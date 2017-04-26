法律白話文小學堂》今天要說一個著作權使用合理不合理的故事

網路紅人的「N分鐘看完X電影」系列被告了，有人拍手叫好，有人覺得小題大作，說到著作權，大家的印象可能還停在「版權所有、翻印必究」上，但其實在網路時代，著作權還有很多與我們生活息息相關的眉眉角角，就讓我們藉著谷阿莫事件來了解一下吧。

蔡孟翰

網路紅人谷阿莫製作「N分鐘看完某電影」系列，將一部數小時的電影以濃縮成短短幾分鐘的長度介紹，而在網路打響知名度。但由於影片當中涉及剪接盜版片源而引發侵害著作權的問題，因而遭到片商控告侵權、警方搜查，但谷阿莫本人則回應這是著作權法下准許的「合理使用」。

究竟怎樣會侵害著作權？什麼是可以受允許的「合理使用」？

著作權法保護什麼？

《著作權法》第1條指出立法目的：「為保障著作人著作權益，調和社會公共利益，促進國家文化發展，特制定本法。」

那著作人的著作權益為什麼需要保護呢？ 例如作者花了好幾年絞盡腦汁想靈感，終於寫了一篇精采小說，結果大家讀了之後，大量的翻印，或把我的名字去掉，製作成長輩文在每日一大早用通訊軟體傳來傳去，作者應該會很失望自己嘔心瀝血的成果變得不受到尊重，甚至降低未來創作意願。因此著作權法就是要保障著作人的創作，但又不會限制其他著作人發展新的創作。 著作權要保障的是人們精神上的創作，並且達到足以表現出作者個性或獨特性的程度，也就是著作人要有「原創性」、與其他作品不同。至於創作的內容是屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍創作，都受到保護。

另外，只要著作者完成創作，即便沒有辦理登記、也沒有特別聲明「版權所有、翻印必究」，還是受到著作權法保護、擁有著作權。

谷阿莫被告的事件，值得更讓大家反省對著作權保護的觀念，以及使用的範圍。（翻攝自網路）

「重製」的意義

那什麼樣的情況下可能會侵害到著作權呢？情況很多，包括重製、改作、散布等等，本文針對「重製」進行討論。

「重製」白話地說就是「抄襲」，也就是指在「接觸」他人創作後，創作出「實質相似」而沒有創新表現。《著作權法》規定重製權專屬於著作人，所以如果其他人在未經著作人同意下對他的著作進行「二次創作」，就可能侵害到著作權。

《著作權法》第3條第1項第5款對「重製」的定義：「重製：指以印刷、複印、錄音、錄影、攝影、筆錄或其他方法直接、間接、永久或暫時之重複製作。於劇本、音樂著作或其他類似著作演出或播送時予以錄音或錄影；或依建築設計圖或建築模型建造建築物者，亦屬之。」

所以可以知道，錄製盜版影片、翻印教科書也是屬於重製的範圍。 如果擅自重製侵害他人著作財產權，除了著作人可以主張民法上的損害賠償外，《著作權法》第91條也規定了刑事責任：「擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。」 不過並不是所有的重製都會當然侵害到著作權，還有可能有大家耳熟能詳的「合理使用」例外，也是谷阿莫在這次事件所主張免責的理由。

大家最愛的「合理使用」

《著作權法》第3章第4節第4款「著作財產權之限制」，就是限縮著作權的範圍，畢竟若是全面的限制著作散布，將會導致知識、文化傳播的障礙，對公共大眾也非好事。《著作權法》第65條第1項就規定，著作的合理使用，不構成著作財產權的侵害。《著作權法》第44條至第63條就是規定符合合理使用的範圍及情形。

五分鐘的影片，雷都被爆光了誰還要進電影院？（取自谷阿莫臉書）

但以上條文，例如谷阿莫所主張的第52條規定：「為報導、評論、教學、研究或其他正當目的之必要，在合理範圍內，得引用已公開發表之著作。」，還是用抽象不明確的用語「合理範圍」，到底要怎麼判斷合理，《著作權法》第65條第2項舉出應該綜合判斷的四要件，作為判斷使用到底是不是合理的標準：

一、利用之目的及性質，包括係為商業目的或非營利教育目的。 二、著作之性質。 三、所利用之質量及其在整個著作所占之比例。 四、利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響。

第一款「利用之目的及性質，包括係為商業目的或非營利教育目的」部份，也是這次谷阿莫本人有主張的內容，他並沒有透過製作影片進行商業行為營利，但實務界認為，即便是非營利，但並沒有對於社會公益或國家文化發展有所幫助，還是不屬於合理使用。再說，即便並沒有單就個別重製行為獲利，但製作一系列重製的作品是否增加個人知名度、並獲得其他商業利益，也值得思考。

第二款「著作之性質」，是指著作的種類，例如是新聞報導、商業用途、學術研究等，在審查上的認定都可能不同。

第三款「所利用之質量及其在整個著作所占之比例」部份，也就是重製的部分應該同時檢視「質」和「量」，例如擷取電影80%片段重製可能就不合理外，如果只擷取20%，但卻是電影最菁華、精采未公開的部分，也不合理。例如谷阿莫表示所擷取的影片是網路上的影片，但是未必是片商在預告片公開釋出的片段，甚至可能是保密的結局，使用上可能就非合理範圍。

第四款「利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響」部份，也就是重製後會對著作人的市場價值有所衝擊。許多谷阿莫的支持者在網路上感謝，要不是有谷阿莫的影片，很多默默無聞的電影不會被大家知道。但是換句個角度，很多人或許看了五分鐘的影片，雷都爆光了、都知道結局了，就不會再進電影院消費了（或寧願上網找盜版……），因此勢必會影響著作人的利益。

不過至少谷阿莫有一點說得對，到底谷阿莫有沒有觸犯著作權，原則上還是要法官在個案上判斷認定。然而這次的事件，或許也值得更讓大家反省對著作權保護的觀念，以及使用的範圍。