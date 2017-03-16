自由開講》何妨獎勵母語家庭

◎陳彥亨

每隔一陣子，總會在報刊見到呼籲、討論或振興台灣母語之文章、投書等。有些投書者乃理工科出身，卻對人文、語言教育等十分關懷。但亦有論者認為，台灣母語之所以衰微，全因國民黨長期打壓、禁止所致。其實，當年官方雖禁，且時任新聞局長的宋楚瑜更強迫布袋戲以華語（國語）演出，然大部分社區的民眾依然是以台灣最主要的母語─台語交談。不料曾幾何時，大人卻變得皆用國語和孩子攀談，好像小孩都來自中國，聽不懂台語。究其原因，可能跟小家庭化、少子化、資訊化、廣告化等的新社會型態有些關係。無論如何，家長已成為壓制台語、客家語等母語的新打手。

母語若未能在家中繁衍、傳遞，僅靠外部些許課程，直當作外語學習，則依舊由國語主宰一切。（記者廖耀東攝）

縱然如此，實在不忍見台語等母語每況愈下，終至於如聯合國文教組織所預言，消失得無影無蹤。因而，筆者試提一方案，那就是實施，並獎勵家中以說母語為主，以期孩子有自然學習母語的機會。此即所謂的母語家庭。會有此構想乃源於目前雖在小學中，有開些台語等母語課程，大學中，亦有些院校設立相關學系，且在公共場所、巴士、捷運上更有台語、客家語等之廣播，但家中的親子間，包括祖孫，仍改不掉以國語交談的毛病，以致於應在家中生根、茁壯的母語像失去了土壤、水分、養分似。長此以往，別說年幼的一輩，就是年長的一代也逐漸對母語生疏、不靈光。

爰此，政府各部門如內政部、教育部、文化部等應通力合作，訂定出一套母語家庭之實施細則，及獎勵辦法。凡有家庭願主動在家中，成員無論大人或小孩，彼此之間均以台語等母語交談，即可向有關單位或部門申請為母語家庭。接著，家中成員，特別是負有帶動晚輩學習之責的長者，必須通過母語口說能力之鑑定，再依及格之成績分為初級、中級、高級三階層。針對此，政府給予每戶每月五千至一萬元不等之獎賞，並酌減其稅負。惟能力、等級須每半年考核一次。維持原級，或進級者均可繼續獲得補助，但退步、荒廢者則暫停，直至其改善再論。

顯然，即使承辦之經費在年金改革，以及痛宰權貴、政經肥貓，乃至於國民黨不當黨產予以充公之下不虞匱乏，本方案仍有不盡理想、完善之處，尚祈各方賢達不吝指正。筆者之用意在於，母語若未能在家中繁衍、傳遞，僅靠外部些許課程，直當作外語學習，則依舊由國語主宰一切。

（退休譯者）

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