食安全有問題？

沒錯，TGAP台灣良好農業規範是管理相關飼養流程，蟋蟀並未被納入其中。但是TGAP並沒辦法包山包海、無法涵蓋所有的農產品啊，像畜產品，TGAP也只有涵蓋牛、羊、豬而已，你要吃個鹿肉、馬肉是沒有的，但是你說這樣鹿肉、馬肉就一定有食安問題嗎？其實講那麼多道理，不如我只問你《上下游》一句，你質疑別人，總可以用同樣標準檢視自己吧。隨便看看《上下游》賣場賣的商品，就以紅藜來舉例吧，請問上下游賣的紅藜：

Q1：在可供食品使用原料彙整一覽表查不查得到？

A：沒有

Q2：紅藜有沒有TGAP？

A：沒有

所以上下游要不要檢討一下你賣紅藜合法嗎？

結案。

本文經授權轉載自韋恩的食．農．生活 昆蟲蛋白質是未來趨勢，上下游的質疑有點好笑

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