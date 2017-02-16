民主香腸攤》沒有預算 老子都不老子了

馬英九是大事做成小事，延宕台灣發展。 蔡英文經歷一例一休未探底，同婚爭議把不上街的人都找出來了，好不容易把政府的方針轉向經濟，千萬不要好事多磨成壞事。

裴米路

蔡總統上任之後力推 5+2創新產業，要做智慧島的國家發展計畫。這個包山包山的國家政策，應該要細緻性地將行政院各部會融入，而不是只有各吹各的號，各打各的仗，經費的統籌編列要以國家發展的藍圖為標的去編列，而不是讓各部會首長自己做主。

舉例來說，文化部統管許多演藝、影視等權力，卻沒有一套台灣發展電影產業的四年或者八年計畫，沒有領頭型的計畫，就會淪為補助分配。

各地方把手架在李安導演的身上，台中、台南都有這個問題，台中先是把歌劇院丟給中央，像是一個賴皮的學生，只要寫上名字就要老師畫押。台南先是和魏德聖導演合作，要做影視城，卻因為李安屬意台南蓋國際影城，意外地使得文化部和台南的關係有點「陌生」，但院長已公布了協助台南，部會首長索性兩手一攤，放著讓文化部的人「不管、不理、不編」。

蔡總統上任之後力推 5+2創新產業，要做智慧島的國家發展計畫。（資料照，記者劉信德攝）

這個案例很明顯是台灣分配的型態，中央預算，地方諸候先搶先贏，入袋為安。所以國家的政策往往成為地方爭搶的四分五裂。還沒有定位好的國家「拚經濟」方針，就讓中央和地方先「拚命」了。

其實，從蔡英文的創新經濟政策來看，政府各部會和各地方應朝著這個5+2做鏈結，這是台灣經濟關鍵的時刻，實不容許太多想表功的部會去做多餘的「恩庇」。

如何轉換創新經濟，讓台灣產業嗅到一點「復甦」的氣息？

經費投入很重要。上週行政院有一個「前瞻建設」擴大內需，提出八千億特別預算，即使我不喜歡這樣的分配老路，但至少是把蔡英文，真的有匡了一筆錢，想開始「澎澎英」（台語意指工地揚塵，代表開始施工）。 刺激經濟不只要有政策方向，還有讓民間看到投入預算。

民間有句話，馬英九是大事做成小事，延宕台灣發展。 蔡英文經歷一例一休未探底，同婚爭議把不上街的人都找出來了，好不容易把政府的方針轉向經濟，千萬不要好事多磨成壞事。

蔡英文的當選一半是因為國民黨爛，一半是因為蔡英文沒有那麼像民進黨。所以行政院對於預算經濟分配，絕對要以國家發展方向，千萬別走回諸侯爭食的老路，尤其是大開福利支票的縣市執政首長，應該要有所節制，否則五年內，青壯世代的反撲一定更難以評估。