無以酩狀》Tanqueray：《摯愛無盡》愛與酒都讓人深陷

再怎麼由來複雜的琴酒，最後不過是想呈現出一杯簡單而滋味豐富的琴湯尼（或馬丁尼）；再怎麼情慾流轉，最後不過是想要一份稀鬆平常而刻骨銘心的伴侶共處。摯愛難尋，一杯不曾忘懷風味的琴酒，就像誰烙印了萬千懸念在心上。

縮梭

由時尚大師湯姆．福特首部執導的電影《摯愛無盡（A Single Man）》改編自同名小說，以表現在劇中人物穿著、佈景運鏡的簡單俐落卻注重細節方式，呈現出姿態與感慨萬千。

男主角喬治因為伴侶吉姆驟逝而悲慟難抑，腦海裡不時浮現過往倆人的美好相處使得他更無力面對未來。上課教學、與紅粉知己查莉對話、碎嘴的鄰居、搭訕的男人，這些對一個槁枯若灰的人來說都不再有意義。

《摯愛無盡》由時尚大師湯姆．福特執導；左邊桌上擺的是Tanqueray London Dry Gin。（圖：Fade to Black Productions）

應查莉之邀而登門拜訪的喬治，替她與自己調了杯琴湯尼（Gin Tonic），用的是世界著名品牌－坦奎利倫敦琴酒（Tanqueray London Dry Gin）。

出生於1810年的查爾斯．坦奎利（Charles Tanqueray）來自於十七世紀晚期便移居英國的法國新教徒家庭；在琴酒熱潮下潛移默化下，1830年時值20歲的查爾斯在倫敦葡萄藤街（Vine Street，現已更名為Grape Street）3號開始研發蒸餾琴酒，1838年與兄長愛德華．坦奎利（ Edward Tanqueray）和兩位弟弟一同合作於原址成立愛德華與查爾斯．坦奎利公司（Edward & Charles Tanqueray），發售其品牌琴酒。

這段期間內，查爾斯將其嘗試的琴酒配方皆詳盡紀錄於手札，並且取上有趣的名字，例如： 「擦亮你的靴」、「白丁香」、「給馬兒們的胃藥」；據說，現今的坦奎利倫敦琴酒便是當初 1830年製作出來從未更變的琴酒配方。

1847年，坦奎利琴酒不僅供應本地，還外銷至英國殖民地；1898年與高登琴酒（Gordon Gin ）合併為高登與坦奎利公司（Gordon’s and Tanqueray），將酒廠遷至高登酒廠所在地－戈 斯韋爾路。1938年，坦奎利將家徽繪於瓶標，家徽上的兩把交叉斧頭來自於坦奎利家族參與第三次十字軍東征象徵，鳳梨則代表熱情好客；辨示度甚高的瓶身設計來自傳統搖酒器造型發想。

二次大戰時，倫敦遭遇的空襲造成許多損傷；1941年，高登與坦奎利酒廠的蒸餾器只剩下一組「老湯姆」躲過劫難。高登與坦奎利公司於1984年將酒廠遷離倫敦至埃塞克斯；五年後，查爾斯的曾孫－約翰．坦奎利（John Tanqueray）退休，歷經四代的家族事業暫時劃下句點。

Tanqueray的標誌與家徽。（圖：Tanqueray）

1998年，高登與坦奎利公司將埃塞克斯的酒廠關閉後，再度搬至蘇格蘭愛丁保北方的卡梅隆橋於1999年復廠生產。如今高登與坦奎利公司的卡梅隆橋酒廠一共有三座巨大的壺式蒸餾器 ，其中包含用以生產坦奎利系列琴酒的四號蒸餾器－「老湯姆」，以及生產高登琴酒的另外兩座蒸餾器，還有專門製作坦奎利十號琴酒的「小十（Tiny Ten）」小型蒸餾器。

2013年2月，當時坦奎利酒廠首席蒸餾師－湯姆．尼科爾（Tom Nichol）復刻過去的坦奎利麻六甲琴酒（Tanqueray Malacca Gin）限量上市，這款根據查爾斯．坦奎利於1839年期間旅經麻六甲海峽，自荷屬香料群島生產香料之中得到靈感而製造出的琴酒。

2014年再度將過去產品－坦奎利老湯姆琴酒（Tanqueray Old Tom Gin）帶回市場，雖然起步較之其它已發售過老湯姆琴酒品牌還慢，但是品牌與限量的優勢仍舊替坦奎利老湯姆琴酒佔有 一小席之地。一樣使用四種坦奎利倫敦琴酒原料而調整比例，於名符其實的「老湯姆」四號蒸餾器蒸餾後，再以中性小麥烈酒與甜菜根糖、水稀釋裝瓶。

2015年，再度推出復刻版坦奎利布魯姆斯伯里琴酒（Tanqueray Bloomsbury Gin）。依據坦 奎利酒廠第二代繼承人－查爾斯沃．坦奎利於1880年，當酒廠仍設址在倫敦布魯姆斯伯里區域時，所研製的酒譜配方。查爾斯沃與其父查爾斯一樣都是20歲時經營酒廠，且擴展海外市場有成；這款琴酒使用其酒譜，一方面是紀念查爾斯沃，另一方面亦是向過去坦奎利琴酒起源所在地致敬。

（左起）Malacca Gin、Old Tom Gin、Bloomsbury Gin 。（圖：Tanqueray）

如今的坦奎利琴酒在帝亞吉歐酒業集團強力行銷開發之下，即使在琴酒百家爭鳴境況下仍舊佔有相當重要地位，更是許多調酒師慣於使用的品項。

再怎麼由來複雜的琴酒，最後不過是想呈現出一杯簡單而滋味豐富的琴湯尼（或馬丁尼）；再怎麼情慾流轉，最後不過是想要一份稀鬆平常而刻骨銘心的伴侶共處。摯愛難尋，一杯不曾忘懷風味的琴酒，就像誰烙印了萬千懸念在心上。

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