民主香腸攤》台灣再造引擎的機會

過去五十年來，國民黨用任何擴大內需施恩的政策如果有效，就不會有民進黨執政的機會，而民進黨該思考的是，如何讓民進黨執政下的國家未來，成為年青人期待的未來，才能延續民進黨執政的香火。

裴米路

台灣的中央政府擁有所有的分配權，雖然地方政府也有選舉首長權，選舉地方議會權力，但是地方政府的權力說穿了只是下游單位，所有的建設仍要看著中央的關愛眼神，美其名地方自治，卻沒有地方自治的能力。

台灣發展的中央專權方式，加上不三不四的憲法所規定的五權機關，根本是蓋大厝，存放傳統不中不西的憲法與政府守舊思想的骨灰罈。如果蔡總統所說的區域治理要能實現，首先要把地方分權治理做出效果，眼前就有個好方式，蔡總統的5+2產業創新計畫，就幾乎分布在直轄市上，應該由直轄市長有權去執行地方特區的概念，包括人力招募、園區特別條例、租稅放寬、產業導入計畫等，都該由直轄市長擔任更重要的工作，讓這些直轄市長能以區域治理的思考去帶動其他周邊的縣級城市。

如果綠能是一個科學智慧的未來概念，就該讓台南市以「綠能自由區」的實驗城市未來概念，把這個區塊視為未來台灣綠能智慧科學30年後的想像。圖為沙崙綠能科學園區正式啟動。（記者吳俊鋒攝）

台南市發展綠能科學城，就要有特色，研發替代能源是一件重要的事，而鏈結產業也是不能忽略的工作。

舉例來說，如果綠能是一個科學智慧的未來概念，就該讓台南市以「綠能自由區」的實驗城市未來概念，把這個區塊視為未來台灣綠能智慧科學30年後的想像。台中市機械鏈結也一樣，要能把餅做大，以直轄市為幅射的概念中心，創造生態產業系。彰化就有不錯的機械與機器人發展基盤。 台北因為新創條件最好，就理應站在好的基礎上，讓台北成為新創基地並且由業者投資創造出獨角獸，只能1%成功，在台北的科技沙盒能踩出台灣的第一步。

台灣沒有時間再做均等方的分配，這只會讓城市更淪為「均貧」，所有的平等所帶來的是往下沈淪的分配。所以應該朝著以點往面的經濟計畫，將直轄市視為區域的龍頭，讓週邊效應發揮最大。否則，如果再把有限的預算，均分給所有的縣市，大家各發展各的，到頭來一場空，中央政府也淪為綁樁分配的角色，對國家的產業展完全沒有幫助。

只有發展地方分權，讓直轄市各別引擎起動，蔡總統的5+2產業創新才能立竿見影。

行政院院長林全不願意把中央政府的預算以分配模式去進行，引起不少地方諸侯的怨言，但民進黨應該想一想，過去五十年，國民黨用任何擴大內需施恩的政策如果有效，就不會有民進黨執政的機會。所以重點在於民進黨執政下的國家的未來，成為年青人期待的未來，這才會延續民進黨執政的香火。