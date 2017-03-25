無以酩狀》The Lion：《漫漫回家路》我們要堅強的像隻雄獅

《漫漫回家路》電影裡的情感滿溢更勝於如何曲折地找到從澳洲回到印度老家的毅力，與其說薩魯是點題的獅子，倒不如說是電影這些帶著善念、願意去保護所愛、懂得堅強的人們，每個人都是不屈的雄獅。

縮梭

改編自真實故事的電影《漫漫回家路（Lion）》，描述印度偏鄉小男孩薩魯不小心流落加爾各答街頭，輾轉再進到收容所裡被一對澳洲夫婦收養；經過二十五年後，憑藉腦中零碎記憶與 Google Earth工具拼湊出返鄉歸途。

《漫漫回家路》描述小男孩薩魯經過二十五年後，憑藉腦中零碎記憶與Google Earth工具拼湊出從澳洲到印度的返鄉歸途。（圖：Weinstein Company）

電影在最後破題，原來小男孩薩魯的本名應該是謝魯（Sheru），在北印度語裡意謂雄獅。原著小說裡薩魯的父親是伊斯蘭教徒，母親則從印度教改信伊斯蘭教；伊斯蘭教本就常以各不同語系的雄獅當作人名，藉此代表勇氣。

身處美國禁酒令時期（Prohibition，1920﹣1933年）的賈吉二世（Judge Jr）整理自身創作以及當時風行的酒譜，於1928年出版《Here’s How！》；當中一款名為「雄獅（The Lion）」 的酒譜被註記著：

之所以會這樣取名，是因為這杯酒喝完會讓你像被獅子追趕時想爬樹躲起來。

以各一盎司裸麥威士忌（Rye）和波特酒（Port）、0.75盎司檸檬汁、少量砂糖、一顆蛋白，均勻搖製後倒入雞尾酒杯內再以鳯梨為飾。酸甜如蜜餞般口感掩蓋部份私酒難聞的氣味，卻又保有裸麥威士忌力道，讓這杯「雄獅」成為當時私酒商最好販賣變現的調酒，也深受酒客們喜愛。

以Wild Turkey Rye調製的The Lion。（圖：La Petite Chambre 小房間）

另一杯近似的酒譜「獅尾（Lion’s Tail）」，記載於1937年威廉．塔林（William J Tarling） 在倫敦整理出版的《Café Royal Cocktail Book》，並在一旁標明該酒譜是由L.A. Clarke創作。

使用1.3盎司波本威士忌（Bourbon）、各0.3盎司多香果利口酒（Allspice Liqueur）與萊 姆汁、少量的糖漿與安格式苦精（Angostura Bitters）搖製。根據被稱為雞尾酒博士的泰德． 黑格（Ted Haigh）於2009年著作《Vintage Spirits ﹠ Forgotten Cocktails》裡提到，「獅尾」 的出現應該早於1937年，至少應該在波本威士忌還盛行於美國的時代。

泰德認為，「獅尾」命名原因應該是指英國向來以雄獅為形象，而以波本威士忌代表美國，風行於1930至1970年間的多香果利口酒則代表牙買加，象徵這些曾經是大英帝國殖民地的意涵。

以Wild Turkey Bourbon 81調製的Lion’s Tail。（圖：La Petite Chambre 小房間）

紐約金融區的死兔子酒吧（The Dead Rabbit）於2015年出版的《The Dead Rabbit Drinks Manual》則是替這杯「獅尾」更添風味組合。

除了2盎司波本威士忌外，再加上0.75盎司白可可利口酒（Crème de Cacao Blanc），原本的多香果利口酒則是改為各0.25盎司的多香果利口酒與西洋梨利口酒（Crème de Poire），果汁部分則是用1盎司檸檬汁加上0.75盎司柳橙汁。

在如此趣味豐富的口感還另以現磨肉豆蔻粉增加香料氣味，著實讓這杯「獅尾」的版圖擴展地更遼遠。

當然，《漫漫回家路》場景裡的印度與澳洲也曾經是英國殖民地，獅子的形象亦與印度宗教和王權擁有緊密關聯，只不過，英國皇家徽章上的獅子應該是非洲獅，而印度國徽的獅子則是亞洲獅。

電影裡的情感滿溢更勝於如何曲折地找到從澳洲回到印度老家的毅力；親生母親與養父母、薩魯的哥哥，乃至於一起在地下道睡紙板過夜的那些孩子們。最讓人感動的，莫過於薩魯的養母，對領養的不同膚色孩子如何視如己出。

與其說薩魯是點題的獅子，倒不如說是電影這些帶著善念、願意去保護所愛、懂得堅強的人們，每個人都是不屈的雄獅。

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