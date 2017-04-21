林濁水觀點》總統的災難（三） 土耳其權力個人化的誘惑

從2002年開始，埃爾多安就已經是強人作風，他有民粹性格，但是在締造新土耳其黃金時期的諸傑創造性的價值、思想、戰略的平衡下，他的民粹性格奇異的成為民主改革的動力，直到2013年，他是政績斐然又追求民主人權的「強勢民主」強人；然而，在他成功地走向權力個人化，一元化之後，原有諸賢創造的的價值光芒盡皆褪去，只剩下他個人赤祼的、唐突的民粹。

林濁水

土耳其強人埃爾多安發動的總統制修憲公投，16日以51.4%比48.6%驚險過關。

這一次投票舉辦在埃爾多安於2016年進行比台灣白色恐怖還恐怖的政治清洗，遍及軍人、警察、司法和教育系統超過10萬人被迫害－被捕、停職或解職之後，並在國家緊急狀態之中；還在發生不公平投票糾紛之下。然而得到的公投票遠比支持修憲的正義發展黨和極右的民族主義運動黨，兩黨在國會議會改選時原來合計得到61.4%選票還少；不只這樣，在投票區方面，除了埃爾多安當過市長的伊斯坦堡竟然23年來第一次和他唱了反調之外，其他如安卡拉、伊茲米爾...等重要的大型都會，反對票也都大於支持票，這樣的公投結果，埃爾多安勝得很慘。

在高度不公平的競爭下，反總統制和支持總統制票投得勢均力敵，差距微小，意味的是埃爾多安的強人魅力褪色；驚險通過的憲法不但談不上是依國民共識簽訂的契約，反而意味的是修憲激化了對立，使土耳其陷入嚴重的分裂。面對這樣的危機，正義發展黨感到不安，便在投票後第二天土耳其宣布延長緊急狀態三個月，這是第三次宣布緊急狀態了。

土耳其驚險通過的憲法不但談不上是依國民共識簽訂的契約，反而意味的是修憲激化了對立，使土耳其陷入嚴重的分裂。（AP）

所謂分裂，是多重的撕裂力量交錯形成的。

首先是世俗主義VS.伊斯蘭主義間的百年分裂；其次是城鄉發展落差造成的分裂；第三是入歐主義和恢復鄂圖曼帝國榮光的泛突厥主義及泛伊斯蘭主義的分裂。這些分裂的裂痕都淵遠流長，然而現在被進一步激化；不只是如此，修憲過程中土耳其增加了一個新的分裂面向，那就強人埃爾多安和他的革命伙伴們的決裂，而這決裂的核心內涵又是個人威權主義和民主主義的決裂。

在1990年代埃爾多安和伊斯蘭思想家居倫（Fethullah Gülen）同樣受軍方政權的迫害。居倫領導了居倫運動，是跨國性的伊斯蘭公民社會運動；埃爾多安和在2007－2014年擔任總統的居爾（Abdullah Gül）於2001年共同領導成立正義發展黨。正義發展黨和居倫運動兩股勢力滙流對抗軍方世俗權貴，造成了正義發展黨2002年的國會勝選，使得埃爾多安在2003年當上總理。

正義發展黨從此在10年間展開一番和凱末爾激進世俗主義不同的「新土耳其時代」，土耳其進入世俗化和伊斯蘭化並行；經濟新自由主義和文化保存主義同步的階段。這段期間，土耳其經濟成長率之高在當時只略遜於中國，政治、社會、經濟、人權文化各方面的正向發展更和一步走向高壓的中國不同，土耳其也因此被認為是所有伊斯蘭世界的「例外」，歐盟在欣賞之餘積極安排土耳其進入歐盟的協商。到了2010年，阿拉伯世界先後受到茉莉花革命和伊斯蘭極端主義運動的嚴峻衝擊，對照之下，「土耳其模式」更被認定理當成為伊斯蘭世界的典範，這段時間真是正義發展黨黃金執政歲月。

隨著國力的上升，伊斯蘭國際政治理論家和思想家達武特奧盧（Ahmet Davutoglu）在2009年上任外交部長一職，提出新的戰略理論，展開入歐和新鄂圖曼主義外交，積極尋求外交上的作為。在正義發展黨的黃金時期，埃爾多安固然是民粹強人，但是居倫、居爾、達武特奧盧三人則不只是理論家、戰略家，雖然不見民粹魅力，但是卻也都是和埃爾多安同樣的傑出政治領袖。正義發展黨的黃金歲月就由這些濟濟人才共同建構了起來。

同樣受軍方政權的迫害伊斯蘭思想家居倫領導了居倫運動，是跨國性的伊斯蘭公民社會運動。（Sol Haber）

不幸的是，民粹領袖本質上必然強烈傾向的權力一元主義，他要建立個人和跟隨民眾的直接連繫，不屑於代議居間，於是強人埃爾多安權力的行使愈來愈個人化、集權化。不料，2013年爆發「占領蓋齊運動」，或「土耳其之春」運動。抗議運動由伊斯坦堡，擴散到各大城市，起頭的是環保運動人士，接著擴大到左翼反對派，世俗主義、自由主義，甚至包括土耳其民族和庫德民族和其他民族主義者主義者，抗議的內容簡直包山包海，埃爾多安在鎮壓之後，土耳其人權自由方面也正式由開放走向緊縮。

首先，被認為是「國中之國」的居倫運動份子首遭強烈整肅。

接著，2014年埃爾多安捨總理而競選總統，競選訴求是「勇敢的心，新土耳其之父」把新土耳其運動一切光輝集束在個人身上，強烈的威權集權心態流露無遺。氣氛如此，選後，曾經和他併肩一起創立正義發展黨的理論家戰略家和實踐家居爾退出政壇。

強人既然以「新土耳其之父」之名當選總統，內閣制架構的土耳其，權力便從長期沿習的內閣中轉移到總統身上，形成了「內閣制其名，總統制其實」的運作。埃爾多安並不滿足於這個類似兩蔣式的實質總統制，於是傾力推動總統制修憲。這時，長期尊埃爾多安的總理達武特奧盧跟在居爾之後選擇退出政壇。

一時共同締造正義發展黨新土耳其黃金時代的主要政治家被他排除乾淨，土耳其成為埃爾多安唯我獨尊的民粹強人體制。不幸，這時正義發展黨已經不再是「聚義」以追求所謂「強勢民主」的政黨，而只是埃爾多安個人專權的工具了。而正義發展黨也告別了它令人崇敬有加的輝煌歲月，迎來內內外外俱皆動盪衝突的歲月。

正義發展黨已經不再是「聚義」以追求所謂「強勢民主」的政黨，而只是埃爾多安個人專權的工具。同時也告別了它令人崇敬有加的輝煌歲月，迎來內內外外俱皆動盪衝突的歲月。（AP）

正義發展黨強調，修憲是為了締造一個有效的，像美國或法國一様的總統制。只是令人納悶的是，土耳其在二次世界大戰之後一直到現在，最展現執政效能的正是2003－2013年埃爾多安擔任內閣總理的10年期間，為什麼他卻說內閣制是沒有效能的制度，此其一；其次，美國和法國的總統制真的是最能展現效能的制度嗎？正好在土耳其舉行公投的同時，美國政治學大師福山來到台灣，在演講會中，他強調美國體制是非常沒有效率的「否決式」民主；第三，經過修憲後的埃爾多安體制真的就是美國或法國的總統制一樣的體制嗎；最後，直白的講，埃爾多安要的真的是總統制嗎？

土耳其建立了超級大總統制，這是普遍的說法，有的人更直白地說，現在土耳其的制度已經是鄂圖曼蘇丹制了。

從2002年開始，埃爾多安總理就已經是強人作風，他有民粹性格，但是在締造新土耳其黃金時期的諸傑創造性的價值、思想、戰略的平衡下，他的民粹性格奇異的成為民主改革的動力，直到2013年，他是政績斐然又追求民主人權的「強勢民主」強人；然而，在他成功地走向權力個人化，一元化之後，原有諸賢創造的的價值光芒盡皆褪去，剩下他個人赤祼的、唐突的民粹，既令原來張臂準備迎接他的西方盟友頭痛不已，更令國內更加陷入分裂而對立。

當埃爾多安被「大總統制」無比的魅力俘虜時，不只結束了他自己參與並主導的新土耳其黃金歲月，也把土耳其帶進既集權又撕裂的一個新時代。