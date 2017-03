無以酩狀》Allies：《同盟鶼鰈》關於逢場作戲的亂世兒女

縮梭

以第二次世界大戰為時代背景的電影《同盟鶼鰈(Allied)》,描述兩名因任務假戲真作的間諜夫妻,於行動完成後,從北非撤回英國開展新生活不久,便面臨組織與家庭考驗。

男主角冷靜淡然的態度日漸被女主角帶著距離感的柔情融化,卻在他人捕風捉影的耳語裡產生猜忌開始隱瞞思緒。

《同盟鶼鰈》裡假戲真作的間諜夫妻。(圖:GK Films)

「要讓人相信,不只是動作要像,更要放感情」,臥底間諜成功的要則在於博取信任以便行事,也容易動搖自己在人事物上建立的微薄信任。

在兩次世界大戰裡,國家各自締約結盟,不論為了利益或義理,其中的糾葛總是複雜難理;一如電影中的間諜與反間諜,出自本意亦是被迫,亂世始終讓人身不由己,這份無奈便成了戰事裡的縮影。

第一次世界大戰(1914﹣1918年)的英、法、俄、美等國家締盟為協約國(Allied Powers / Allies);這段時間,紐約沃利克飯店(Hotel Wallick)調酒師雨果.安司林(Hugo Ensslin )在1916年出版的《Recipes for Mixed Drinks》紀錄了「協約國(Allies)」這款調酒。

以各1盎司的琴酒(Gin)和辛口苦艾酒(Dry Vermouth)、少量卡米爾酒(Kümmel,以葛縷籽與 孜然、茴香等草本香料製成)攪拌調製,口感是帶有濃厚辛香料的馬丁尼(Martini)變化型。 用琴酒代表英國、辛口苦艾酒代表法國、卡米爾酒代表俄國;雖然卡米爾酒溯源自北歐(另有 一說是源自荷蘭),但是發揚光大則是在德國與俄國。

Allies Cocktail。(圖:La Petite Chambre 小房間)

1930年,倫敦薩伏伊酒店(Savoy Hotel)調酒師哈利.克拉多克(Harry Craddock)於《 Savoy Cocktail Book》裡,將「協約國(Allies)」酒譜加重了卡米爾酒的用量,並從攪拌調製改為搖盪方式。另一款誕生於1950年代的調酒-薇絲朋(Vesper),出自於007系列小說《皇家夜總會( Casino Royale)》書中;最讓人印象深刻的便是那句經典台詞:

「三份的高登牌琴酒, 一份伏特加,半份麗葉酒(three measures of Gordon's; one of vodka; half a measure of Kina Lillet);搖勻,不要攪拌(Shaken, not stirred)」。