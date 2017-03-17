法律白話文小學堂》婚姻平權案之大法官開庭重點搶先報

婚姻平權的釋憲案將於三月二十四號召開憲法法庭，令關心者熱血激昂。然而大家是否清楚：大法官與平常法官到底差在哪裡？又負責什麼審判工作？之後若有其他需要，該怎麼向大法官請求救濟？這次釋憲案將對婚姻平權法案帶來什麼影響？

王鼎棫

新聞中常看到「司法院大法官作出第XXX號解釋，宣告XX法違憲」等用語，且去年掀起大法官的提名風雲，更是朝野交鋒、沸沸揚揚，最近尚有婚姻平權的釋憲案，將於三月二十四號召開憲法法庭（官方新聞稿請見此處），令關心者熱血激昂。然不知大家是否清楚：大法官名稱裡有個「大」字，與平常法官到底差在哪裡？又負責什麼審判工作？之後若有其他需要，該怎麼向大法官請求救濟？這次釋憲案將對婚姻平權法案帶來什麼影響？又有何啟示？本文將為您娓娓道來。

滿滿的憲法大法庭

誰是大法官？

所謂大法官，就是依憲法第78條等規定，負責解釋憲法等任務的法官；其中，透過憲法意旨的解釋發揚，能令國家忠實依循憲法施政，故稱「憲法的守護者」。為何要守護憲法？因為它是國家的根本大法─規定了人民權利應如何保障，國家組織應如何運作，還有國家未來的發展方向等。

如釋字第365號，涉及舊民法第1089條「對於未成年子女管教，意見不合時，由父決定」之規定；此一規定顯然維持甚或強化男女在社會上之不對等關係，正因大法官宣告前開規定違反男女平等，讓眾多母親有個出口，能從傳統家庭制梏走出。



而其名稱之所以與普通法官不同，多一個「大」字，那是因當初制憲之際，我們制憲者曾考慮將司法制度，依循英美體系（相對歐陸體系）設計，所以也仿該體系傳統─依分工將法官分別命名為Justice及Judge，將職司憲法解釋的法官，冠上「大」字，藉以區分其他審判權限的法官。

大法官須超出黨派以外，獨立行使職權，不受任何干涉

人民如何召喚大法官？

以本案祁家威先生的案件為例，他在司法院掛號的案由，是這樣寫的：「為戶政事件，認最高行政法院103年度判字第521號判決，所適用之民法第972條、第973條、第980條及第982條規定，侵害人民受憲法保障之人性尊嚴、人格權及結婚組織家庭之自由權利，有牴觸憲法第7條、第22條、第23條及憲法增修條文第10條第6項規定之疑義，聲請解釋案。」

長期孤軍奮戰的祁家威先生，透過奮力一搏，在同運史上留下不容抹滅的痕跡（圖片引自報導者）

前述用語，若要白話理解，應回到人民聲請釋憲的法律要件──司法院大法官審理案件法第5條規定觀察，該條規定：「人民、法人或政黨於其憲法上所保障之權利，遭受不法侵害，經依法定程序提起訴訟，對於確定終局裁判所適用之法律或命令發生有牴觸憲法之疑義者。」而重點解讀如後！

１、憲法權利受侵害

憲法第二章以下，規定了許多人民維繫生活尊嚴，所應享有的基本權利，例如平等權、財產權、遷徙自由及隱私權等內容。面對這些權利，國家皆不得恣意侵犯。

２、針對憲法權利受侵害一事，已先向其他法院合法提起訴訟，並用盡救濟途徑

國家事務龐雜，若全部爭議案件都湧向大法官，該等機制一定也無法負荷。所以，立法者希望透過事務分流，讓人民能持爭議案件，先去其他法院聲請救濟，等到特定狀況，再讓大法官判斷國家行為是否違憲。

３、權利受損是因法院作成裁判所依據的法令所導致

最後，人民到底可以針對何種國家行為，向大法官聲請救濟？答案是，抽象的法令─而且這個法令，須經法院適用於具體爭議案件上。也就是說，這個違憲法令，既經救濟過程中，最高審級的法院適用，並作為裁判依據，若大法官未能出手矯正，則該等法令的續存，毋寧是對人民基本權利的莫大傷害。

釋憲焦點何在──憲法的「婚姻與家庭」圖像？

回首案例，司法院釋字第712號曾指出：「基於人性尊嚴之理念，個人主體性及人格之自由發展，應受憲法保障。家庭制度植基於人格自由，具有繁衍、教育、經濟、文化等多重功能，乃提供個人於社會生活之必要支持，並為社會形成與發展之基礎。婚姻與家庭為社會形成與發展之基礎，亦受憲法制度性保障。」

前述觀之，大法官似乎認為，婚姻是個好東西，希望每個人都能有一個。亦即，憲法保障每個人的人格都能自由發展，不受國家或私人恣意干涉；而透過婚姻努力組成家庭的過程，更得以為配偶間或其子女，帶來幸福──俗話說，家是永遠的避風港，正是人格能休養生息的最佳依靠，更是社會運作的基石。所以，前述制度性保障，即在描述：憲法必須給予此一制度高度保障，立法者不可任意變更、消滅之。

然而今日婚姻平權之所以困難重重，是因司法院釋字第554號亦曾指出：「按婚姻係一夫一妻為營永久共同生活，並使雙方人格得以實現與發展之生活共同體。因婚姻而生之此種永久結合關係，不僅使夫妻在精神上、物質上互相扶持依存，並延伸為家庭與社會之基礎。」這個「一夫一妻」的用語，就被反對團體拿來攻擊了，亦即：婚姻制度不可任意變動，而婚姻制度「專屬」一夫一妻之異性戀者，若要更改讓其他性傾向者得以使用，則違反憲法的制度性保障；於是本概念，就如此形成了論爭焦點。

可是，各位看官，司法院釋字第554號真正的寫作脈絡係出於：「婚姻制度植基於人格自由，具有維護人倫秩序、男女平等、養育子女等社會性功能，國家為確保婚姻制度之存續與圓滿，自得制定相關規範。」

所以本文不禁想問：難道同志朋友就沒有透過婚姻與家庭，發展人格的需求嗎？

婚姻家庭作為人格發展基礎，如何全民決定？（圖片引自中央社）

釋憲焦點何在─平等原則將如何操作？

首先，在過往釋憲案中，平等原則是被如下定義的。

釋字第485號指出：「憲法第七條平等原則並非指絕對、機械之形式上平等，而係保障人民在法律上地位之實質平等，立法機關基於憲法之價值體系及立法目的，自得斟酌規範事物性質之差異而為合理之區別對待。」也就是，世間並無一模一樣的事物，只求各種事物安排或資源分配，能秉持「合理的差別待遇」。

其次，如何判斷這是一個「合理的差別待遇」？

大法官常取徑於下述公式：「應取決於該法規範所以為差別待遇之目的是否合憲，其所採之差別分類與規範目的之達成，是否存有關聯。」我明白，這樣不是很容易理解，趕緊來看看案例：色盲者入學案（警察大學曾在簡章中，說有色盲之考生不得報考）。

司法院釋字第626號曾大致認為，簡章設定資格之目的，有助於警政素質之提升，自屬重要公共利益。因警察工作繁雜，職務常須輪調，隨時可能發生判斷顏色的需要，所以招生簡章規定排除色盲考生之入學資格，係集中有限教育資源於培育適合擔任警察之學生，是這樣差別待遇，與提高素質之目的，具有實質關聯。

回到本案，反對方必須先指明，不讓同志使用現行婚姻制度，是出於什麼重要的公共利益？這樣的差別待遇如何貫徹這些利益？衡諸輿論，不外乎「維繫善良風俗」、「穩固社會共識」或「完整子女照養」等概念。因前兩者幾近抽象而難捉模，所以要證立，其有抑制同志進入婚姻之高度價值，可能有相當難度；至於後者雖具體可循，然國內外針對同志家庭子女發展的實證研究，可謂汗牛充棟，也不容反對者信口開河。

楊惠君（左）與楊鈺瑩（右）曾赴加拿大借精生下女兒，相關教養與異性戀家庭並無顯著不同。（取自聯合報記者林澔一 攝影）

釋憲結果所彰顯的意義

１、成為立法指標？

司法院大法官審理案件法第24條第2項規定：「經言詞辯論之判決，應於言詞辯論終結後一個月內指定期日宣示之。」因此，憲法法庭若在3月24日召開言詞辯論並終結之，最遲須在一個月後，也就是4月24日前作出釋憲結論。



民進黨立委尤美女即曾在新聞中表示，如此一來，同婚議題勢必需要在立法院本會期處理，且大法官若都做出釋憲，立法院沒有道理不去處理；另外，立院下會期又要遇上選舉，屆時大家恐怕也無心力討論。



２、如何作為指標？



（１）若是「合憲檢討」

所謂「合憲檢討」是指，某些法律就其制定當時，無論主客觀條件，並無明顯違憲疑慮，只是不排除經過一段時空轉移，系爭法律就可能會轉為違憲。故大法官雖作出合憲的結論，卻也可能一併指導法令如何繼續維持合憲，警告立法者應盡速修法。常見用語有：「與憲法尚無牴觸，惟應由有關機關檢討修正」、「應盡速立法」、「從速檢討修正」等等。

而本案若要作成合憲結論，如同前述，即可能植基善良風俗的維護，社會共識的穩固，或對子女教養的提升，然考量近年同婚支持度的穩定提升，大法官即難忽視此一潮流，不免併同作成檢討修正的指示。如此，對立委諸公的影響即是，毋庸開放同志進入婚姻制度，帶來專法的可能性即大為提高。

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（２）若是「違憲宣告加定期失效」



本概念是指，對於違憲狀態未宣告立即失效，而給予立法者一定緩衝時期，擬定相應措施，才使該法令失效的制度。固然，若宣告違憲，即代表現行制度所形成的差別待遇，並不合理而違反平等原則，不過大法官如斷然宣告，現行婚姻制度立馬失其效力，在完整制度建置完成前，將一併剝奪異性戀者結婚的權利。試想這影響多麼巨大，全島竟無人得以在一定期間內締結婚姻，「殺雞取卵」應該是最好的註腳。

本案啟示與他山之石

去年（2016）10月，立法院通過新任大法官審查案，7位新任大法官中有5位對婚姻平權議題曾表達友善態度，而大法官會議這次議決就婚姻平權釋憲案，召開憲法法庭辯論並全面直播，與此事件是否有相當關聯？本文不欲揣測釋憲者主觀心態，僅想強調：客觀上，審判者之意識形態將多少影響判案決定，所以大法官既掌理牽一髮動全身之釋憲制度，相關提名作業，我們未來豈可再輕忽而不多加注意？

又當我們在羨慕美國能在2015年，作成撼動全球的婚姻平權判決時，其實更應細究，該國近十年針對同志形象的民調，可謂「開低走高」。2001年，僅有35%的人贊成同性婚合法化，反對者則高達57%。再讓我們看到該Obergefell v. Hodges判決（相關細部介紹，可參同作者文：2015美國婚姻平權案給臺灣的啟示－革命尚未成功，同志仍須努力）作成該年5月時的調査，贊成者已爬升至57%，反對者已降到39%。是該國聯邦最高法院能放心一舉依照增修條文，宣告對同性婚姻的保障，與此是否有相當關聯？亦即，法院依法審判而非依人情審判，固是金科玉律，然如何認定法律概念，卻無非立足於對世間萬物的想像；若持續對社會議題保持合理倡議，即能無形中向未來改變裁判走向。

而在倡議之外，回顧美國婚姻平權史，他們深知：法律訴訟亦可帶來激化作用，使媒體與公眾得以注意，有利集結公民與社會團體力量，甚得使勝訴判決作為槓桿，形成各種壓力，潛移默化使政府改變政策，像是Obergefell v. Hodges作成後，即一掃對同志婚姻的種種限制，是以敗訴並不可怕，可怕的是我們在無力之中，放棄各種可能改變的機會，接受社會現實強加於我們的各種桎梏。

我們婚姻平權的領頭羊案件，是否就在這次現身了？

2015年美國婚姻平權案Obergefell v. Hodges作成後，一掃對同志婚姻的種種限制，而我們的領頭羊案又在哪呢？

法律白話文運動 Plain Law Movement