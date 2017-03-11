無以酩狀》Allies：《同盟鶼鰈》關於逢場作戲的亂世兒女

「協約國」這款調酒入喉的孜然、茴香氣味容易讓人怯步，喝幾口後卻能開始習慣那股甘甜與草本滋味，有些酒或者人與事一旦幾番假作真時也就真假難辦了。

縮梭

以第二次世界大戰為時代背景的電影《同盟鶼鰈（Allied）》，描述兩名因任務假戲真作的間諜夫妻，於行動完成後，從北非撤回英國開展新生活不久，便面臨組織與家庭考驗。

男主角冷靜淡然的態度日漸被女主角帶著距離感的柔情融化，卻在他人捕風捉影的耳語裡產生猜忌開始隱瞞思緒。

《同盟鶼鰈》裡假戲真作的間諜夫妻。（圖：GK Films）

「要讓人相信，不只是動作要像，更要放感情」，臥底間諜成功的要則在於博取信任以便行事，也容易動搖自己在人事物上建立的微薄信任。

在兩次世界大戰裡，國家各自締約結盟，不論為了利益或義理，其中的糾葛總是複雜難理；一如電影中的間諜與反間諜，出自本意亦是被迫，亂世始終讓人身不由己，這份無奈便成了戰事裡的縮影。

第一次世界大戰（1914﹣1918年）的英、法、俄、美等國家締盟為協約國（Allied Powers / Allies）；這段時間，紐約沃利克飯店（Hotel Wallick）調酒師雨果．安司林（Hugo Ensslin ）在1916年出版的《Recipes for Mixed Drinks》紀錄了「協約國（Allies）」這款調酒。

以各1盎司的琴酒（Gin）和辛口苦艾酒（Dry Vermouth）、少量卡米爾酒（Kümmel，以葛縷籽與 孜然、茴香等草本香料製成）攪拌調製，口感是帶有濃厚辛香料的馬丁尼（Martini）變化型。 用琴酒代表英國、辛口苦艾酒代表法國、卡米爾酒代表俄國；雖然卡米爾酒溯源自北歐（另有 一說是源自荷蘭），但是發揚光大則是在德國與俄國。

Allies Cocktail。（圖：La Petite Chambre 小房間）

1930年，倫敦薩伏伊酒店（Savoy Hotel）調酒師哈利．克拉多克（Harry Craddock）於《 Savoy Cocktail Book》裡，將「協約國（Allies）」酒譜加重了卡米爾酒的用量，並從攪拌調製改為搖盪方式。另一款誕生於1950年代的調酒－薇絲朋（Vesper），出自於007系列小說《皇家夜總會（ Casino Royale）》書中；最讓人印象深刻的便是那句經典台詞：

「三份的高登牌琴酒， 一份伏特加，半份麗葉酒（three measures of Gordon's; one of vodka; half a measure of Kina Lillet）；搖勻，不要攪拌（Shaken, not stirred）」。

有人說這是作者伊恩．佛萊明影射當時冷戰時，琴酒代表英國、伏特加代表蘇聯（之後小說提到使用俄羅斯或波蘭伏特加）、麗葉酒代表法國的國際關係；該款酒亦命名自小說裡的雙面女間諜薇絲朋．林德（Vesper Lynd）。

Vesper Cocktail。（圖：TheBar.com）

一戰裡英法俄的協約國到二戰變成了同盟國（一樣是Allies），而「Allied」這個字也帶有聯盟、聯姻之意；電影中的男女主角演著一對夫妻便衍生出感情結了婚，隨著劇情鋪排讓人開始懷疑起女主角投入的愛意究竟是否逢場作戲？就像國家間的結盟又會有幾份真感情？或許僅是利益互相關係。

協約國這款調酒入喉的孜然、茴香氣味容易讓人怯步，喝幾口後卻能開始習慣那股甘甜與草本滋味，有些酒或者人與事一旦幾番假作真時也就真假難辦了。

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