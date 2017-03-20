法律白話文小學堂》穿拖鞋不檢點，臨檢一下不行膩？

行政院客家委員會主委李永得於19日因警察隨便攔人盤查，執法比例過當，再度引發外界抨擊。對於警察臨檢你了解多少？臨檢的法定程序及要件又是那些？面臨違法臨檢我們該如何救濟自己？

王鼎棫

今天早晨，當作者悠悠醒來，躲在溫暖的被窩滑開手機，發現斗大的標題寫著：「穿拖鞋遭攔查李永得：北市變警察國家？」，差點嚇的沒從床上滾下來。原來裡面寫著：「行政院客家委員會主委李永得，19日下午穿著輕便運動服、夾腳拖，在台北轉運站一樓大廳的便利商店買飲料，台北市保安警察大隊第五中隊員警攔查他，要求出示身分證，卻未說明原由，他不願配合於法無據且不明就裡的盤查，一度與警方僵持，直到看不下去的民眾仗義執言，才得以脫身；警察隨便攔人盤查，執法比例過當，再度引發外界抨擊。

這讓作者不禁深刻反省，下次出門吃美而美的時候，再也不能穿拖鞋出門了，是否要學賭聖掛個紙領帶，再把以前替代役發的黑皮鞋穿上，否則一時無聊，到處瞄個兩眼，就被警察伯伯帶走盤查，下次又被說是共諜的話怎麼辦？於是，決定來跟大家討論一下，臨檢的相關概念。

賭聖還有特異功能，可以保護自己，面對不當臨檢，我們該如何自保？

先問你，什麼是臨檢？

警察勤務條例第11條第3款有明確定義：「臨檢：於公共場所或指定處所路段，由服勤人員擔任臨場檢查或路檢、執行取締、盤查及有關法令賦予之勤務。」也就是說，臨檢是一種當警察對某個人或某個地方，是否發生違法行為，產生合理懷疑時，為維持公共秩序，在公共場所或指定場所，攔阻人民加以查驗的勤務方式。

因為臨檢的目的在於犯罪預防，且不經法院開票就能做，所以手段不能太超過，僅能檢視人民身體或場所、交通工具、公共場所的外觀（以一目瞭然為限），若要進一步檢查，例如打開密封物或後車廂，除法律另有規定外，就需要受檢者的同意，不可以想開就開。更重要的是，不得放任警察人員恣意拿「沒做壞事的話，為什麼不能臨檢」，當作濫權的藉口。所以臨檢的發動，自應符合相關法定要件及程序，才符合憲法保障人民自由權利的精神，這點自大法官於2001年作成司法院釋字535號解釋後，就非常清楚了，而現在是2017年了吼。

來來來，臨檢的法定程序及要件看這邊

一、身分要表明

警察職權行使法第4條規定：「警察行使職權時，應著制服或出示證件表明身分，並應告知事由。警察未依前項規定行使職權者，人民得拒絕之。」是以，警方若僅以「在公共場所我們就有權盤查」等語跳針，拒絕告知盤查理由，民眾依法是可以不理會這樣的舉動。

客委會主委（黃衣者）昨穿夾腳拖出門，被警察要求出示證件卻未說明原由。原來這是警方眼中的可疑啊（資料照，記者鄭景議翻攝）。

二、地點要慎選

不然你真的以為全家就是你家嗎，法律已把警方可以出沒的地點，設定完畢，後者只能按表參課。

（一）公共場所

公共場所，是指「不特定多數人得任意逗留、集合或利用的地方」，如會場、公園、廣場、車站、航空站、道路等處。警方若要在這些地方攔停人、車、船及其他交通工具實施臨檢，還要符合警察職權行使法第6條第1項規定，當合理懷疑有犯罪嫌疑時，才能發動。所以若有人於台北車站，身穿夾腳拖，快速經過員警並轉頭瞄了一眼，巡邏員警不只要覺得可疑，更要證明到底有多可疑，才可將他攔下對其查檢。

此外，為防堵酒後駕車等危險駕駛行為，警察職權行使法第8條規定，警察也可以攔停那些「已發生危害或依客觀合理判斷易生危害」的交通工具，所以那些在馬路上練習S型前進或是閉眼開車的駕駛朋友們，就請多加小心了。

至於那些常見於橋頭等道路要衝的路檢，另須符合警察職權行使法第6條第6款規定及同條第2項的要求，必須先經警察機關主管長官判斷，認有防止犯罪或處理重大公共安全或社會秩序事件之必要時，才可以畫定公共場所、路段及管制站為，命員警前往安排臨檢。而前述指定行為，雖是警察機關主管的權限，可還是要審慎依該地區的治安狀況或刑案紀錄等綜合研判，不能大家在警局裡說說笑笑，射射飛鏢或擲擲骰子就決定出動了。

「來來來，你過來」相信是許多人共通的行車記憶（資料照，記者翁聿煌攝）。

（二）公眾得出入場所

此處是指不特定人得隨時出入之場所，如指壓按摩中心、酒家、酒吧、三溫暖、旅館、ＫＴＶ、觀光飯店、咖啡茶室、電影院等。實務大多認為，因ＫＴＶ這些場所，於營業時間中，本來就會有人進進出出，而警察如係基於危害預防的目的，且未強行破門，似無否定警方進入之理。但要注意的是，當「旅館房間」出租於房客之際，房客既已取得該房的使用權，就像是私人的居住空間，就應受到與住宅相同的保障，不宜再行認作是「公眾得出入之場所」，所以當各位在摩鐵辦理選民服務或粉絲見面會，原則上都不應該被警察破門查水表才對。

而當警察合法進入這種地方後，如果發現有任何古怪，仍應依警察職權行使法第6條第1項之精神，當能合理懷疑某人有犯罪嫌疑或有犯罪之虞時，方得對其發動臨檢。

三、行為要謹慎

（一）治安攔停的處理

警察職權行使法第6條規定：

「警察於公共場所或合法進入之場所，得對於下列各款之人查證其身分：

一、合理懷疑其有犯罪之嫌疑或有犯罪之虞者。

二、有事實足認其對已發生之犯罪或即將發生之犯罪知情者。

三、有事實足認為防止其本人或他人生命、身體之具體危害，有查證其身分之必要者。

四、滯留於有事實足認有陰謀、預備、著手實施重大犯罪或有人犯藏匿之處所者。

五、滯留於應有停（居）留許可之處所，而無停（居）留許可者。

六、行經指定公共場所、路段及管制站者。

前項第六款之指定，以防止犯罪，或處理重大公共安全或社會秩序事件而有必要者為限。其指定應由警察機關主管長官為之。」

根據警察職權行使法第7條規定，為避免同法第6條指稱之治安危害，方得查證人民身分，並採取下列必要措施：

1. 攔停人、車、船及其他交通工具。

2. 令出示身分證明文件，或詢問姓名、出生年月日、出生地、國籍、住居所及身分證統一編號等資訊（**顯然無法查證身分時，警察得將該人民帶往警局查驗**；帶往時，非遇抗拒不得使用強制力，且自攔停時起，不得逾三小時，並應立馬向該管警察勤務指揮中心報告，通知其指定的親友或律師）。

3. 若有明顯事實足認，其有攜帶足以自殺、自傷或傷害他人生命或身體之物品，得檢查其身體及所攜帶之物。此處所稱檢查，係為避免行為人立即拿起物品，對附近民眾形成傷害而言，是僅限雙手自衣服外部，由上往下拍觸檢查，不得進一步仔細翻動口袋內或密封之物品。

相信很多人都有在包廂被查驗身分證的經驗，可是你知道，若非出於合理懷疑，警方這樣作是有疑慮的嗎？（資料照，記者蔡彰盛攝）

（二）交通攔停的處理

如前述，為防堵酒後駕車等危險駕駛行為，針對已發生危害或依客觀合理判斷易生危害的交通工具，依警察職權行使法第8條規定，得予攔停，並採行下列措施：

要求駕駛人或乘客出示相關證件或查證其身分。

檢查引擎、車身號碼或其他足資識別之特徵。

要求駕駛人接受酒精濃度測試之檢定。

警察因前開交通工具之駕駛人或乘客有異常舉動，例如口袋不慎掉出「慶記」等，而合理懷疑其將有危害行為時，還能強制其離車；又按照前述「慶記」掉落之事實，因足認其有犯罪之虞，警方並得另行檢查交通工具。

李主委被臨檢的事件小分析



面臨違法臨檢怎麼救濟？

警察職權行使法第29條指出，義務人或利害關係人，對警察依本法行使職權之方法、應遵守的程序或其他侵害利益的事情，得於警察行使職權時，當場陳述理由，表示嗆聲異議；警察若認有理由，應立即停止或更正執行行為；認為無理由，則得繼續執行，經義務人或利害關係請求時，警察應將異議理由，製作紀錄交付人民。

而前述記載臨檢過程及異議理由的書面，因屬行政處分，義務人或利害關係人若認警察違法行使職權，損害了他的權益，則得依法續行提起行政爭訟。另外，這個臨檢的行政處分，因多會當場執行完畢，故被臨檢人事後可再依行政訴訟法第6條第1項後段規定，提起「確認行政處分違法」的訴訟，並得依同法第7條規定，附帶請求損害賠償。

呼，看完這篇，其實我們也都知道警察難為；下次看到勞苦功高的警察伯伯們，別忘微笑說聲「你們辛苦了！」（圖摘自網路）

法律白話文運動 Plain Law Movement